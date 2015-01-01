Крушение "ФОНа"

Одна из крупнейших девелоперских групп Татарстана - группа компаний "ФОН" Анатолия Ливады и Дианы Ахметзяновой - оказалась в центре громкого скандала с обманутыми дольщиками, которых насчитывается, по данным минстроя, 4,5 тыс. человек. Группа срывает сроки строительства и сдачи домов в Казани и Набережных Челнах, ее основателей преследуют кредиторы, а имущество выставляется на торги. За событиями вокруг "ФОНа" следят корреспонденты "Реального времени".