Бюджет Татарстана получил более 1,3 млрд рублей неналоговых доходов от госимущества

Основная часть суммы пришлась на дивиденды

Фото: Максим Платонов

В бюджет Республики Татарстан с начала года по состоянию на 1 сентября поступило 1,32 млрд рублей неналоговых доходов от использования и реализации государственного имущества и земельных участков.

Основная часть суммы пришлась на дивиденды — 818,9 млн рублей. Еще 197,59 млн рублей принесла аренда имущества, 93,68 млн рублей — аренда земли, а 75,06 млн рублей — доверительное управление. Доходы от продажи активов составили 56,96 млн рублей, от реализации земли — 7,6 млн рублей.

Оставшиеся средства распределились между частью чистой прибыли госпредприятий (40 млн рублей), сервитутом (31,17 млн рублей) и прочими доходами (0,05 млн рублей).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Итого в бюджет Татарстана поступило:

от аренды имущества — 197,59 млн рублей;

часть чистой прибыли государственных унитарных предприятий — 40,00 млн рублей;

от аренды земли — 93,68 млн рублей;

от сервитута — 31,17 млн рублей;

от доверительного управления — 75,06 млн рублей;

дивиденды — 818,90 млн рублей;

от реализации имущества — 56,96 млн рублей;

от продажи земельных участков — 7,60 млн рублей;

прочие доходы — 0,05 млн рублей.

Ранее стало известно, что в Татарстане на торгах по госимуществу продали 60 автомобилей на сумму 51,4 млн рублей.

Зульфат Шафигуллин