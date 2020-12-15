Анатолий Ливада о дольщиках: «Ну пусть по морде дадут!»

О чем рассказал и умолчал на судебном допросе основатель ГК «ФОН». Часть I

Фото: Ирина Плотникова

Какую прибыль в лучшие годы приносил ресторан «Парус», о чем предупреждал Геннадий Онищенко казанских строителей и чьими преступлениями предлагал заняться следователям лидер группы компаний «ФОН» Анатолий Ливада? Судебный репортаж с допроса застройщика по делу об аферах на 2,6 млрд рублей — только в «Реальном времени».

Как ФОН рассчитывал заработать 3 млрд рублей



К Новому году Ново-Савиновский райсуд Казани может огласить приговор по резонансному делу обманутых дольщиков группы компаний «ФОН». В совещательной комнате судья по делу находится уже второй месяц. В прениях гособвинитель запросила для ВИП-строителя Анатолия Ливады 4,5 года колонии общего режима и такой же срок условно для его соратницы Дианы Ахметзяновой.

Показания последней с выкладками в части прихода и расхода средств по трем ЖК в Казани «Реальное время» уже публиковало.

Допрос Анатолия Ливады занял у суда более полутора часов.

— Уважаемый суд, по делу было очень много сказано и свидетелями, и выступавшими. Диана Наильевна (Ахметзянова, экс-директор и учредитель ООО «Фон-Ривьера» и «Царицынский бугор») отчиталась о проделанной работе группы компаний ФОН. И из тех материалов, что я слышал, и с которыми знакомился на предварительном следствии, видно — обязательства застройщика Диана Наильевна выполнила: все пострадавшие дольщики получили квартиры, все желают в них жить и не считают себя потерпевшими, — начал свое выступление основатель ГК «ФОН».

По словам Анатолия Ливады, 25-30% из тех, кого вызывали, отказались подавать заявления на него и Ахметзянову. «Потому что были уверены, что дома будут достроены, даже в тех условиях, которые были созданы. И это получилось. А условия были такие: для чего-то сразу наложили запрет на продажу и реализацию квартир», — напомнил подсудимый.

— Еще перед тем, как я был водворен в СИЗО, а это начало 2017 года, аудиторская компания подготовила справку для премьер-министра РТ Ильдара Шавкатовича Халикова по состоянию дел в ГК «ФОН», — продолжил он. — На тот момент нами реализовывалось шесть инвестиционных проектов общей площадью 399,6 тысячи квадратных метров. Это 24 многоквартирных дома на 6 530 квартир в ЖК «Молодежный», «МЧС», «Симфония», «Яшьлек», и «Солнечный город» тогда достраивался. По данным аудиторов, в эти инвестпроекты на тот момент было вложено 11,9 млрд рублей, в том числе 2,1 млрд — это собственные средства, 9,8 млрд — деньги дольщиков.

Требуемый объем на завершение строительства домов по всем шести комплексам составлял 9,4 млрд рублей. При этом планируемый объем поступления средств с продажи паркингов, жилых и нежилых помещений был 12,6 млрд рублей. А ожидаемая прибыль от реализации проектов должна была составить 3,2 млрд рублей.

Фото: Максим Платонов

На тот момент нами реализовывалось шесть инвестиционных проектов общей площадью 399,6 тысячи квадратных метров. Это 24 многоквартирных дома на 6 530 квартир в ЖК «Молодежный», «МЧС», «Симфония», «Яшьлек», и «Солнечный город» тогда достраивался

Активы «ушли» мимо дольщиков, конкурсники не ответили

На тот момент, по оценке аудиторов, стоимость имущества ГК «ФОН» составляла 3,7 млрд рублей. С учетом ожидаемой прибыли — этих 6,9 млрд на конец 2016-го — начало 2017-го было достаточно для достройки всех объектов. Но почему-то не учитывалось, и не считалось, что не все средства были в строительстве, отметил обвиняемый в уводе средств дольщиков на 2,6 млрд рублей.

Ливада озвучил цифры не строительных доходов «ФОНа»:

ТК «Савиново» — 14 млн рублей ежемесячно, 140 млн в год.

