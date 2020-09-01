Минтимер Шаймиев: «Наши дети будут одними из самых конкурентоспособных»

«Пожалуйста, запомните: «Адымнар» — это шаги вверх!»



Сегодня, в День знаний, на улице Бондаренко — в полукилометре от «Чаши» — открылся первый в Казани полилингвальный образовательный комплекс «Адымнар — путь к знаниям и согласию». Двери в школу будущего распахнули перед учениками первые люди республики — первый президент Татарстана, Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, премьер-министр республики Алексей Песошин, первый заместитель министра строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, мэр Казани Ильсур Метшин.

— Уважаемые татарстанцы, казанцы, родители, дети, жители и гости Казани… Еще на каком языке надо говорить? — намекнул на специфику нового образовательного комплекса Минтимер Шаймиев, выйдя на «трибуну» — крыльцо новой школы. — Хәерле көн! Добрый день! Good Morning! Вот как меняется жизнь! Вот в каких условиях мы стремимся учиться, учить. Трудно себе такое представить было старшему поколению. Какими шагами идет технический прогресс… Безусловно, мы благодарны тем учителям, которые, несмотря ни на какие трудности, нас учили. Я сам учился в школе, в нашей деревне школа была — домик-пятистенок, и на четыре класса одна учительница — Хадича апа… Молодая, восемнадцать лет ей было. Успевала и учить, и заниматься с нами, и проверять задания.

В Казани открывается не только этот комплекс, но и комплекс на улице Бичурина, а в будущем в Казани будет построен еще один полилингвальный комплекс

Минтимер Шаймиев отметил, что, разрабатывая проект полилингвальных комплексов, ориентированных на будущее, в республике изучали зарубежный опыт, в частности Кембриджского университета.

— Быстро текущее время требует от нас решительных действий и быстрых шагов, чтобы мы не отставали от прогресса, встали на путь внедрения самых передовых мировых образовательных методов. Наши дети… будут одними из самых конкурентоспособных!

Госсоветник Татарстана предупредил о сложностях нового пути образования («Три языка мы должны освоить, и родителям надо быть к этому готовыми») и напомнил, что в Казани открывается не только этот комплекс, но и комплекс на улице Бичурина, а в будущем в Казани будет построен еще один полилингвальный комплекс.

— Посмотрите, в числе учеников полилингвального комплекса уже появляются ребята из платных наших школ! — обратил внимание Минтимер Шаймиев на еще один важный аспект открывающегося учебного заведения, в котором качественные знания дети смогут получить независимо от уровня дохода родителей. — Ведь это бесплатно наше государство делает! Пожалуйста, запомните: «Адымнар» — это шаги вверх!.. Мы будем еще быстрее шагать, чтобы потом предстать перед миром — вот они, татарстанцы! Они способны быть на уровне всего мира! Только так!

Минтимер Шаймиев отметил, что, разрабатывая проект полилингвальных комплексов, ориентированных на будущее, в республике изучали зарубежный опыт, в частности Кембриджского университета

Войти, чтобы «выйти» за границу



Первыми идущих в полилингвальную школу первоклашек встречали совсем не суровые полицейские и гаишники, зорко следившие за тем, чтобы дорогу по «зебре» напротив школы все переходили правильно.

У проходной царила суета: пройти через этот кордон большинству родителей из-за «противоковидных» мер не разрешили.

Внутри «периметра» волновались и суетились, кажется, все, кроме учеников «школы» будущего. Представители Минобрнауки республики, сам министр Рафис Бурганов, зампредседателя Госсовета Татарстана Татьяна Ларионова обговаривали последние детали праздника. И только дети в новой форме безмятежно улыбались солнышку, пригревавшему не по-сентябрьски горячо.

— Мне сюда перевестись предложил папа, — поделилась с корреспондентом «Реального времени» девятиклассница Лейла, — Я планирую после школы продолжить учебу за границей, поэтому мне показалось очень привлекательным, что здесь можно будет изучать несколько языков. Конечно, я согласилась!

Внутри «периметра» волновались и суетились, кажется, все, кроме учеников «школы будущего»

— Нам сказали, что можно будет дополнительно изучать итальянский, а вообще выбор языка не только от нас зависит, а еще и от того, сколько мест в каких языковых группах будет, — вздохнула ее подруга Эллари.

