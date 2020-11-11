«Так получилось, ваша честь...»: о чем суду рассказала «первая леди» группы «ФОН» Диана Ахметзянова

Эксклюзивные детали допроса застройщицы трех ЖК Казани по делу об аферах на 2,6 млрд рублей

Фото: Ирина Плотникова

О «золотых» гектарах под старым ипподромом Казани, расходах на стройку и расхождениях с Анатолием Ливадой в вопросе продажи имущества рассказала суду экс-директор и учредитель компаний «ФОН-Ривьера» и «Царицынский бугор» Диана Ахметзянова. Открестилась от обвинений в уводе средств 1 300 дольщиков. Встречных не выдвигала, но одной из причин краха империи «ФОН» назвала пятилетнюю волокиту с запуском проектов ЖК «МЧС» и «Симфония». Подробности — в материале «Реального времени».

«В сговор с Ливадой не вступала»



К допросу Ново-Савиновского райсуда Казани Диана Ахметзянова подготовилась основательно — запаслась речью на 60 листах. А еще тремя таблицами о приходе и расходе средств по трем проблемным объектам ФОНа.

Ключевые аргументы подсудимой:

компании группы «ФОН» вложили в строительство ЖК «МЧС», «Симфония» и «Царицынский бугор» намного больше, чем насчитали следователи;

после возбуждения дела вернули расторгнувшим договоры дольщикам 259,5 млн рублей;

приняли все меры для достройки домов за счет передачи собственных земель, долей в недостроях и продажи объектов;

бухгалтерские экспертизы МВД по расходованию средств, привлеченных ООО «ФОН-Ривьера», ООО «ФОН», ООО «Царицынский Бугор», в том числе привлеченных через компанию «Персона+», не выявили нецелевого использования средств и вывода иных активов.

«Я не совершала хищений, которые мне инкриминируются, и не вступала в сговор на хищение денежных средств под видом строительства с Ливадой Анатолием Николаевичем, — сообщила суду бывший директор и владелица компаний «ФОН-Ривьера» и «Царицынский бугор». — Наоборот, действуя добросовестно, в интересах и себя, и Ливады осуществляла все необходимые и возможные мероприятия по защите прав участников строительства и получению ими квартир».

По мнению подсудимой, описанные в ее обвинении действия «не являются уголовным преступлением, подлежат разрешению в гражданском судопроизводстве».

Допрос Дианы Ахметзяновой растянулся почти на два часа. На следующий день суд выслушал показания и подсудимого основателя стройимперии «ФОН» Анатолия Ливады. В прениях гособвинитель запросила для подсудимых по 4,5 года лишения свободы — Ахметзяновой условно, Ливаде реально, заявив, что изученные доказательства подтверждают хищения на 2,6 млрд рублей. Последнее слово ВИП-строителей было коротким. Перед удалением в совещательную комнату судья Марсель Ахметшин предварительно сообщил, что приговор может быть оглашен в конце декабря. В ожидании этого срока остановимся на позиции обвиняемой более детально.

Допрос Дианы Ахметзяновой растянулся почти на два часа. На следующий день суд выслушал показания и подсудимого основателя стройимперии «ФОН» Анатолия Ливады. Фото: Ирина Плотникова

Наследие «ФОНа» — миллион квадратных метров жилья и три завода

Диана Ахметзянова напомнила суду, что за 25 лет работы «ФОН» и связанные с ним фирмы построили почти 100 домов в Казани, Верхнем Услоне, Набережных Челнах и Альметьевске — это около 1 млн кв. м жилья, на которых справили новоселье больше 25 тысяч семей. Также в стройбагаже группы компаний — ресторан «Парус» на набережной Казанки, два корпуса торгового комплекса «Савиново» и ТРК «Крепость» на Чистопольской. А еще четыре многоэтажных паркинга и три завода — по производству и розливу воды, железобетонных изделий, кирпича.

Еще одним наследием стройимперии стали магистральные и внутриквартальные сети электричества, воды, тепла и канализации в крупных микрорайонах Казани и Набережных Челнов. «ФОН» прокладывал их и безвозмездно передавал в собственность муниципалитетов, уточнила обвиненная в мошенничестве, поделившись информацией и о своих грамотах и благодарственных письмах от Российского союза строителей, Кабмина и Минстроя РТ. Большой личный вклад Ахметзяновой в организацию строительства жилья для сотрудников милиции-полиции отмечали и в МВД по Татарстану.

