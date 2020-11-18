Судебный допрос «первой леди» ГК «Фон»: «А где еще миллиард?»

Обвиняемая в аферах на 2,6 млрд рублей застройщица рассказала о «неэффективном» проекте кирпичного завода и достройке проблемных ЖК Казани

Фото: Ирина Плотникова

Как Анатолий Ливада дал своей фирме заем в миллиард, что тормозило начало стройки в ЖК «МЧС» в Казани, и почему часть работ не отражена в экспертизах МВД? Об этом стало известно в ходе судебного допроса экс-директора и учредителя компаний «ФОН-Ривьера» и «Царицынский бугор» Дианы Ахметзяновой, которую вместе с Ливадой обвиняют в уводе 2,5 млрд рублей со строек. В ожидании приговора по этому делу «Реальное время» продолжает знакомить читателей с эксклюзивными деталями резонансного процесса.

«Надо было сделать котлован и защиту парковки — иначе «сполз» бы дом»



Стройка ЖК «Царицынский бугор» в Казани на улице Фучика вошла в дело руководителей ГК «Фон» отдельным эпизодом. По версии следователей МВД и гособвинителя, подсудимые похитили вложения 91 дольщика — всего 318 млн рублей. Защита с этим не согласна. Реальные затраты на строительство объекта составили значительно больше, — настаивала на допросе в суде учредитель и экс-директор ООО «Царицынский бугор» Диана Ахметзянова.

С ее слов, участок под строительство 12-14-этажного дома был сформирован для ООО «ЦБ» в 2008-м. В 2010-м «ЦБ» вошел в группу компаний «Фон», выкупившую 100% доли. Началась разработка проекта будущего ЖК, к декабрю 2011-го арендованный участок на Фучика был выкуплен в собственность.

На первом этапе в ЖК должны были появиться три 12-этажных секции, на втором — подземный паркинг и еще две секции — угловая в 14 этажей и торцевая в 12 этажей. Третий этап предусматривал возведение банно-оздоровительного комплекса. Сложность была в том, что поэтапная сдача в данном случае не означала такую же последовательность работ.

— На первом этапе мы строили жилье, но надо было сделать котлован и защиту для будущей парковки, иначе «сполз» бы дом. Необходимо было выполнить эти работы параллельно, а то и раньше первого этапа, — объясняет подсудимая. — Все это не могло не сказаться и на стоимости проектных и изыскательских работ. На них пришлось потратить 9 млн 939 тысяч 849 рублей (без НДС), в том числе и проектирование наружных сетей.

В июне 2012-го было дано разрешение на строительство этого объекта. ООО «ЦБ» занималось стройкой за счет собственных и привлеченных средств вплоть до начала процедуры банкротства в 2016 году. Свои слова застройщица подкрепила справкой в виде таблицы (см. ниже), которую раздала всем участникам заседания и поэтапно остановилась на каждом пункте расходов по ЖК на улице Фучика. По ее мнению, экспертиза МВД не охватила 99 млн, что пошли на строительство инженерных сетей и разработку проекта, 82,6 млн на выкуп участка и земельный налог в 10% от этой суммы. Не учтенными остались и 20,7 млн рублей, что были возвращены дольщикам, пожелавшим расторгнуть договоры.

«Расходы на строительство жилого дома составили 601 млн, что превышает сумму, полученную от потерпевших, — подвела итог обвиняемая. — Считаю — никакого вывода денег по «Царицынскому бугру» нет».

Информационная справка по ООО «Царицынский Бугор» (ж/д Фучика)

Наименование Сумма, тыс. руб. Примечание Сумма привлеченных средств от потерпевших 318.152 В соответствии с обвинительным заключением Сумма привлеченных средств от всех участников долевого строительства 460.762 Данные бухгалтерской экспертизы МВД Затраты по строительству 601.004 в том числе: СМР (без учета выполненных работ по архитектурным решениям 1 оч. и отоплению) 383.193 В соответствии со ст.18 214-ФЗ, строительной экспертизой МВД СМР, не вошедшие в экспертизу МВД, инженерные сети, проектные работы 99.121 В соответствии со ст.18 214-ФЗ, заключением ООО «Средне-Волжского экспертного бюро» от 26.01.2018 г. земельный участок 82.581 В соответствии со ст.18 214-ФЗ, аналитическим заключением о результатах расчета рыночной стоимости 1 кв. м земельного участка независимого эксперта — члена СРО оценщиков «Экспертный совет» ИП Баранов Н.А. Кадастровая стоимость на 05.12.2011 — 100 268 тыс. руб. услуги заказчика-застройщика 7.154 В соответствии со ст.18 214-ФЗ, заключением ООО «Средне-Волжского экспертного бюро» от 26.01.2018 г. земельный налог 8.267 В соответствии со ст.18 214-ФЗ, заключением ООО «Средне-Волжского экспертного бюро» от 26.01.2018 г. возвраты дольщикам 20.688 В соответствии со ст.18 214-ФЗ Превышение затрат на строительство над привлеченными средствами от потерпевших 282.852

