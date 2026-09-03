Внедрение цифрового рубля может обойтись банкам в 100 млрд рублей ежегодно

Потери связаны с сокращением эквайринговых операций по картам

Цифровой рубль может привести к потере банками до 100 млрд рублей комиссионных доходов ежегодно и оттоку около 10% пассивов. К таким выводам пришли эксперты Национального рейтингового агентства (НРА) в своем исследовании, передает «Коммерсантъ».

Потери связаны с сокращением эквайринговых операций по картам. При достижении цифровым рублем доли в 14% от общего объема безналичных расчетов снижение комиссионных доходов может превысить 100 млрд рублей в год. При этом объем средств на счетах граждан превышает 67 трлн рублей, и потенциальный отток из банков может составить 1–1,5 трлн рублей в год.

С 1 сентября 2026 года все системно значимые банки и крупные торговые сети обязаны обеспечить работу с цифровым рублем. В отличие от безналичных средств, цифровые рубли хранятся на счетах в Банке России, а не в коммерческих банках. Их нельзя размещать на депозиты и выдавать в кредит.



Ранее сообщалось, что Банк России представил логотип цифрового рубля.



Алсу Сабирзанова