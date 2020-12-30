Душитель дальнобойщиков из Набережных Челнов прожил в бегах 9 лет

После задержания активист банды лжегаишников признал вину в серии разбоев и убийств 2000-х годов в Татарстане

Фото: Ирина Плотникова

Как стало известно «Реальному времени», на скамью подсудимых за бандитизм, разбои и убийства на трассе М-7 отправится в будущем году 51-летний Сергей Зузлев. По версии Следкома, он имеет непосредственное отношение к банде челнинца Александра Еналеева, которая использовала форму милиции для охоты на грузовики и грузы дальнобойщиков в 2001—2005 годах. В 2014-м Еналеева посадили на 25 лет, в том числе за убийство собственной жены и расправу над предпринимателем из Средней Азии, тело которого залили бетоном в бочке. Зузлев входил в ближний круг Еналеева, но в 2011-м году скрылся от следствия и все эти годы находился в федеральном розыске.

Вину признал и разоблачил неизвестного подельника



В Советском райсуде Казани Сергей Зузлев представился безработным и разведенным отцом 27-летнего парня. В розыск его объявили 28 января 2011 года, однако это не помешало сбежавшему из Набережных Челнов фигуранту колесить по стране и получить официальную регистрацию в деревне Воронино Калужской области. Именно в тех краях его в итоге и задержали в сентябре текущего, «ковидного» года. Внимание силовиков незнакомец привлек отсутствием документов.

Оперативники вернули Зузлева в Челны, где сотрудники Следкома предъявили ему обвинение в бандитизме и незаконном обороте оружия, а еще — в пяти разбоях, грабежах и убийствах четырех человек, на следующий день суд автограда водворил его в СИЗО. Участник «милицейской» банды Еналеева признал вину, но отказался от дачи показаний. А позже, желая облегчить свою участь, поделился неизвестными следователям 1-го отдела Следкома по РТ деталями одного из разбоев и убийства.

В Советском райсуде Казани Сергей Зузлев представился безработным и разведенным отцом 27-летнего парня. Фото: Ирина Плотникова

«Он сообщил на допросе сведения об участии в преступлениях лица, которое ранее к уголовной ответственности не привлекалось», — проинформировал Советский райсуд адвокат обвиняемого Алевтин Захаров и попросил удалить с арестного процесса журналиста «Реального времени» из опасений за некую тайну следствия. Примечательно, что представитель Следкома Самат Гимадеев поначалу оставил этот вопрос на усмотрение суда, но в итоге согласился с адвокатом. Помощник прокурора Советского района Казани Динара Хисамутдинова была против. Судья Сергей Аптулин вынес компромиссное решение и закрыл лишь часть процесса, касающуюся выступления защиты.

Ходатайство Следкома суд удовлетворил, продлив арест «героя» лихих 2000-х до 21 марта 2021 года. Из оглашенного решения выяснилось: в прениях защита безуспешно пыталась убедить суд в неэффективности расследования дела. Но силовики представили данные о проведенных с сентября допросах трех десятков свидетелей, шести потерпевших и психиатрической экспертизы. На очереди — процедуры опознания.

Лжемилиционерам помогал настоящий гаишник

Комментировать позицию по делу Захаров и Зузлев отказались. Последний на вопрос о его роли в преступлениях банды сказал лишь, что он не убивал. Между тем, по версии обвинения, именно он 1 августа 2001 года задушил одного за другим экспедитора Ефимова и водителя Ильина, когда подельники удерживали их. Версия основана на показаниях бывших приятелей Зузлева. Силовики задержали их в 2011-м и через 2 года отправили на скамью подсудимых Верховного суда РТ.

Двое бандитов заключили досудебное соглашение, однако с учетом своих ролей получили далеко не мягкие приговоры — Радомира Аглиуллина отправили в колонию строгого режима на 14 лет (Верховный суд РФ смягчил приговор до 13,5 года), Сергея Щеглова — на 15 лет и 3 месяца.

Комментировать позицию по делу Захаров и Зузлев отказались. Фото: Ирина Плотникова

Еще девятерых, включая главаря Александра Еналеева, осудили в 2014-м. Трое отделались условными сроками, пятеро получили от 8 до 10 лет колонии. На четверть века «присел» автослесарь и мастер разбора грузовиков КАМАЗ Еналеев, к этому времени уже отсидевший 3,5 года за два грабежа. Последний был совершен в 2004 году с использованием ручной гранаты, которой слесарь угрожал дальнобойщику. На тот момент у силовиков еще не было информации, что этот грабеж — часть чего-то большего.