ресторан Парус — 20 млн в год

завод ЖБИ — 100 млн в год

кирпичный завод «Клюкер» — 150 млн в год

«Итого 410 млн рублей у нас был доход от производственных мощностей и аренды площадей, — сообщил он и посетовал, что почему-то следователи МВД эти активы в расчет не приняли. Иной подход позволил бы выполнить все обязательства перед дольщиками, считает Ливада: «Я не раз обращался к следователю по вопросу о наложении ареста до завершения уголовного дела — меня не услышали».

Обвиняемый подчеркивает — на момент начала процедуры банкротств в организациях ГК «ФОН» у каждого были активы. Но спасти удалось лишь часть из них, находившуюся на стройобъектах:

— Проданы краны, техника — пошли на достройку домов. А все остальные активы были реализованы по низким ценам и розданы кредиторам. В сторону дольщиков эти активы не были направлены. Я об этом неоднократно разговаривал со следователем, просил даже возбудить уголовное дело против банкротных управляющих на предмет — куда же уходили денежные средства? И это не было услышано. Следователь говорил — действует по команде руководителей, надо встречаться с ними. Я просил о встрече, меня также не услышали.

Фото: Максим Платонов

Проданы краны, техника — пошли на достройку домов. А все остальные активы были реализованы по низким ценам и розданы кредиторам. В сторону дольщиков эти активы не были направлены

Экономический эффект квартальной застройки и пиковый год ипотеки

Далее заслуженный строитель Татарстана рассказал о том, как благодаря квартальной застройке и ипотеке росла его компания:

— Налоговая потребовала разделения функций, чтобы видеть налогооблагаемую базу, и мы приняли решение организовать свою строительную подрядную организацию. До этого все было в ООО «ФОН». В новую подрядную организацию был приглашен заслуженный строитель Татарстана и России Виктор Александрович Буланкин, с богатым опытом на объектах гражданского строительства и оборонного комплекса. А я непосредственную работу в области строительства в какой-то части прекратил, передав ему все полномочия — работу и с субподрядчиками, и с подрядчиками на тех объектах, которые мы финансировали и привлекали средства дольщиков.

В основном, моя работа стала заключаться в организации проектов. Так как мы с 2008 года перешли на квартальные застройки и почти прекратили строить отдельно стоящие дома. Это давало экономический эффект — один раз подводишь внешние сети на определенный квартал в 3-4-8 гектаров и больше этой темой не занимаешься. Потом идет только процесс возведения коробок.

Наверное, с 2012 года, как вышел этот 214-ФЗ (об участии в долевом строительстве многоквартирных домов — прим. ред.), полностью работали в соответствии с ним. Противоречий с существующей практикой строительства не было. Так же были отмечены все существующие виды затрат, но было одно достоинство — на комплексную застройку выдавался один документ разрешительный, так как все дома были типовыми.

Прежде чем получить земельные участки, проводилась большая работа специалистами группы компаний «ФОН» и городских структур архитектуры, строительства.

В основном, у нас покупали квартиры не сильно состоятельные люди 45-50 лет, которые уверенно стоят на ногах и имеют определенный доход. У вначале нас даже отказов не было: кто в рассрочку, кто сразу покупал квадратные метры по договорам долевого участия.

Потом включился следующий инструмент — ипотека, которая в 2012 году достигла своего пика и благоприятно сказывалась на строительном бизнесе. Многие организации за счет этого расширили свои мощности, поменяли парк стройтехники. Мы в основном вкладывались в обеспечение всех проектов сетями, так как к этому времени у нас было достаточно и производства, и строительной техники.

Фото: Максим Платонов

Мы с 2008 года перешли на квартальные застройки и почти прекратили строить отдельно стоящие дома. Это давало экономический эффект — один раз подводишь внешние сети на определенный квартал в 3-4-8 гектаров и больше этой темой не занимаешься

Лекция от Онищенко о безопасных домах

По словам подсудимого, вложиться в свой завод железобетонных изделий «ФОН» заставила необходимость:

— Надо было контролировать затраты на производство единицы квадратного метра жилья. Поскольку стала неимоверно расти стоимость материалов — кирпич, гравий, песок, цемент, арматура и тд. Чтобы удержаться на определенном уровне завод ЖБИ 40-50% продукции отправлял к нам на стройки по себестоимости, оставшееся они продавали на сторону, частным лицам, строительным организациям и на доходы закрывали расходы по энергетике, зарплате и налогам.