«Самоокупаемый» ЖК «Царицынский бугор»

Представленная таблица вызвала большой интерес у председательствующего судьи Марселя Ахметшина. Он уточнил, по экспертизе МВД, 318 млн рублей застройщик получил от потерпевших, а общие вложения дольщиков (включая отказавшихся писать заявления) составили 460 млн рублей.

При этом по той же экспертизе затраты на строительство оценены в 383 млн рублей. «Они только возведение коробки здания оценивали, а согласно ФЗ-214, в затраты на строительство входят и все указанные нами расходы», поясняла Ахметзянова.

— То есть на вопрос — где деньги, куда они ушли, вы отвечаете вот этими данными таблицы? — уточнил судья и после утвердительного ответа поинтересовался — использовались ли деньги дольщиков данного ЖК на других объектах?

ООО «ЦБ» занималось стройкой за счет собственных и привлеченных средств вплоть до начала процедуры банкротства в 2016 году. Фото: Максим Платонов

Ахметзянова отвечала — напротив, еще до заключения первого договора с участником строительства (в декабре 2011-го) застройщик вложился в участок, изыскательские работы и проектирования, компания понесла расходы раньше декабря 2011 года, когда начались продажи квартир. До июня 2012-го и получения разрешения на строительство заключали предварительные договора купли-продажи через «Фон-Ривьеру» как фирму-агента, позже начали оформлять договора долевого участия.

«На какие средства землю купили?" — поинтересовался председательствующий. «Мы до этого 1 миллион квадратных метров построили, то есть у нас были свободные оборотные средства или брали кредиты», — отвечала экс-директор «Царицынского бугра» и «Фон-Ривьеры».

— Свободные оборотные средства — это опять же деньги дольщиков? — продолжил судья.

— Нет. С тех объектов, что мы уже сдали. Мы же не в убыток строили.

— А в данном случае получается в убыток?! — подключилась к допросу гособвинитель Азалия Гильманова.

— Зачем? В дальнейшем же достроили, потому что мы передали комплекс, парковки и целую секцию кооперативу.

Со слов подсудимой, уже в ходе банкротства строительство ЖК «активно продолжалось за счет средств ООО «ЦБ» и при содействии всех участников строительства, правительства РТ и мэрии Казани». Причем, работы велись вплоть до решения арбитража РТ от 28 июня 2019 года — передать имущество ООО «ЦБ» в созданный участниками строительства ЖСК «Фучика». ЖСК получил право на участок, на незавершенный строительством жилой дом и «свободные» помещения в нем — 4 квартиры, 86 кладовок, 95 машиномест и будущий банно-оздоровительный комплекс.

Далее члены ЖСК решили изменить первоначальный проект — сократить площадь бани до 450 квадратов, а на оставшейся территории возвести еще одну 12-этажку. Продажа дополнительных и уже имевшихся помещений, в том числе членами ЖСК помогла завершить работы.

Продажа дополнительных и уже имевшихся помещений, в том числе членами ЖСК помогла завершить работы. Фото: Максима Платонов

Во время своего допроса Ахметзянова огласила характеристику, полученную от конкурсника ООО «Царицынский бугор» Антона Касатова. Он указал, что после признания фирмы банкротом ныне подсудимая передала и документы, и объекты, принадлежавшие застройщику.

