Андрей Кондратьев: «Мы застраховали всех членов избирательных комиссий»

Чем будет отличаться нынешняя избирательная кампания от предыдущих — рассказал глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев молодым пользователям соцсетей

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня в интервью в социальных сетях проекту «Татарстан Онлайн» председатель Центральной избирательной комиссии республики Андрей Кондратьев, прямо обратившись к молодым татарстанцам, «живущим» онлайн, рассказал о том, чем будут отличаться нынешние выборы, которые пройдут 11—13 сентября в Татарстане, от предыдущих. Новшеств немало — на выборы повлияла как пандемия СOVID-19, так и четырехуровневая система нынешней избирательной кампании. Среди отличий — повальное страхование членов избиркомов, кабинки без шторок, работа школ в дни выборов в обычном режиме, сейф-пакеты и массовое участие блогеров в качестве наблюдателей — что должно помочь защититься «от провокаций и фейков».

Почему глава ЦИК вышел к молодым пользователям соцсетей онлайн

Кондратьев напомнил, что на участках ждут почти 3 миллиона жителей республики, большинство из которых должны выбрать не только президента Татарстана, но 7,5 тысячи муниципальных депутатов. Решение Кондратьева, по его собственным словам, главы «всегда консервативного» ЦИК, обратиться к молодым пользователям социальных сетей было связано с тем, что сегодня телевизор смотрит лишь «определенный процент» зрителей, а многие избиратели зачастую выбирают интернет и соцсети.

Главными принципами нынешней избирательной кампании, по его словам, в отличие от предыдущих, стали безопасность и удобство.

— Мы живем в совершенно другой реальности. Сегодня из-за влияния коронавируса изменились экономическая и психологическая ситуации: уже то, что дети и студенты пошли в школы и университеты, стало серьезным общественным процессом. И сам коронавирус пока никуда не ушел, — признал он.

Главными принципами нынешней избирательной кампании, по его словам, в отличие от предыдущих, стали безопасность и удобство

22 тысячи членов избирательных комиссий Татарстана застраховали

При этом он выразил надежду на то, что многие избиратели, несмотря на это, придут на свои участки, тем более что Татарстан всегда был «регионом активно голосующим». С другой стороны, Кондратьев выразил понимание и тех жителей Татарстана, кто не пойдет на участки, находясь на самоизоляции, «они себя берегут» — для них ЦИК тоже должен обеспечить право на голосование.

Сам Андрей Кондратьев пришел на прямой эфир и в маске, и в перчатках — они, по его словам, уже «стали политическими компонентами».

— Татарстан находится на третьем этапе снятия ограничения. Я член ЦИК, обязан рационально относиться к здоровью. Замен у нас нет. Мы должны быть в форме, — объяснил он собственную предосторожность. — Мы также застраховали всех членов избирательных комиссий. Мы застраховали всех, и это очень хорошее покрытие. 22 тысячи человек застрахованы.

На этот раз избирателей будут встречать термометрией уже на входе — это будет обязательной процедурой

Кабинки без шторок, термометрия и дезинфицирующие коврики

На этот раз избирателей будут встречать термометрией уже на входе — это будет обязательной процедурой: волонтеры замерят температуру, и если с ней все в порядке, выдадут — бесплатные — маску и перчатки (сами члены избирательных комиссий тоже будут обязательно соблюдать перчаточно-масочный режим). Кабинки для голосования будут без передней шторки — также для безопасной вентиляции, на входе в участок будут лежать дезинфицирующие коврики. После того как избиратель проголосовал, он выходит через другой вход, где в специальные контейнеры может выкинуть маску и перчатки.

Помимо коронавируса, на нынешнюю кампанию влияет то, что она в Татарстане четырехуровневая. Во-первых, все жители республики участвуют в выборах главы республики. Во-вторых, во всех районах Татарстана пройдут муниципальные выборы, где на 7 656 мандатов претендуют 11 тысяч кандидатов.