Отдельно в своих показаниях Анатолий Ливада остановился на проекте фоновского завода «Ключищенская керамика». Он напомнил, что ФЗ-214 обязывает застройщика на протяжении 10 лет отвечать перед дольщиками по построенным квартирам. Вывод — чем качественнее материалы и работа, тем меньше претензий. Но есть еще один момент, который стройкомпании не афишируют — если долгое пребывание в собственном доме либо офисе повлекло проблемы со здоровьем, будь то онкология, астма, кожные заболевания, и эту связь реально доказать, то заболевший может предъявить иск застройщику.

— Такую лекцию нам, строителям, прочитал [Геннадий] Онищенко, на тот момент главный санитарный врач России. Он выступал негласно здесь в Казани, в нашей ассоциации. Говорил — если вы не будете обращать на это внимание в жилищном строительстве, будете использовать несертифицированные материалы, то мы (Роспотребнадзор — прим. ред.), наверное, скоро введем сертификат на дома. Из того, что мы услышали, наименее подвержены заболеваниям жители деревянных домов, — поделился с судом ВИП-застройщик.

По словам Ливады, после той лекции встал вопрос об экологичном материале и строительстве «ФОНом» своего керамического завода. С его слов, эту задачу ставил первый президент республики, а Сбербанк обещал кредит на закупку импортного оборудования европейского качества. «Но это не было выполнено», — заметил он. Напомним, Диана Ахметзянова на своем допросе рассказала, что миллиард рублей на завод керамики ООО «ФОН» дало займ одноименному ЗАО.

— В 2012 году мы построили два экспериментальных дома на улице Чуйкова, и оказалось, что дом из керамического кирпича в эксплуатации — самый экономный для дольщиков. Если в обычных трехкомнатных квартирах люди платят за тепло по 4 тысячи рублей, то в керамическом — 1,2 тысячи. И это большой экономический эффект, — продолжил подсудимый.

По его словам, только такой было запланировано использовать в проекте ЖК «МЧС» на улице Губкина:

«По энергетическим показателям и по прочности — он самый выгодный на сегодня в республике. С него можно строить 16-ти этажные дома. При толщине стен 64 см, пустотность в нем — 45%. То есть дом из керамического кирпича по сравнению с силикатным на 45% легче. Это значит, легче фундамент, и стройка очень рентабельно. Дома получились очень выгодные в плане строительства: первый — 17 тысяч за квадратный метр до колодца, второй — то ли 14, то ли 16".

Из показаний обвиняемого следовало, что на основе опыта «ФОНа» некие ученые защитили научную работу и отправили письмо премьер-министру РФ — на тот момент Дмитрий Медведеву, предложили строить в стране целые города из керамического кирпича, а за счет сокращения затрат на отопление таких домов, строить новые заводы по типу «Клюкера». Тогда была программа на несколько заводов — в Можайске, Екатеринбурге, Казани и Буинске, поделился Ливада.

Фото: tatarstan.ru

Дом из керамического кирпича по сравнению с силикатным на 45% легче. Это значит, легче фундамент, и стройка очень рентабельно

«Куда деньги-то делись?» — «Все на месте»

Собственные заводы позволяли стройкомпании работать очень рентабельно, держать цены «чуть ниже средних по Казани» и рассчитываться с банками, сообщил суду обвиняемый. И добавил: «Это ответ на прямой вопрос, который задавался судом [Диане Ахметзяновой] — «Деньгами ли дольщиков покрывали кредиты и другие вопросы?". Нет. Доля доля дольщиков у нас была максимально, наверное, 60%".