«Ахметзянова и ее технические специалисты подготовили всю необходимую документацию для передачи в ЖСК, а в дальнейшем — подрядчику ЖСК. <...> Ахметзянова принимала все меры к защите прав участников строительства — встречи, консультации по всем возникающим с банкротством вопросам, помощь в восстановлении требований в реестре кредиторов, — указал в своем письме суду Касатов. — С вниманием относилась к проблемам нуждающихся, старалась найти способы поддержки и решения. При необходимости софинансирования строительства за счет приобретения парковочных мест участниками строительства для троих дольщиков были сделаны исключения — за счет других, которые приобрели более одного парковочного места».

По мнению конкурсного управляющего, сам жилищно-банный проект в кризисный для строительства период оказался самодостаточным, что подтвердилось в последующем, когда частичная смена профиля позволила покрыть расходы на достройку за счет продажи свободных помещений. Сама Ахметзянова не имела возможности менять профиль ввиду возбуждения уголовного дела, ареста финансов и объектов, а инвесторы «были не готовы вкладывать деньги в настолько нестабильное предприятие», — отметил Касатов и просил суд «от лица всех участников долевого строительства «ЦБ» учесть эту характеристику при рассмотрении уголовного дела.

Вместе с этим письмом подсудимая приобщила и характеристику от инициативной группы дольщиков ЖК на Фучика.

Бумагостроительство в ЖК «МЧС»

Далее обвиняемая остановилась на объекте ЖК «МЧС» из пяти домов, три из которых не сданы до сих пор. По версии следствия, на этом строительстве были похищены 1,5 млрд рублей 821 потерпевшего. С этим обвинением подсудимые также не согласны.

Ахметзянова рассказывает, что реализацией проекта занималось ООО «Фон», единственным учредителем и директором которого был Анатолий Ливада. Она же возглавила фирму по доверенности в марте 2017-го, за месяц до задержания и ареста основателя ГК «Фон». И окончательно сложила полномочия в августе 2019-го, после введения в ООО конкурсного производства.

— Мнения по достройке ЖК «МЧС» у нас разнились, — вспоминает подсудимая. — Анатолий Николаевич занимался поиском инвесторов в Москве. Он считал, так как квартир достаточно — проще привлечь. Возможно, этот путь привел бы к чему-то, но... Он был хозяином по «Фону» — то давал доверенность, то отбирал. Он и Князеву в какой-то момент директором по доверенности ставил, но это решение коллектив и дольщики не поддержали, рассказывает первая леди рухнувшей стройимперии.

На допросе она напомнила вехи реализации проекта «Социально-жилищного комплекса по улице Губкина в Казани». Все началось в июне 2008-го с инвестиционного договора между МЧС и «Фоном», уже в нем был обозначен конкретный участок федеральной земли. Однако на тот момент он не был предназначен для строительства жилья, ведь относился к зоне размещения объектов спецназначения. «И эта функция была не наша — привести его в соответствие», — тактично проинформировала суд обвиняемая, добавив, что процесс приведения оказался «очень долгим».

От застройщика же требовался проект планировки территории, ограниченной улицами Космонавтов, губкина, 2-я Азинская и Аграрная. Причем, как и в случае со старым ипподромом и ЖК «Симфония» от проектировщиков потребовали задел для тех, кто будет строиться рядом позже. «Нам дали 9 га, а пришлось разрабатывать больше 30-ти», — процитировала показания одного из свидетелей Диана Ахметзянова.

Следующей вехой в октябре 2012-го (через четыре года после подписания инвестиционного договора) стало постановление мэра Казани о назначении публичных слушаний по проекту планировки данной территории — уже согласованному в ГУ МЧС России по РТ и территориальном управлении Росимущества. От публичных слушаний в декабре 2012-го до утверждения откорректированного проекта постановлением главы исполкома Казани прошел еще год!

А параллельно решался вопрос о публичных слушаниях по внесению изменений в правила землепользования и застройки данного участка. Понадобилось добро Казгордумы, еще одно постановление исполкома и вот в кадастровый паспорт земельного участка наконец вписали разрешение его использовать под жилые дома до 20 этажей, объекты торговли, общественного питания, образования, спорта и проч.

«В итоге после всех этих слушаний и мытарств договор аренды был заключен лишь 30 июля 2014 года», — констатировала Ахметзянова. И подчеркнула — всех описанных выше согласований ни экспертизу проекта, ни разрешение на строительство не давали. Такое разрешение на дом №1 в ЖК «МЧС» удалось получить в августе 2014-го. По дому №5 — в декабре того же года, по дому №2 — в ноябре 2015-го, по дому №3 — в июне 2018-го, по дому №4 — в декабре 2019-го.

