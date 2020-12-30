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Путин подписал закон о санкциях за цензуру против российских СМИ

11:05, 30.12.2020 1
Путин подписал закон о санкциях за цензуру против российских СМИ
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон об ответных санкциях в отношении иностранных интернет-платформ за цензуру против российских СМИ. Об этом сообщает RT со ссылкой на портал правовой информации.

Закон предполагает ввод статуса «владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан России».

Фото: pixabay.com

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ на иностранных интернет-платформах. Утверждалось, что штрафы за это будут составлять от нескольких тысяч до 3 млн рублей.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьТехнологии
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:23
    Короче,отъютюбим,говорят,вас по полной! И оттвиттерим,и отфейсбучим...
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