Кондратьев также напомнил, что в городах, где проживают свыше 100 тысяч человек, выборы пройдут по смешанной системе: 50% депутатов будут выбираться по партийным спискам (где избиратель будет голосовать за ту или иную партию), а 50% — за конкретных кандидатов по одномандатным округам. В-третьих, дополнительно в Нижнекамске жители будут выбирать депутата Госдумы, где, заметил Кондратьев, идет «серьезная конкурентная борьба» в 10 районах между шестью кандидатами, а в Елабуге пройдут выборы депутата Госсовета Татарстана.

Кабинки для голосования будут без передней шторки — также для безопасной вентиляции

«Трехдневное голосование — международная практика»

Еще одним отличием от прежних выборов станет трехдневное голосование: 13 сентября — Единый день голосования», а 11—12 сентября формально «досрочное голосование». Сделано было это, по словам Андрея Кондратьева, для удобства самих избирателей и, главное, для обеспечения безопасности их здоровья (чтобы в один день не было особенно большого скопления людей). К тому же, обратил он внимание, трехдневное голосование не изобретение России.

— Путин подписал закон, который уже действует. Он уже принят. Мы пользуемся положением ЦИК и федеральным законом, который позволяет утвердить порядок голосования в три дня. Это, кстати, международная практика многих стран — Австрии, Чехии, Польши, Норвегии, Финляндии.

Школы в дни выборов будут работать в обычном режиме

Что интересно, выборы пройдут в большинстве школ Татарстана, но уроки никто отменять не планирует, так как до настоящего времени, по словам Кондратьева, «никто не знал, как начнется учебный год, пойдут дети в школу или нет». В результате Министерство образования Татарстана приняло решение, что школы будут работать в штатном режиме, с понятными отличиями от обычных учебных дней:

— Физкультура на свежем воздухе, история, родной язык, литература в музеях, клубах. Где есть возможность у каждой школы. Это сделано для того, чтобы развести два потока — избирателей и школьников.

Трехдневное голосование сделано было, по словам Андрея Кондратьева, для удобства самих избирателей и, главное, для обеспечения безопасности их здоровья

Почему Татарстан отказался экспериментировать с электронными выборами

Андрей Кондратьев объяснил, почему ЦИК Татарстана не выбрал самый с медицинской точки зрения безопасный способ голосования, электронный. Он признался, что рано или поздно к этому Татарстан придет, тем более молодое поколение активно выбирает именно этот способ, понимая, что это удобно. Однако при этом старшее поколение консервативно, и им в будущем также придется обеспечить обычный способ голосования.

— Я за различные варианты, которые удобны разным категориям. И пока у нас нет все-таки четкого убеждения, что электронное голосование действительно тайное. И мы не хотим экспериментировать на четырехуровневом голосовании, такие эксперименты пройдут, например, в Курской и Ярославской областях, где выбирают одного депутата. Татарстана не может касаться этот эксперимент, так как у нас выборы и президента, и депутата Госдумы, и депутата Госсовета, и огромная муниципальная кампания.

При этом новации все-таки приветствуются избирателями. Так, в то время, когда это можно было по закону сделать (с 29 июля по 8 сентября), 10 927 татарстанцев успели открепиться от одного участка (по месту проживания) и прикрепиться к более удобному (рядом с местом работы, например), воспользовавшись формой «Мобильный избиратель».

Андрей Кондратьев не исключил низкой явки именно молодого поколения, в таком случае, признался он, это станет «сигналом для всех нас», так как, не сходив на выборы один раз, вероятнее всего, избиратель откажется участвовать и в следующей кампании: «Так мы потерям целое поколение». В то же время глава ЦИК обратил внимание, что одним из важнейших факторов выхода Татарстана из непростой эпидемиологической ситуации стало желание сразу 16 тысяч татарстанцев стать наблюдателями еще на общероссийском голосовании за поправки к Конституции, они сделали это самостоятельно и по собственной воле.