«Деньги никуда не выводились!»

По оценке защиты, затраты по строительству ЖК на Губкина составляют 2,8 млрд рублей. Из них 1,2 млрд по первому дому, 763 млн — по второму, 247 млн — по пятому, 151 млн — по третьему, и 60 млн — по четвертому. А также проценты по кредитам и займам (206 млн), затраты на строительство инженерных сетей (142 млн) и возврату средств дольщикам (39,8 млн), которые продолжались и в ходе судебного процесса.

Информационная справка по ООО «ФОН» (ж/к МЧС по ул. Губкина)

Наименование Сумма, тыс. руб. Примечание Сумма привлеченных средств от потерпевших 1.546.886 В соответствии с обвинительным заключением Сумма привлеченных средств от всех участников долевого строительства 3.848.441 по 31.12.2017 3.788.010 В соответствии с заключением ООО «Средне-Волжского экспертного бюро» от 31.03.2020г. (справочно: по данным бухгалтерской экспертизы МВД по 10.10.2016 — 3 689 308 тыс. руб.) с 01.01.2018 60.432 Данные бухгалтерского учета по ж/д МЧС 2, 3, 4 Затраты по строительству 2 815 173 в том числе: МЧС 1 1.204.463 В соответствии со ст.18 214-ФЗ, заключением ООО «Средне-Волжского экспертного бюро» от 31.03.2020 г. МЧС 2 763.267 В соответствии со ст.18 214-ФЗ, Определением Арбитражного суда РТ от 03.06.2020 г. по делу А65-14136/2017, отчетом об оценке №5/НД «Оценочной компании «Актив» на 16.03.2020 (прилагается) МЧС 3 151.090 В соответствии со ст.18 214-ФЗ, Определением Арбитражного суда РТ от 27.05.2020 г. по делу А65-14136/2017, отчетом об оценке №11/НД «Оценочной компании «Актив»на 31.10.2019 (прилагается) МЧС 4 60.425 В соответствии со ст.18 214-ФЗ, Определением Арбитражного суда РТ от 27.05.2020 г. по делу А65-14136/2017, Отчетом об оценке №11/НД «Оценочной компании «Актив»на 31.10.2019 МЧС 5 247.182 В соответствии со ст.18 214-ФЗ, заключением ООО «Средне-Волжского экспертного бюро» от 31.03.2020 г. инженерные сети 142.112 В соответствии со ст.18 214-ФЗ, заключением ООО «Средне-Волжского экспертного бюро» от 31.03.2020 г. проценты по кредитам и займам 206.823 В соответствии со ст.18 214-ФЗ, заключением ООО «Средне-Волжского экспертного бюро» от 31.03.2020 г. возвраты дольщикам 39.811 В соответствии со ст.18 214-ФЗ Превышение затрат на строительство над привлеченными средствами от потерпевших 1.268.287 Дебиторская задолженность ООО «ФОН» 1.249.515

Затраты на строительство превышают привлеченные от потерпевших средства на 1 млрд 268 млн рублей, почти столько же составляет и дебиторская задолженность ООО «Фон», сообщила суду Диана Ахметзянова.

— Я хотела бы особо остановиться на том, что деньги никуда не выводились! ООО «Фон» имеет подтвержденную арбитражным судом задолженность в 1,3 млрд рублей. Большая часть этих средств — займы для ЗАО «Фон» на строительство завода «Ключищенская керамика», — продолжила свой рассказ обвиняемая. — Правда, эта сумма с 2015-го года значительно уменьшилась, ведь с завода поступал кирпич на достройку объектов.

— То есть общая сумма привлеченных средств 3 млрд 848 млн рублей, а затраты на строительство 2 млрд 815 млн. А где еще миллиард? — сверил цифры по справке судья Марсель Ахметшин.

— Остаток — это дебиторская задолженность, подтверждения решением арбитражного суда. Это займы ЗАО «Фон» — застройщика завода.

— То есть ООО «Фон» давало займы ЗАО, и ЗАО «Фон» должно было отдать 1,2 млрд? — продолжил изучение таблицы председательствующий.

— Когда займы давали, никто же не знал, что будут аресты, и эта сумма не будет возвращена. А деньги никуда не уходили, — заверила подсудимая.