В стройбагаже группы компаний — ресторан «Парус» на набережной Казанки. Фото: Максим Платонов

Вексельная схема родилась в «Солнечном городе»

Способ оплаты будущих квартир у «ФОНа» путем приобретения простого векселя компании «Персона+» следователи ранее называли частью преступления с уводом денег дольщиков мимо кассы застройщика. Но Ахметзянова настаивает: способ совершенно законен, более того, использовать вексельную схему впервые в Татарстане начали еще 13 лет назад при строительстве казанского ЖК «Солнечный город».

Единственным застройщиком комплекса выступало МВД по РТ и, в соответствии со своим уставом, не имело права заключать договора долевого участия в коммерческих целях. Могло лишь участвовать в инвестиционных проектах для обеспечения сотрудников ведомственным жильем, используя свое право бессрочного пользования земельным участком. В 2005-м министерство объявило тендер и заключило контракт с инвестором — московско-казанским ООО «Солнечный город» с учредителями на Кипре (данные «СПАРК-Интерфакс»). ООО вкладывало средства в проект и получало возможность продавать часть часть площадей в будущем ЖК на коммерческой основе.

Именно первый инвестор, по словам Ахметзяновой, разработал схему реализации жилых и нежилых помещений в «Солнечном городе» с заключением предварительных договоров купли-продажи и оплатой векселем. Но потом вышел из проекта, а схему подхватили новые инвесторы, в числе которых была и «ФОН-Ривьера». Причем все предварительные договора по домам тогда еще «милицейского» ЖК регистрировались в МВД. И уже тогда «Персона+» выпускала и продавала простые векселя, которые «ФОН-Ривьера» принимала в оплату по тем самым договорам на будущие квартиры в «Солнечном городе». Обязательства инвестиционного контракта «ФОН-Ривьеры» перед силовым ведомством и покупателями векселей были исполнены в полном объеме.

Ахметзянова подчеркивает: расчеты за жилье векселями не противоречат гражданскому законодательству, признаются и судами, и налоговой — покупатели могут получить налоговый вычет по НДФЛ. Вполне законны и предварительные договора купли-продажи, заключившие их покупатели квартир в «Солнечном городе», а затем в ЖК «Царицынский бугор», «Симфония» и «МЧС» получали такое же право на жилье, как и участники долевого строительства.

Ахметзянова настаивает: использовать вексельную схему впервые в Татарстане начали еще 13 лет назад при строительстве казанского ЖК «Солнечный город». Фото: temakazan.ru

— Инкриминируемое мне хищение денежных средств, которые поступили на счета ООО «Персона+» по договорам купли–продажи векселей, не нашло своего подтверждения, — сообщила подсудимая. — Деньги от покупателей векселей ООО «Персона+» в полном объеме поступили на счета застройщиков либо подрядчиков и использованы исключительно на цели строительства жилых домов, что подтверждается документами, приобщенными в ходе предварительного и судебного следствия.

«Когда мы купили участок — это был ипподром с трибунами»

По версии обвинения, в 2010—2016 годах через «ФОН-Ривьеру» привлекли и похитили 734 млн рублей дольщиков семи домов ЖК «Симфония» на Павлюхина. При этом, по данным бухгалтерской экспертизы МВД РТ, всего от участников долевого строительства в данном ЖК поступили 1,8 млрд рублей, а непосредственно на строительно-монтажные работы пошли 799 млн рублей.

Версия защиты — в «Симфонию» вложили 3,22 млрд рублей, что почти на 2,5 млрд больше поступлений непосредственно от потерпевших дольщиков. Полный расклад — в таблице, которой Ахметзянова поделилась со всеми участниками процесса (см. ниже). В ней подробно изложены те затраты, которые экспертов просто не просили считать. Тут и 75 млн на прокладку инженерных сетей к будущим домам, и 182 млн на разработку проекта, подготовку к строительству и благоустройство территории (данные заключения ООО «Средне-Волжское экспертное бюро»). Чуть больше 1 млрд рублей за счет кредита Сбербанка застройщик вложил в 2007 году в приобретение участка под застройку, причем кадастровая стоимость на тот период составляла 1,8 млрд рублей.

«Когда мы купили, это был ипподром — с ареной, трибунами, кассами, которые мы в дальнейшем сносили», — вспоминает Диана Ахметзянова, отмечая, что в том же 2007-м городские власти объявили конкурс на разработку проекта квартала, в который входил и участок будущего ЖК «Симфония».