— Для избирательной системы это мотор. Напомню, что у нас была видеофиксация на всех участках Набережных Челнов и Казани. И знаете, сколько избирателей потом затребовали просмотр видео с участков голосования? Ноль! А почему? На мой взгляд, произошло это потому, что у нас работало 16 тысяч разновозрастных ответственных и компетентных людей, которые наблюдали за процессом.

10 927 татарстанцев успели открепиться от одного участка (по месту проживания) и прикрепиться к более удобному

Сейф-пакеты и блогеры как защита от «провокаций и фейков»

Еще одним отличием на выборах станет сейф-пакет, заявил Кондратьев, в который будут складывать бюллетени после голосования. Повредить его невозможно, заверил глава ЦИК, во всяком случае, сделать это так, чтобы повреждение осталось незаметным для членов избиркомов. Сейф-пакет после наполнения бюллетенями будет опечатываться, опломбироваться, наблюдатели будут это фиксировать и затем к сейф-пакету прилагать акт со своими подписями. Сам сейф-пакет будет положен в сейф, участок опечатан полиций, а лишь после завершения Единого дня голосования 13 сентября пакет достанут из сейфа, проверят его целостность, сфотографируют и вскроют.

Определенным новшеством станет и участие блогеров в качестве наблюдателей на выборах. При этом сам Андрей Кондратьев признался, что «не верил во всю эту историю до вчерашнего дня».

— Вчера мой заместитель сообщил, что со мной хотели бы встретиться онлайн-блогеры, и я удивился тому, что от момента сообщения об этом до самой встречи прошло всего 40 минут. В зале ЦИК был полный зал этих людей, которые заинтересованно ждали от нас информации! По глазам над масками было видно, что они хотят быть наблюдателями, представлять средство массовой информации на участках. Притом что им придется находиться там восемь часов, соблюдать все эпидемиологические ограничения. Это даже подхлестнуло их интерес.

По словам главы ЦИК, после того как блогеры написали об этом, пошел вал звонков, такого Кондратьев в своей работе не помнит: «Столько откликов о своем участии в избирательной кампании никогда не слышал».

— Эта категория, блогеры, молниеносно довела информацию до своих читателей. Я убежден, что если эти люди будут работать вместе с членами комиссий — это станет защитой от провокаций и фейков.

Определенным новшеством станет и участие блогеров в качестве наблюдателей на выборах. Фото Максима Платонова

«Воздействовать и принуждать избирателя — нарушение закона»

Андрей Кондратьев также объяснил, почему зачастую высокая явка наблюдается в сельских районах республики, а города голосуют не так активно. По его мнению, в городах всегда «много соблазнов», житель может выбрать, куда ему пойти: в бассейн или на участок. И ценность депутатов в сельском районе важнее для избирателей, так как люди голосуют «за своего депутата», который пойдет с ними на уборочную кампанию, и от него затем будет прямо зависеть положение дел и в деревне, и в районном центре.

Глава ЦИК Татарстана также заявил, что постарается не допустить принуждения и давления на избирателей, выборы должны быть «свободными и добровольными».

— Позволю себе историческую ремарку. Этот год Татарстан проводит под эгидой столетия ТАССР. Тогда, 100 лет назад, были выборы первого совета ТАССР. И мы себя [ЦИК] считаем тоже юбилярами. Но признаемся честно, выборы были разными. Они были классовыми, не были тайными и всеобщими, альтернативными. Только последняя Конституция 1992—93 годов дала возможность конкуренции. И появилась конкуренция политических партий. Сейчас же появилась конкуренция даже среди наблюдателей от партий, кандидатов, Общественной палаты. Выборам всеобщим, добровольным, открытым — 23—25 лет всего, эта система постепенно развивается. Но в одном я уверен: воздействовать и принуждать избирателя — это нарушение закона!