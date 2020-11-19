Савельчев Алексей Петрович
Общая информация
Родился 18 февраля 1966 года в с. Большие Тарханы Тетюшского района ТАССР.
Образование
1989 г. — окончил Казанский государственный университет.
2003 г. — окончил Казанский государственный технологический университет.
Трудовая деятельность
2001-2011 гг. — директор филиала, генеральный директор ООО «Фосфорос» в г. Казани.
2012-2013 гг. — генеральный директор ЗАО «Микробор-Нанотех» (корпорация Роснано).
2013-2016 гг. — заместитель генерального директора.
С июня 2016 г. — заместитель министра промышленности и торговли РТ.
Автор ряда научных изобретений, публикаций и статей, лауреат Государственной премии РТ в области науки и техники.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, ул. Островского, 4
- Телефон: (843) 210-05-18
- Email: Aleksey.Savelchev@tatar.ru
Дата последнего обновления: 19.11.2020