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Фонд поддержки развития культуры при Президенте РТ

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Общая информация

Фонд поддержки развития культуры при Президенте Республики Татарстан создан в 1992 году.

Фонд создан для достижения социальных, благотворительных, культурных и образовательных целей, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, материальной поддержки культурных и культурно-образовательных учреждений и творческих союзов, оказания финансовой и социально-бытовой помощи одарённым личностям.

Основными задачами Фонда являются:
• пропаганда идей культурного возрождения Татарстана;
• содействие укреплению культурных связей между государствами и субъектами РФ;
• участие в финансировании республиканских программ в сфере культуры;
• социальная и финансовая поддержка творческих организаций в сфере культуры;
• содействие в создании и обеспечении сохранности объектов историко-культурного значения;
• финансовая и социально-бытовая помощь творческим личностям и коллективам.

Руководитель - Хашимова Нурия Миннахматовна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420014, г. Казань, Кремль, здание вневедомственной охраны
  • Телефон: (843) 292-51-76
  • Email: fprk_kreml@mail.ru
  • Сайт: http://fprk.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 09.10.2017

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