Со слов Ливады, в компании был жесткий контроль за ценами на материалы и выполнением работ подрядчиками. За счет чего «группа Дианы Наильевны ежемесячно и ежегодно срезала с процентовок от 15 до 20%". Это приличные деньги, которые экономились без нарушения качества, сообщил он, подчеркнув, что всего ГК «ФОН» возвела 1 млн квадратов жилья.

На этих словам председательствующий по делу судья Марсель Ахметшин попросил Анатолия Ливаду перейти ближе к сути его позиции по обвинению в хищении средств дольщиков. «Признаете ли вину?" — уточнил он. «Нет, не признаю», ответил подсудимый. Приведенный следствием перечень дольщиков, вложивших деньги в три ЖК — «Симфония», «МЧС» и «Царицынский бугор», Ливада не оспаривал. Но не согласился с формулировкой о наличии умысла и сговора с Дианой Ахметзяновой с целью обмана дольщиков.

— По тем вещественным доказательствам, которые мне следствие представило, я, наоборот, не увидел, что был какой-то умысел. Все папки дела говорят, что мы выполнили все требования ФЗ-214 — прошли все слушания, сделали экспертизу. И где увидеть умысел? Наша цель была — завершить строящиеся дома, — настаивает застройщик.

Далее он отметил, что непосредственного участия в заключении договоров с дольщиками не принимал, но настаивает — все средства граждан поступали в кассу, «другого варианта быть не могло». Кроме того, Ливада поддержал позицию допрошенной ранее Ахметзяновой в части претензий к назначенной следователями МВД экспертизе: «Она проведена некорректно, я писал ходатайство о включении дополнительных статей и затрат ФЗ-214, к тому же у эксперта отсутствовала лицензия на проведение бухгалтерской экспертизы».

С показаниями своей подсудимой соратницы основатель ГК «ФОН» согласился, но посчитал нужным дистанцироваться от денежной составляющей:

«Финансовыми вопросами занималась она со своей группой. Я туда был не вхож, и я не то что не имел право, я не должен был запрашивать, как это делать — есть инструкция. Мне приносили отчеты налоговых проверок, банков, где не было замечаний и нарушений по кассовой дисциплине. Поэтому я не сомневался в ее действиях».

Ливада добавил, что в речи Дианы Ахметзяновой он не услышал анализа финансового состояния организаций до сегодняшнего дня. А в материалах следствия не нашел конкретики:

— Как найти момент хищения денежных средств? Даже читая документы следствия, я не нашел, как и каким методом мы это с ней производили... Потому что я прекрасно знаю, как обстоял у нас учет и контроль за средствами — не только в кассе, но и когда деньги, например, двигались на стройки для выплаты зарплат и так далее. Я верю, что среди людей, которые подписывали ведомости, нет ни одного подставного лица! Потому что получатели денег на всю бригаду сами считали свою зарплату и сами сверяли ее с бухгалтерией.

— Стандартный вопрос — куда деньги-то делись? — поинтересовался судья.

— Все деньги на месте... Все деньги были на месте, потому что достроить дома без денег — это абсурд.

— То есть все деньги использовались на строительство? — уточнил председательствующий и получил утвердительный ответ.

Фото: Ирина Плотникова

Все деньги на месте... Все деньги были на месте, потому что достроить дома без денег — это абсурд

«Я понял — отрасль на грани краха»

На вопрос — кто из двух подсудимых фактически руководил организацией, Ливада сказал — «видел Диану Наильевну, может быть, раз в неделю, а может, раз в месяц — на ежемесячном совещании по всем объектам». С его слов, Ахметзянова, как застройщик, каждый понедельник проводила совещания с главами всех подразделений, куда он «приглашался», если требовалось «решить вопросы» с проектными институтами, водоканалом, энергетиками или администрацией города.

Судью интересовало — контролировал ли Ливада поступления средств. «Я в кассе вообще был два раза, — ответил тот. — Когда мы раздавали [деньги] по требованию [дольщиков], и когда командировочные брал... Хотя мне давали на стол каждую неделю информацию об остатках по деньгам, непроданных квартирах, средней стоимости текущих и будущих продаж — конкретно по каждому дому...»

