Путин подписал закон о санкциях за цензуру против российских СМИ
Президент России Владимир Путин подписал закон об ответных санкциях в отношении иностранных интернет-платформ за цензуру против российских СМИ. Об этом сообщает RT со ссылкой на портал правовой информации.
Закон предполагает ввод статуса «владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан России».
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ на иностранных интернет-платформах. Утверждалось, что штрафы за это будут составлять от нескольких тысяч до 3 млн рублей.
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