Ахметзянова рассказывает, что реализацией проекта ЖК «МЧС» занималось ООО «Фон», единственным учредителем и директором которого был Анатолий Ливада. Она же возглавила фирму по доверенности в марте 2017-го, за месяц до задержания и ареста основателя ГК «Фон». Фото: Гуландам Зарипова

На какие средства строили кирпичный завод

Услышав, что хозяин ЗАО и ООО один и тот же — Анатолий Николаевич Ливада, судья поинтересовался: «Почему же он сам себе не вернул 1,2 млрд?" Ахметзянова дала понять, что готова отвечать лишь за период, когда лично управляла ООО «Фон» по доверенности. Впрочем, дальше пояснила:

— Была экспертиза по ЗАО «Фон» и видно, куда эти деньги делись. Если Анатолий Николаевич захочет, он объяснит. Там просто был неэффективный проект кирпичного завода — мы его построили за 1 млрд 300 млн рублей в свое время, а реализовывали за 300 млн.

«То есть в этом случае деньги дольщиков ушли на кирпичный завод?" — спросил судья и получил ответ: «Ну да. Это моя точка зрения».

— То есть завод был выгоднее, чем покупать кирпич?

— Ну, конечно, если бы все было нормально... К сожалению, я не нашла бизнес-план. По этому плану завод должен был окупиться, однако мои аналитики говорят — стоимость кирпича, которая заложена в этом проекте — до 19 рублей, а продажа его была 12-13 рублей. То есть стоимость завода была высокой, а эффективность нет, — поделилась своим мнением первая леди ГК «Фон».

Также она объяснила суду, почему в «Фоне» были рады крупным инвесторам-девелоперам, имевшим свободные средства для приобретения нескольких квартир для последующей перепродажи по договорам уступки. Инвесторы эти в отличии от застройщика не были связаны нормами законодательства, запрещающими рекламировать и де-факто привлекать деньги на проект будущего ЖК до получения долгожданного разрешения на строительства.

В финале своей речи Ахметзянова напомнила о безупречной 25-летней деятельности ГК «Фон» на рынке и о своем личном вкладе в достройку проблемных объектов:

— Я неоднократно оказывала финансовую помощь ООО «ФОН-Ривьера» в виде займов из личных средств, погашала обязательства ООО «ФОН-Ривьера» перед участниками строительства, как в период строительства, так и в ходе предварительного расследования и судебного процесса из личных средств. Выступала залогодателем имущества, принадлежащего мне на праве собственности (квартиры, жилого дома, земельного участка, парковочных мест), представляла личное поручительство. Вот личное поручительство по заводу привело к тому, что у меня тоже банкротство.

По мнению подсудимой, предварительное и судебное следствие не выявило ни хищений, ни нецелевого использования средств. «Проводившие строительные экспертизы специалисты на судебном допросе подтвердили — ими не учтены все затраты, которые были произведены при строительстве», продолжила она.

— Вы согласны, что сдача домов просрочена? — уточнил судья.

— Конечно, согласна. Мы, когда понимали, что срыв идет, размещали данные в декларации, писали дольщикам письма.

— Как вы считаете, причине ли был вред дольщикам в результате срыва сроков сдачи?

— Ну, наверное. Им пришлось и квартиры снимать. Хотя на начальном этапе мы даже компенсировали квартиры нуждающимся дольщикам. Пытались как-то решать. Конкретно по «Симфонии» самый большой срыв сроков был 2 года.

Митинг обманутых дольщиков. Архивное фото: Максим Платонов

Допрос Дианы Ахметзяновой растянулся почти на два часа. На следующий день суд выслушал показания и подсудимого основателя стройимперии «ФОН» Анатолия Ливады. В прениях гособвинитель запросила для подсудимых по 4,5 года лишения свободы — Ахметзяновой условно, Ливаде реально, заявив, что изученные доказательства подтверждают хищения на 2,6 млрд рублей. Последнее слово ВИП-строителей было коротким. Перед удалением в совещательную комнату судья Марсель Ахметшин предварительно сообщил, что приговор может быть оглашен в конце декабря.

В первой части допроса Ахметзянова рассказала о «золотых» гектарах под старым ипподромом Казани, расходах на стройку и расхождениях с Анатолием Ливадой в вопросе продажи имущества. На очереди — репортаж с допроса основателя ГК «Фон».