Крушение "ФОНа"
Одна из крупнейших девелоперских групп Татарстана - группа компаний "ФОН" Анатолия Ливады и Дианы Ахметзяновой - оказалась в центре громкого скандала с обманутыми дольщиками, которых насчитывается, по данным минстроя, 4,5 тыс. человек. Группа срывает сроки строительства и сдачи домов в Казани и Набережных Челнах, ее основателей преследуют кредиторы, а имущество выставляется на торги. За событиями вокруг "ФОНа" следят корреспонденты "Реального времени".
- Недвижимость 30 янв, 07:00 17 «Кому нужно колхозное поле»: казанские дольщики просили в Госдуме денег вместо земли В России обманутые покупатели квартир потеряли на долгостроях 3 трлн рублей
- Недвижимость 26 янв, 12:00 25 Фонд для дольщиков Татарстана: у руля вице-премьер, старт — в конце марта В составе команды новой структуры согласился поработать депутат Госдумы Александр Сидякин
- Недвижимость 20 дек, 07:00 30 «За пять лет все объекты обманутых дольщиков в Татарстане будут доведены» Депутат Госдумы заверил обманутых дольщиков Казани, что возобновленная стройка их объектов уже не встанет
- Недвижимость 13 дек, 14:00 21 «Нам позволят зарегистрировать долевые договоры при нынешнем финансовом состоянии «ФОНа»?!» Дольщики ЖК «МЧС» волнуются, что грядущие новшества закона помешают им получить свои квартиры
- Недвижимость 29 нояб, 18:00 26 Азат Нигматзянов: «Столько нужно довести до ума, чтобы участки стали «пищей» для строек»
- Недвижимость 23 нояб, 07:00 36 Арбитражник «Фон-Ривьеры»: «Заберите себе дом у банкрота, пока его не пустили с молотка» Кредиторы застройщика-банкрота решили судьбу квартир в «Солнечном городе» и в трех домах «Симфонии»
- Недвижимость 15 нояб, 14:00 37 Азат Нигматзянов: «Я понимаю, что вас не графики интересуют, а срок ввода, но я вам говорю, как есть» Город обещает контроль за достройкой объектов «ФОНа», но не участие в соглашениях между строителями и дольщиками
- Общество 09 нояб, 07:00 25 Защита Анатолия Ливады: «Какие-то силы хотят, чтобы он там помер» Московские адвокаты не убедили суд отпустить главу ГК «ФОН» из СИЗО, даже после операции он останется под стражей
- Недвижимость 01 нояб, 14:10 61 «Фоновцы» на сваях: «Мы воздух уже купили, теперь нужно вложиться в картинки за кладовки, которых нет!» Пока дольщики ЖК «МЧС» собирают деньги на проект свайных домов, владельцев нежилых помещений просят поторопиться с открытием магазинов
- Недвижимость 27 окт, 14:14 100 «Земли в работе»: в Казани выделили еще пять гектаров на спасение строек обманутых дольщиков Речь о нескольких участках на улицах Губкина и Аграрной
- Недвижимость 06 окт, 16:00 40 Нигматзянов – «фоновцам»: «Источники должны подойти в виде земель, по ним сделали запросы в АИЖК» В ЖК «МЧС» ждут распоряжения Шувалова о выделении инвестиционных участков для достройки домов
- Недвижимость 19 сент, 07:00 11 Как продавец с Вьетнамского рынка стал главным «продажником» квартир ФОНа Через созданную на имя продавца с рынка стройматериалов организацию «Исида» в ЖК «Симфония» дважды перепродали квадратные метры
- Недвижимость 15 сент, 12:41 69 Нигматзянов — «ФОНу»: «Не знаю, чем отдадите: часами, квартирами, машинами, лишь бы подрядчику оплатили» Как третий и четвертый дома ЖК «МЧС» поспорили о доплатах, а на втором утвердили генподрядчика
- Недвижимость 12 сент, 07:00 38 Двойные продажи в ЖК «Симфония»: одним из покупателей квартиры оказался судья татарстанского арбитража Истец требует отвода суда и переноса дела в другой регион, служители Фемиды взяли перерыв
