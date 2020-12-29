Путин подписал закон о восстановлении системы вытрезвителей

Президент России Владимир Путин подписал закон о воссоздании в стране системы вытрезвителей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Полномочиями по организации и оказанию помощи гражданам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения, закон наделяет региональные и муниципальные власти. В частности, субъекты РФ смогут сами устанавливаться правила создания и деятельности вытрезвителей.

Такие учреждения будут создаваться в регионах с 1 января на основе соглашений о государственно-частном и о муниципально-частном партнерстве.

Фото: kremlin.ru

Напомним, что Госдума приняла в третьем чтении закон о воссоздании системы вытрезвителей в России 22 декабря.



Напомним, что согласно нормативу, установленному на 2021 год, в Казани и Набережных Челнах на человека, проведшего ночь в вытрезвителе, бюджет потратит 663 рубля.



Татьяна Демина