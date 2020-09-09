Шаймиеву вручили премию правительства России 2019 года в области культуры

Сегодня Государственному Советнику Татарстана, председателю попечительского совета республиканского фонда «Возрождение» Минтимеру Шаймиеву вручили премию правительства России 2019 года в области культуры. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Экс-президент Татарстана удостоился награды за руководство проектом музеефикации Болгарского историко-археологического комплекса и острова-града Свияжска. Вручил премию глава правительства РФ Михаил Мишустин в зале наград Дома правительства России.



Напомним, что распоряжение о присуждении премий в области культуры за 2019 год Мишустин подписал в марте текущего года. Премии также удостоились ректор КФУ Ильшат Гафуров и писательница Гузель Яхина.