- Недвижимость 06 сент, 07:00 32 Двойные продажи в ЖК «Симфония»: собственника торгового центра XL кинули на 59 квартир? «Фон-Ривьера», «Бриз» и исполком не признают «задвоения» по сделкам рантье Алмаза Сулейманова. Тот ищет правду в суде
- 25 авг, 16:30 25 Анатолий Ливада: «Мне интересно, как инвестор сам у себя может похищать средства?!» Застройщика «ФОНа» оставили в СИЗО, несмотря на возражения прокуратуры РТ и бизнес-омбудсмена РФ
- 04 авг, 07:00 53 Азат Нигматзянов: «Люди говорят, им жить негде, а потом приезжаю и читаю объявления о продаже» В «фоновском» ЖК «МЧС» сдали еще один блок, а в двух уже заселенных – начали продавать квартиры
- 22 июля, 16:30 122 «Если на дом Ливады наложен арест, почему на нем уже месяц идут ремонтные работы?!» Дольщики ЖК «МЧС» требуют ответов от ГСУ, а в комплексе размораживают еще один долгострой
- 08 июля, 16:00 62 Ответ за Москвой: достройка ЖК «МЧС» уперлась в решение Росимущества и МЧС России С новым инвестсоглашением в комплексе могут сменить застройщика ГК «ФОН» на другую компанию
- 23 июня, 12:35 158 В ЖК «МЧС» разморозили еще один долгострой: вытянуть «фоновский» объект взялся «Ак Таш» В частично заселенном 1-м доме нашли временное решение и для проблемной «свечки»
- 16 июня, 15:10 88 «Хохорин сказал, что Диана Ахметзянова виновата. Она к Ливаде не уедет?» В штабе ЖК «МЧС» обсудили пропажу материалов, тающие активы 2-го дома и приход подрядчика в 5-й
- 26 мая, 12:30 222 Где активы «ФОНа»: дольщикам рассказали об аресте дома Ливады и поисках офшоров на Кипре На стройку в ЖК «МЧС» пригласили следователя, в комплексе нашли владельцев 10 и более квартир
- 11 мая, 19:03 48 Анатолий Ливада: «Передайте привет Ильсуру Метшину! Мне очень стыдно, что он за меня достраивает мои дома!» На суде по продлению ареста основателя строительной империи были озвучены новые фигуранты уголовных дел. Ими оказались перекупщики квартир
- 26 апр, 13:20 46 Зюганов — обманутым дольщикам: «Сами виноваты, не за тех голосуете!» У казанцев, съездивших на Общероссийский съезд дольщиков в Москву, остались двоякие впечатления от общения с организаторами
- 07 апр, 13:00 106 Новые проблемы стройки ЖК «МЧС»: пожар и «гуляющие по банкам» деньги Дольщикам нашли нового страховщика — казанский филиал ВСК, но многострадальный объект столкнулся с другими трудностями
- 24 марта, 12:15 91 Дольщики «ФОНа»: «На какой стадии находятся расследования уголовных дел по Ахметзяновой и Ливаде?» «12 нахалов»: имена неплательщиков за лишние «квадраты» в ЖК «МЧС» решили предать огласке и остракизму
- 10 марта, 16:00 119 Диана Ахметзянова, «ФОН-Ривьера»: «Ливада занимается задачами, которые ведомы только ему одному» Совладелица «ФОНа» о причинах краха девелоперской группы, сотрудничестве с МВД и Ливаде, который ходит сам по себе
- 24 февр, 13:09 101 Раскол в рядах «фоновцев»: «Ты на моем горбу хочешь выехать!» Объезд в ЖК МЧС завершился скандалом между согласившимися на доплату дольщиками и отказавшимися от нее
- 10 февр, 14:00 125 Азат Нигматзянов о паевом фонде Ливады: «Людей за глупых, что ли, считает?» Город успокоил дольщиков ЖК «МЧС» в том, что план по превращению их в пайщиков невозможно осуществить
- 03 февр, 13:10 27 «Маховик запускаем!» — «фоновцам» объявили о начале работ в ЖК «МЧС» Пока стройка возобновляется только в блоке «А», на очереди — «Б», и документы подписаны по «Д» и «Е»
- 20 янв, 13:00 30 Азат Нигматзянов — «фоновцам»: «Я не хочу пополам: и девушкой, и беременной быть. Или сдаем дом, или не сдаем»
