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Шаймиеву вручили премию правительства России 2019 года в области культуры

14:05, 09.09.2020
Шаймиеву вручили премию правительства России 2019 года в области культуры
Фото: tatarstan.ru

Сегодня Государственному Советнику Татарстана, председателю попечительского совета республиканского фонда «Возрождение» Минтимеру Шаймиеву вручили премию правительства России 2019 года в области культуры. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Экс-президент Татарстана удостоился награды за руководство проектом музеефикации Болгарского историко-археологического комплекса и острова-града Свияжска. Вручил премию глава правительства РФ Михаил Мишустин в зале наград Дома правительства России.

Напомним, что распоряжение о присуждении премий в области культуры за 2019 год Мишустин подписал в марте текущего года. Премии также удостоились ректор КФУ Ильшат Гафуров и писательница Гузель Яхина.

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