Но вернемся к нападению в августе 2001-го. Судом установлено, что к этому преступлению банда готовилась тщательно. Главарь связался со знакомым гаишником Валерием Пшеничным и договорился, что тот во время дежурства на контрольном посту при выезде из Челнов будет подбирать объекты для нападения, оценивая ценность грузов по товарным накладным при проверке, и сообщать Еналееву информацию. В обмен на равную с бандитами долю от сбыта похищенного. Забегая вперед — помощь Валерия Пшеничного суд оценил в 10 лет строгача, апелляция скинула ему год.

Дату 1 августа преступники выбрали именно с расчетом дежурства знакомого гаишника. От него же получили два комплекта милицейского обмундирования. Роли лжеинспекторов в указанный день исполняли Зузлев и Щеглов, устроив под видом патрульного экипажа засаду на трассе М-7 в районе съезда к поселку Татарстан. Звонок от милиционера-оборотня о направляющемся в Уфу КАМАЗе с запчастями поступил в 15.20, а в 16.30 этот КАМАЗ уже остановился по требованию липового гаишника Щеглова. Тот забрался в кабину грузовика и стал имитировать проверку документов, а из лесопосадки к грузовику бросились Еналеев и вооруженный пистолетом Аглиуллин, ворвались в кабину с двух сторон и связали водителя с экспедитором.

Еналеев сел за руль грузовика и отогнал его в ближайшую посадку. Туда же подъехала и «восьмерка», на которой прибыли преступники. Завладев чужой фурой и грузом, они решили не оставлять уфимцев в живых. Их тела в яме, забросанной ветками, позже нашли грибники. По этой истории Зузлеву предъявлено обвинение в разбое и убийстве двух человек в составе вооруженной группы. С главарем он был знаком долго, одно время помогал ему в работе гаражного автосервиса.

Скриншот видео 2013—2014 годов с суда над бандой Еналеева

Нападали в Татарстане, Башкирии и Удмуртии

Также, по версии силовиков, задержанный в Калужской области член банды участвовал в разбойном нападении на трассе М-7 в Мензелинском районе 5 октября 2001 года. Тогда по наводке Пшеничного лжемилиционеры остановили КАМАЗ с прицепом из Челябинской области. Водитель Марков был задушен, его грузовик перебрали в гаражах и продали. На реализацию пошел и груз — продукты питания. Уголовные дела по этим убийствам возбуждали лишь после того, как находили тела погибших.

Водителю Лутфуллину и экспедитору Сабирову повезло остаться в живых. У последнего отобрали 150 тысяч рублей и золотые украшения. Целью преступников, выставивших «пост милиции» на пересечении трассы Челны — Сарманово с дорогой в деревню Октябрь-Буляк, изначально был не грузовик, а крупная сумма денег, которую регулярно перевозили с одной из грузовых баз.

26 ноября 2001 года бригада Еналеева обогатилась еще на полмиллиона рублей в ходе разбоя на трассе Челны — Нижнекамск.

В июле 2003 года охотники на дальнобойщиков чуть отступили от первоначального сценария и атаковали «Москвич». Знали, что на нем в Тольятти за новыми машинами направляются водители-перегонщики с крупной суммой. В легковушке было пять человек, но оказать сопротивление преступникам, которые наставили пистолет и автомат, они не смогли. Лишились почти 700 тысяч рублей, но остались живы.

Общий ущерб по делу этой банды ранее оценивался почти в 5 млн рублей. Причем в 2004 году еналеевцы отметились на территории соседних республик. На подъезде к Ижевску «задержали» грузовик Mazda Titan, в Илишевском районе Башкирии совершили нападение на ЗИЛ, направлявшийся в Свердловскую область. В первом случае завладели суммой в 80 тысяч, во втором — еле ноги унесли. Поскольку сопровождавший водителя и груз охранник Любимцев открыл стрельбу из служебного оружия. Предупредительных залпов в воздух хватило, чтобы лжеполицейские включили заднюю.

Скриншот видео 2013—2014 годов с суда над бандой Еналеева

Кроме разбоев на трассе Еналееву в свое время предъявили убийство в сентябре 2001 года собственной жены, которая узнала про дела супруга и припугнула, что расскажет. Также суд счел доказанным убийство в 2000 году гражданина Туркменистана Атташева. Он передал Еналееву лично крупную сумму за грузовик КАМАЗ, но машины так и не дождался. На протяжении 11 лет семья иностранца безуспешно искала его в России. Забетонированный в бочке труп пропавшего был найден в одном из оврагов национального парка «Нижняя Кама» в сентябре 2011-го года — уже после задержания Еналеева и его соратников. По данным челнинских следователей, «милицейская» банда входила в состав крупной группировки автограда «30-й комплекс».

На заседании казанского суда по продлению меры пресечения добегавшемуся Зузлеву прозвучала любопытная информация. Оказывается, в январе 2002 года его, по показаниям одного из потерпевших, задерживали и отправляли под арест. Но почему-то через два дня после этого ареста выпустили под подписку.