- 18 нояб, 14:30 41 «ФОН» «перевалит» еще три дома на «Бриз»? Коммерческий директор компании Диана Ахметзянова снова раздает дольщикам обещания
- 11 нояб, 14:08 17 «Когда все покрыто льдом, заливать бетоном нельзя» Как непогода сказалась на стройке «ФОНа», но не отменила традиционный обход
- 04 нояб, 13:11 28 Тяжесть бремени: кредиторы помешали «ФОНу» осуществить план по достройке «Симфонии»
- 28 окт, 14:05 167 Достроить ЖК «Молодежный»: проблемы дольщиков решит инвестор из Альметьевска? Дольщики стали сами искать варианты продолжения строительства своих домов
- 14 окт, 12:55 98 Азат Нигматзянов о ЖК «МЧС»: «Вот так вот получилось — через «Ж» здесь все сделано…» Подачу тепла на первом подъезде проблемного дома решили «обкатать» в течение недели
- 07 окт, 16:00 78 Азат Нигматзянов — дольщикам: «Я сейчас ищу каждую копейку» Поиск средств для достройки домов может окончательно лечь на плечи чиновника исполкома
- 30 сент, 14:11 119 Азат Нигматзянов — дольщикам «ФОНа»: «Медведя надо сначала поймать, прежде чем шкуру снимать» На очередном объезде проблемных объектов «ФОНа» главным стал вопрос поиска дополнительных активов
- 19 сент, 07:00 54 Анатолий Ливада: «Банк перестанет мешать «ФОНу» после продажи ресторана «Парус» Равиль Зиганшин готов забрать заведение общепита Анатолия Ливады на набережной Казанки с дисконтом
- 15 сент, 07:00 69 Анатолий Ливада: «Надо или нас с Дианой Наилевной посадить, или вести строительство»
- 02 сент, 13:50 34 «ФОН» не смог найти 4 млн рублей на лифты
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- 12 авг, 14:36 16 «План Ливады»: попросить денег у федералов и перевезти дольщиков в квартиры Госжилфонда Генеральный директор скандального «ФОНа» сам приехал на встречу с дольщиками, чтобы доказать, что он ни в чем не виноват
- 30 июля, 12:09 20 46 Палаточный городок в железобетонном лесу: дольщики ЖК «Молодежный» вышли на стройплощадку с детьми, домашней утварью и гневными плакатами
- 29 июля, 07:00 59 Дольщики «ФОНа»: «Бриз» нас хочет обмануть и обобрать» Спаситель империи Анатолия Ливады отказался страховать дольщиков «Симфонии» и потребовал новых доплат
- 21 июля, 12:55 14 «ФОН» набрал очень много кредитов, только у «Спурт Банка» на 600 млн рублей!» Каждый «погорелец» дома 53/28 получит по 840 тыс. рублей, еще 100 тыс. на семью выделит соцзащита – на восстановление 8 квартир деньги уже перечислили «Профиту»
- 18 июня, 15:40 29 «Рашид Аитов, Анатолий Ливада — это тоже made in Kazan»
- 17 июня, 07:00 10 Рушан Сахбиев, «Сбербанк»: «У нас прямого отношения ко всей этой проблеме группы «ФОН» в принципе не было» Управляющий «Банка Татарстан» «Сбербанка России» — о кредитовании бизнеса, оптимизации сети, работе с крупнейшими должниками и будущем банкинга
- 07 июня, 07:00 35 Диана Ахметзянова — дольщикам ЖК «Молодежный»: «Мое имущество полностью арестовано, не беспокойтесь» Новые спасители ФОН — отец и сын из «Ситистрой» и «Стройсити»
- 26 мая, 15:58 27 Владельцев «Фона» заподозрили в мошенничестве В МВД по РТ прошла встреча дольщиков ЖК «МЧС» и ЖК «Симфония» с оперативниками и следователями
- 16 мая, 19:37 27 «ФОН» предложил дольщикам скинуться по 400 тысяч в инвестиционный фонд
- 22 апр, 14:18 28 Как Равиль Зиганшин сбил цену выставленного на продажу «ФОНом» ресторана «Парус»
- 19 апр, 13:09 10 Банк «Открытие» взобрался на «Царицынский бугор» Анатолия Ливады Кредитор требует банкротства подразделений ГК «ФОН» из-за долга более чем в 329 млн рублей
- 15 апр, 07:00 22 Ильсур Метшин – дольщикам «ФОН»: «Думаете, мне много радости нерешаемые проблемы решать, которые не я создал?»
