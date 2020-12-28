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В Грозном двое силовиков погибли в результате перестрелки с боевиком

15:08, 28.12.2020
В Грозном двое силовиков погибли в результате перестрелки с боевиком
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Грозном двое сотрудников правоохранительных органов погибли в результате стрельбы. Боевика ликвидировали. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По данным информагентства, вооруженный боевик напал на силовиков на проспекте Путина. Место происшествия сейчас оцеплено, там работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, в начале декабря в Карачаево-Черкесии около здания управления ФСБ произошел взрыв. Его совершил смертник. Тогда шесть силовиков получили легкие травмы.

Татьяна Леухина
ПроисшествияОбществоВласть
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