По словам подсудимого, по каждому из фигурирующих в деле ЖК он лично участвовал «в создании облика этого района», обеспечении энергоносителями и коммуникациями, а также согласованиями с администрацией города и т.д. «Я активно принимал участие, когда с нас администрация требовала по нормативам — два машиноместа на квартиру, то есть двухпаркинговые гаражи, и мы писали объяснение, что если откачивать [подземные] воды, то мы перекачаем всю реку Волга. Приглашал знакомых из метростроя, изучали технологию прохождения водяных пластов и пришли к выводу — строительство гаражей там (в ЖК «Симфония» — прим. ред.) бесполезно».

— В чем причина отсрочек сдачи домов? — продолжил допрос председательствующий Марсель Ахметшин.

— Прекратились поступления — люди ипотеку прекратили брать, так как у них на работе не было доходов в отраслях, где они работали. Прекратились выдачи ипотечных кредитов. Это уже был кризис в строительстве, не только в Казани. это переживали и все строительные организации России, — объяснил основатель стройимперии, рухнувшей на 25 году работы.

Ливада поделился данными, что в 2016-м лишь 20 из 100% дольщиков приобретали жилье на собственные средства, остальные были ипотечниками. Причем, две трети таких ипотечников сталкивались с задержками ипотечных выплат в банке. А представители банков проверяли застройщиков — выезжали на объекты, смотрели использование ипотечных средств, писали замечания, в том числе в адрес «ФОНа». И страшны были не эти замечания:

— Лично я, как строитель, понял — отрасль стоит на грани краха. Значит, чтобы сберечь себя, нужно минимизировать затраты, продать что-то, от чего-то отказаться. Тогда начали продавать ресторан «Парус», на заводы искать покупателя...

Именно в этот период «ФОН» отказался от проекта в Челнах — «дальше играть там в какой-то бизнес не было целесообразности, мы его отдали», сообщил Ливада и озвучил условия отступных:

— Была дорожная карта у министра строительства нашего, были мэр Челнов и Даутова (на тот момент — глава банка «Спурт»). Они попросили не денег — мы оставили им коллектор на 400 млн рублей, построенный за счет собственных средств, еще параллельно с Талгатом Мидхатовичем Абдуллиным (экс-глава Госжилфонда РТ — прим. ред.) построили резервный коллектор. Мы отдали все свои земли и ушли оттуда, передав все их фирме «Профит».... Мы за счет передачи своих активов ушли оттуда, посчитав, что свою задачу в Челнах выполнили — обеспечили квартирами сотрудников МВД.

Фото: Сергей Афанасьев

Мы отдали все свои земли и ушли оттуда, передав все их фирме «Профит»...

«Лично я себя виноватым не считаю»

Ливада согласился с обвинением в части нарушения условий договоров с дольщиками по срокам сдачи объектов с одной оговоркой «это не уголовное преступление».

— Ваша вина в этом есть? — поинтересовался председательствующий.

— Лично я себя виновным не считаю. Потому что были объективные обстоятельства, — сообщил подсудимый.

Судья уточнил — был ли причинен дольщикам «ФОНа» вред в результате несвоевременной сдачи квартир, ведь некоторые до сих пор не получили свое.

— Вряд ли вред. У них только дороже квартиры стали — с миллиона поднялись до трех миллионов рублей, — не согласился обвиняемый.

— Но ведь есть дома в ЖК «МЧС», что до сих пор на уровне фундамента? — напомнил судья.

— Конкретно я таких дольщиков не видел, перед которыми можно извиниться. Вся основная масса покупателей квартир — это для них уже бизнес был, брали по 2-3 квартиры...

— Но вред-то причинен — материальный, моральный?

— Ну пусть по морде дадут! — предложил подсудимый. — Пусть подадут в суд, у нас правовое государство. Мы готовы рассмотреть и какую-то понести, наверное, оплату. Если есть и доказано... А вообще мы прилагали все усилия, чтобы стройка продолжалась...

Во второй части своего допроса Ливада рассказал — кто заставлял «ФОН» строить объекты без разрешения, зачем нужна была слежка за сотрудниками компании и сколько средств прошло через нее за 25 лет.