- 05 апр, 13:45 16 Дольщики «ФОНа»: «Власти Казани гарантируют достроить дома, если произойдет смена застройщика» После публикации «Реального времени» спаситель строек Ливады снизил размер доплат до 6 тыс. рублей за «квадрат»
- 01 апр, 14:43 30 Дольщики «ФОНа»: «Нам говорят: если вы не заплатите, то договора у вас не будет, и прав у вас нет»
- 10 марта, 17:09 45 Дольщики ФОН: «Хотелось бы узнать, почему ничто из антикризисного плана Ливады не выполнено» Участники долевого строительства жалуются президенту РТ на то, что городские власти не дают им возможность отстаивать свою гражданскую позицию на площади Свободы
- 07 февр, 07:00 15 Анатолий Ливада, «ФОН»: «Придумал кто-то обманутых дольщиков… Нет признаков, по каким определяют их» Почему «Спурт» отвернулся от «Профита», чем автоград расплатится за достройку проблемных домов и долгий ли век глава «ФОНа» отвел русским и татарам
- 27 янв, 07:00 17 Дольщикам «ФОНа» предложили скинуться на страховку Группа Анатолия Ливады договорилась об обязательном страховании ответственности застройщика, но денег на его оплату, похоже, нет
- 15 янв, 16:42 9 Артем Хохорин vs Анатолий Ливада: как татарстанское МВД пыталось поменять «Солнечный город» на Старое Дрожжаное Полицейские пошли судебной войной на группу «ФОН»
- 12 дек, 07:00 17 Крушение империи Ливады: «Бриз» «Фону» не товарищ? На роль спасателя строек Анатолия Ливады на Губкина могут назначить Леонида Анисимова из компании «Грань»
- 19 нояб, 16:26 7 Рушан Сахбиев, Сбербанк: «У нас было несколько мировых соглашений, которые позволяли «Фону» обслуживать и погашать задолженность. Но…»
- 17 нояб, 07:00 11 «Мы не хотим, чтобы наши дольщики повторили судьбу челнинских дольщиков «Фона» Один из участников антикризисного плана по спасению покупателей квартир у Анатолия Ливады вышел из схемы, забирая с собой более 40 млн рублей
- 28 окт, 07:00 63 А есть ли жизнь на «ФОНе»? Однодневное турне корреспондента «Реального времени» по пяти жилым комплексам и объектам проблемного застройщика в Казани
- 10 окт, 15:54 34 «Знаю дольщицу «ФОНа», которая почти полгода жила в кабинете Дианы Наилевны» Дольщики Анатолия Ливады планируют провести акцию протеста всех проблемных домов
- 09 окт, 07:00 42 Антикризисный план «ФОНа»: продать и простить Разрыв между долгами и заявленными активами терпящей бедствие группы Анатолия Ливады может составлять как минимум 3 млрд рублей
- 19 авг, 07:00 9 Анатолий Ливада начал терять кирпичи под давлением кредиторов Судебные приставы выставили на продажу кирпичи производства подконтрольного «Фону» завода в счет долгов группы перед кредиторами
- 10 июля, 07:00 5 Сбербанк vs «Фон»: миллиардный долг девелопера положили под «Стекло» Крупнейший банк страны передал долги группы Анатолия Ливады «более разворотливой структуре»
- 23 мая, 07:00 18 Сбербанк vs «Фон»: парковки или банкротство Арбитражный суд РТ отложил утверждение мирового соглашения между подконтрольным минстрою «Татинвестгражданпроектом» и группой «Фон»
- 19 мая, 07:00 17 Сбербанк vs «Фон»: в ожидании 3,5 тыс. проблемных дольщиков Крупнейший банк России подал на банкротство группы компаний Анатолия Ливады, требуя возврата долга в размере более 1 млрд рублей