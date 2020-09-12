Эксперт: «Татарстан единственный в России включил опцию с блогерами — это очень здорово»

Фото: Лилии Егоровой

Федеральный эксперт Александр Малькевич, комментируя фейки о нарушениях на выборах в Татарстане, сегодня отметил, что проблема медиапотребления в мире сводится к тому, что «мы все получаем информацию на бегу, не хватает времени на фактчекинг». Член Общественной палаты РФ сообщил, что проследил много вбросов в ходе избирательных кампаний и не только. Все работают по одному принципу: громкий заголовок, фото, первый абзац. При этом люди часто отправляют даже не ссылки на непроверенные новости, а скриншоты.



— Меня удивило, почему штабы Навального обрушились на республику. Видимо, сказалось то, что здесь достаточно благополучная стабильная ситуация. Неправильно позволять таким структурам баламутить воду, — считает Малькевич.



Могут ли блогеры-наблюдатели, которые работают сейчас на выборах Татарстана, ненароком стать распространителями подобных фейков и что им грозит, поинтересовались у эксперта журналисты.

— Ничего им не грозит. Круто, что республика — единственный регион в России, который включил такую опцию. Это очень здорово, что люди аполитичные влились в корпус наблюдателей. Это очень светлые живые люди, патриотичные, — отметил спикер в ходе брифинга.

Что касается закона о фейках, то он, по мнению эксперта, несовершенен и нуждается в доработке. «Строгие санкции следуют, только если твоя ложь повлекла серьезные последствия для жизни. Большая беда — обилие анонимных аккаунтов, боты, тролли или фейки, распространяемые из-за границы. Это объясняет, почему у нас столько фейков».



По его словам, Общественная палата РФ осенью будет добиваться принятия трех законов. Во-первых, речь о законе, который уже работает в Германии и принят в Турции. Суть его сводится к тому, что любая заграничная платформа, имеющая от миллиона пользователей, должна иметь представительство в России. Возглавлять филиал должен гражданин этой страны.



— Условный Facebook или Twitter должны иметь в России, допустим ООО «Фейсбук.рус». Они должны работать по нашим законам, платить налоги и уважать права россиян. Пока только у Google есть офис в Москве, но они хитро устроились, как будто не работают здесь. Второй закон — социальные сети должны отвечать за тот контент, которые они публикуют. Третий шаг — государство должно оказать поддержку отечественным стартапам, разработкам, технологиям, и мне приятно говорить это в Татарстане — мы сейчас в Иннополис едем. Надо развивать свой видеохостинг, не такой печальный, как у Rutube, должна быть альтернатива. Когда у нас все это заработает, будет проще, — считает Малькевич.

Пока же, по его словам, получается, что действующие законы возлагают ответственность за распространение фейков на пользователя. «Бабушка посмотрела ролик про чипирование людей, потрясена и пытается своим знакомым передать — это не совсем верно. Надо привлечь к ответственности тех, кто запустил этот контент. Проблема в том, что пока жареный петух не клюнул, многие депутаты в столице воспринимают это как нечто оторванное от жизни, не очень актуальное», — посетовал эксперт.