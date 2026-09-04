Татарстан стал единственным в ПФО по росту инвестиций

В первом полугодии объем составил 777,9 млрд рублей

Фото: Мария Зверева

Объем инвестиций в основной капитал Татарстана за январь — июнь 2026 года составил 777,9 млрд рублей. Это на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Республика оказалась единственным регионом Приволжского федерального округа, где зафиксирован рост этого показателя, сообщает Росстат.

В целом по России положительная динамика зафиксирована только в 23 из 89 регионов. Наиболее заметный рост — в Чукотском АО (+89,8%), Дагестане (+41,7%) и Бурятии (+27,5%). Общероссийский объем инвестиций за полугодие составил 16,2 трлн рублей, что на 9,9% меньше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что Путин объяснил причины снижения инвестиций в России. По словам главы государства, это связано с целенаправленной политикой Центрального банка и правительства РФ.

Алсу Сабирзанова