Разработка проекта началась в 2008-м. При этом сразу предполагалось, что часть территории будущего ЖК будет отведена под детсад и школу, а часть станет подземным паркингом. Крест на последнем объекте поставил высокий уровень грунтовых вод в сезон половодья на Кабане и Волге, и «ФОН-Ривьере» пришлось выкупать под надземную парковку соседние участки 0,4 га бывшего ПАТП на улице Роторной. С учетом приобретения земли и работ затраты составили 50 млн рублей.

Версия защиты — в «Симфонию» вложили 3,22 млрд рублей, что почти на 2,5 млрд больше поступлений непосредственно от потерпевших дольщиков. Фото: Максим Платонов

«Первые разрешения на строительство были получены в 2012 году по дому 1 и 2», — сообщила обвиняемая.

Председательствующий Марсель Ахметшин, изучив таблицу, поинтересовался, сколько составили реальные затраты на участок с ипподромом. Ахметзянова сообщила: миллиард, причем наличными — через ячейку в банке. Судья уточнил, откуда проценты в 800 млн рублей с лишним, разве это экономически выгодно?

— Так получилось, ваша честь. Если бы мы сразу в 2007 году приступили к строительству, таких процентов бы не было. Но нам пришлось сначала делать проект планировки на всю территорию, потом парковки — без этого не давали согласование, потом детсадик проектировать. В итоге 5 лет занимались подготовительной работой. Ни одному застройщику это не выгодно. Но если бы все было идеально, мы бы не имели такой печальной картины. Обычно на согласования уходил год, — объяснила ВИП-застройщица.

«Не дороговато ли земля вышла у вас?» — уточнил судья. И получил ответ: «Это 10 га в центре города. Она так и стоит, вот почему мы сделали и рыночную оценку, и кадастровую стоимость применили».

Гособвинитель Азалия Гильманова спросила, почему квадратный метр в «Симфонии» рассчитывался без учета затрат на землю и проценты по кредиту? Диана Ахметзянова сказала, что эти затраты были учтены, но ценовая политика компании была такой, что «квадрат» предлагался чуть дешевле, чем в среднем по городу, поскольку уже был свой кирпичный завод, своя строительная компания: «За счет этого можно было бы проценты вытянуть, если бы мы достроили весь комплекс. Сейчас в этом ЖК до 100 тысяч рублей метр квадратный. И СК «Бриз» (что достраивал три дома) продавал уже по нормальной стоимости».

Представитель прокуратуры уточнила: кредит получали на постройку ЖК? И услышав ответ: «На покупку участка, пополнение оборотных средств», задала новый вопрос: «Получается, деньги дольщиков уходили не по назначению?» Ахметзянова с этим не согласилась, сославшись на то, что расходы застройщика на землю, проценты по кредиту и иные расходы, согласно федеральному закону 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов», также включаются в затраты застройщика.

Информационная справка по ООО «ФОН-Ривьера»,

жилой комплекс «Симфония» по ул. Павлюхина

Наименование Сумма, тыс. руб. Примечание Сумма привлеченных средств от потерпевших 734.092 В соответствии с обвинительным заключением Сумма привлеченных средств от всех участников долевого строительства 1.867.931 Данные бухгалтерской экспертизы МВД Затраты по строительству 3.224.590 в том числе: СМР 799.212 В соответствии со ст.18 214-ФЗ, строительной экспертизой МВД. Проектные работы, подготовка территории, благоустройство 182.390 В соответствии со ст.18 214-ФЗ, заключением ООО «Средне-Волжского экспертного бюро» от 12.07.2017 г. Инженерные сети и общеплощадочные работы 75.695 В соответствии со ст.18 214-ФЗ, заключением ООО «Средне-Волжского экспертного бюро» от 12.07.2017 г. Земельный участок 1.116.675 В соответствии со ст.18 214-ФЗ, заключением ООО «Средне-Волжского экспертного бюро» от 12.07.2017 г. Рыночная стоимость в соответствии с аналитическим заключением о результатах расчета. Кадастровая стоимость на 16.04.2007 — 1 885 450 тыс. руб. рыночной стоимости 1 кв. м. земельного участка независимого эксперта — члена СРО оценщиков «Экспертный совет» ИП Баранов Н.А. — 1 043 113 тыс. руб. Услуги заказчика-застройщика 10.444 В соответствии со ст.18 214-ФЗ, заключением ООО «Средне-Волжского экспертного бюро» от 12.07.2017г. Проценты по кредитам и займам 815.498 В соответствии со ст.18 214-ФЗ, заключением ООО «Средне-Волжского экспертного бюро» от 12.07.2017г. Паркинг Роторная/Халева 51.019 В соответствии со ст.18 214-ФЗ, заключением ООО «Средне-Волжского экспертного бюро» от 12.07.2017г. Возвраты дольщикам 173.657 В соответствии со ст.18 214-ФЗ Превышение затрат на строительство над привлеченными средствами от потерпевших 2.490.498

