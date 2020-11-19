Список персон

Савельчев Алексей Петрович

Гос. ведомства, Министерства

Общая информация

Родился 18 февраля 1966 года в с. Большие Тарханы Тетюшского района ТАССР.

Образование

1989 г. — окончил Казанский государственный университет.
2003 г. — окончил Казанский государственный технологический университет.

Трудовая деятельность

2001-2011 гг. — директор филиала, генеральный директор ООО «Фосфорос» в г. Казани.
2012-2013 гг. — генеральный директор ЗАО «Микробор-Нанотех» (корпорация Роснано).
2013-2016 гг. — заместитель генерального директора.
С июня 2016 г. — заместитель министра промышленности и торговли РТ.

Автор ряда научных изобретений, публикаций и статей, лауреат Государственной премии РТ в области науки и техники.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, ул. Островского, 4
  • Телефон: (843) 210-05-18
  • Email: Aleksey.Savelchev@tatar.ru

Дата последнего обновления: 19.11.2020

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