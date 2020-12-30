Путин подписал закон о санкциях за цензуру против российских СМИ

Президент России Владимир Путин подписал закон об ответных санкциях в отношении иностранных интернет-платформ за цензуру против российских СМИ. Об этом сообщает RT со ссылкой на портал правовой информации.



Закон предполагает ввод статуса «владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан России».

Фото: pixabay.com

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ на иностранных интернет-платформах. Утверждалось, что штрафы за это будут составлять от нескольких тысяч до 3 млн рублей.

Маргарита Головатенко