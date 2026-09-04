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Банк ЗЕНИТ приглашает отпраздновать День нефтяника в Альметьевске

12:03, 04.09.2026

На Тимирязева развернется праздничное пространство «Энергия удачи» — с играми, мастер-классами, фотозоной, подарками и активностями для всей семьи

Банк ЗЕНИТ приглашает отпраздновать День нефтяника в Альметьевске
Фото: предоставлено ПАО Банк ЗЕНИТ

5 сентября Банк ЗЕНИТ приглашает жителей и гостей Альметьевска вместе отметить День нефтяника.

С 10:00 до 16:00 на улице Тимирязева (у фонтана напротив центрального входа в городской парк) развернется праздничное пространство «Энергия удачи» — с играми, мастер-классами, фотозоной, подарками и активностями для всей семьи (0+).

Ловим удачу, проверяем креативность, ловкость и находчивость:

  • в интерактивной зоне гостей ждет «Ловушка энергии»,
  • творческую часть программы дополнят веселые мастер-классы,
  • для любителей движения подготовили аэрохоккей и танцевальный аппарат,
  • юных гостей ждут сухой бассейн и развивающая игра «Космическая зарядка».

Особое внимание — финансовой грамотности. Специалисты Отдела обучения Банка ЗЕНИТ проведут для детей и взрослых игру «Удача любит подготовленных: Колобок в киберлесу», где участники в легкой игровой форме узнают, как распознать мошенников и защитить свои деньги и данные. Также на площадке можно будет узнать больше о банковских продуктах и проконсультироваться со специалистами.

И, конечно, гости получат памятные сувениры и подарки от банка.

Ждем вас 5 сентября: приходите всей семьей — заряжайтесь хорошим настроением, пробуйте новое и ловите свою энергию удачи вместе с Банком ЗЕНИТ!

Реклама. ПАО Банк ЗЕНИТ.

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