Выгода компании-спасителя и распродажа активов «ФОНа»

На столь же значительный срок сдвинулась реализация проекта ЖК «МЧС», в итоге ожидаемой прибыли застройщики не дождались и были вынуждены искать дополнительные источники финансирования на продолжение стройки и расчет по кредитным долгам. В 2015-м началась реструктуризация обязательств ГК «ФОН» перед Сбербанком, Банком «Открытие», «Ак Барс Банком», сообщила на допросе обвиняемая.

В результате переговоров Сбер уступил требования по кредитам «ФОН-Ривьеры» компании «Профиль Финанс» с реструктуризацией долга под 8,25% годовых на 8 лет. Также для достройки ЖК «Симфония» и расчета с расторгшими договоры дольщиками участки под строительство трех домов на Павлюхина были переданы СК «Бриз», 150 млн рублей ушли на погашение задолженности в «Профиль Финанс», а 773 млн рублей подлежали зачету за принятые «Бризом» обязательства «ФОН-Ривьеры» перед дольщиками трех домов в «Симфонии». «Указанная сделка исследовалась Арбитражным судом РТ в рамках дела о банкротстве «ФОН-Ривьеры», и определением суда от 26.05.2020 года была установлена ее экономическая целесообразность как для должника, так и для кредиторов (участников строительства)», — пояснила экс-руководитель «Ривьеры» со ссылкой на приложенные документы.

Тому же «Бризу» был продан ранее построенный завод ЖБИ в Киндерях, что позволило получить и права требования по кредитам «Открытия» и «Ак Барса», снять обязательства со всех поручителей и направить 140 млн рублей на достройку дома 1 в ЖК «МЧС», продолжает Диана Ахметзянова.

На столь же значительный срок сдвинулась реализация проекта ЖК «МЧС», в итоге ожидаемой прибыли застройщики не дождались и были вынуждены искать дополнительные источники финансирования на продолжение стройки и расчет по кредитным долгам. Фото: Василя Ширшова

С ее слов, обсуждалась и сделка на 600 млн рублей по продаже завода керамического кирпича ООО «Ключищенская керамика» («Клюкер»), в декабре 2016-го даже подписали соглашение о намерениях с потенциальным инвестором Осяниным А.В. (вероятно, сыном экс-главы Верхнего Услона). Но сделка не состоялась.

«Наши мнения с Анатолием Николаевичем [Ливадой] разошлись. Он считал, что экономически выгоднее иметь кирпичный завод и направлять кирпич на строительство, чем единомоментно продать», — комментирует ситуацию Диана Ахметзянова. Отметим, что «Клюкер» продали в этом году, но уже в рамках банкротства и за 350 млн рублей.

Еще один срыв соглашения 2016 года касался реструктуризации долга в Банке «Открытие» — он должен получить 1 240 «квадратов» в доме 65/04 в Набережных Челнах и освободить права на 1 159 квадратов в казанском ЖК «Царицынский бугор». Но вмешались силовики: «Перед утверждением сделки следственными органами был наложен арест на все эти квартиры, и она сорвалась».

Ради строек «ФОН-Ривьера» распродала собственное имущество на 52,7 млн рублей, сообщила суду обвиняемая. В частности, три автомойки «Мойдодыр», офис на Чистопольской за 26,5 млн рублей; стройтехнику на 12 млн, включая шесть башенных кранов и сваебойку; транспорт на 12,7 млн рублей, в том числе 11 грузовиков Камского автозавода и шесть легковушек «Дэу Нексия».

Все средства от реализации имущества были направлены на цели строительства, настаивает Ахметзянова. И подчеркивает, что, несмотря на сложную ситуацию, ГК «ФОН» выполняла обязательства и перед теми дольщиками, что потребовали деньги назад. По ЖК «Симфония» вернули 173,65 млн рублей, по ЖК «Царицынский Бугор» — 20,6 млн, по ЖК «МЧС» — 64,5 млн. А всего почти 260 миллионов.

«Кроме того, «ФОН-Ривьера» имеет дебиторскую задолженность на общую сумму 1 млн 294 тысячи рублей. Я подтверждаю, что денежные средства никуда не выводились», — заверила суд обвиняемая.

Вторую часть допроса Дианы Ахметзяновой с раскладкой бухгалтерии по еще двум объектам стройимперии «Реальное время» опубликует чуть позже.