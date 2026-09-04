Бюджет Татарстана получил более 1,3 млрд рублей неналоговых доходов от госимущества
Основная часть суммы пришлась на дивиденды
В бюджет Республики Татарстан с начала года по состоянию на 1 сентября поступило 1,32 млрд рублей неналоговых доходов от использования и реализации государственного имущества и земельных участков.
Основная часть суммы пришлась на дивиденды — 818,9 млн рублей. Еще 197,59 млн рублей принесла аренда имущества, 93,68 млн рублей — аренда земли, а 75,06 млн рублей — доверительное управление. Доходы от продажи активов составили 56,96 млн рублей, от реализации земли — 7,6 млн рублей.
Оставшиеся средства распределились между частью чистой прибыли госпредприятий (40 млн рублей), сервитутом (31,17 млн рублей) и прочими доходами (0,05 млн рублей).
Итого в бюджет Татарстана поступило:
- от аренды имущества — 197,59 млн рублей;
- часть чистой прибыли государственных унитарных предприятий — 40,00 млн рублей;
- от аренды земли — 93,68 млн рублей;
- от сервитута — 31,17 млн рублей;
- от доверительного управления — 75,06 млн рублей;
- дивиденды — 818,90 млн рублей;
- от реализации имущества — 56,96 млн рублей;
- от продажи земельных участков — 7,60 млн рублей;
- прочие доходы — 0,05 млн рублей.
Ранее стало известно, что в Татарстане на торгах по госимуществу продали 60 автомобилей на сумму 51,4 млн рублей.
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