Вопрос, как «переманить» в родные вузы получивших за счет республики отличное образование перспективных выпускников полилингвальных комплексов, которые заранее нацеливаются на зарубежные университеты, корреспондент «Реального времени» задала оказавшемуся поблизости ректору КФУ Ильшату Гафурову.

Заметив, что это проблема вечная, а вопрос — скорее риторический, он тем не менее предложил рецепт:

— Выбор зависит не только от страны, но и от инфраструктуры вуза, чем мы сейчас и занимаемся. Это не только здания, но и научное, и образовательное оборудование, и уровень компетенции педагогов. И, конечно, мы в университете создаем условия для достаточно большой академической мобильности. Наши студенты ездят по миру, обучаются, в том числе и у наших зарубежных партнеров.

Кроме того, сказал Ильшат Гафуров, университет работает над созданием различных дистанционных программ — «образвательного электронного пространства, которое тоже способствует индивидуальному карьерному росту».

— А то, куда они поедут по окончании вуза, будет во многом зависеть от экономической ситуации в нашей стране, — подытожил он.

Ильшат Гафуров сказал, что КФУ работает над созданием различных дистанционных программ — «образвательного электронного пространства, которое тоже способствует индивидуальному карьерному росту»

Веселая математика и доступный английский

Традиционная линейка в самом современном образовательном комплексе была обставлена, как и следовало ожидать, на самом современном техническом уровне. На двух больших экранах демонстрировались одновременно начавшиеся линейки в полилингвальных школах на улице Бичурина и в Елабуге. Ведущий предлагал первоклашкам прочитать стихи на разных языках — и те читали, старательно выговаривая английские слова. А на вопрос, какой предмет больше любишь, не изучавшие пока ни одного предмета дети назвали в основном два — физкультуру и… математику.

— Почему ты математику любишь? — стал допытываться изумленный взрослостью ответа одного из малышей ведущий.

— Потому что она — веселая! — окончательно поставил его в тупик юный «Ломоносов».

Среди гостей, приветствовавших первоклассников и одиннадцатиклассников на торжественной линейке, отличился Ильсур Метшин, который без запинки произнес довольно длинную и несложную для понимания речь на английском. А потом признался, что учил этот язык, когда десять лет назад готовился встречать Универсиаду, и тогда это было «как мешки с цементом таскать», а сейчас говорить на английском не составляет труда.

Традиционная линейка в самом современном образовательном комплексе была обставлена на самом современном техническом уровне

Три школы — один комплекс

Проект создания сети полилингвальных образовательных комплексов «Адымнар — путь к знаниям и согласию», призванных стать моделью современной школы, был инициирован Государственным Советником Татарстана Минтимером Шаймиевым, а впоследствии поддержан президентом РФ Владимиром Путиным и президентом республики Рустамом Миннихановым. Реализуется проект с 2019 года, по плану к 2024 году в Татарстане должно открыться шесть суперсовременных полилингвальных школ, но, как заметили сегодня высокие гости, открывавшие комплекс на Бондаренко, пандемия коронавируса внесла свои коррективы, и процесс немного замедлился.

Открывшийся сегодня комплекс создан на базе казанской школы №165. Он включает реконструированную начальную школу на 480 мест, новую билингвальную школу на улице Бичурина на 800 мест и новую полилингвальную на улице Бондаренко на 1 224 места. В составе последней открылся интернат на 240 мест для иногородних детей. В состав нового образовательного комплекса также войдут детские сады и круглогодичный центр дополнительного образования на 270 мест, который будет организован на базе детского лагеря «Пламя».

Общая площадь школьных зданий — свыше 48 тыс. квадратных метров, из них 24,6 тыс. кв. м — здание новой полилингвальной школы на улице Бондаренко.

Проект создания сети полилингвальных образовательных комплексов «Адымнар — путь к знаниям и согласию», призванных стать моделью современной школы, был инициирован Государственным Советником Татарстана Минтимером Шаймиевым, а впоследствии поддержан президентом РФ Владимиром Путиным и президентом республики Рустамом Миннихановым

Почти 3 тысячи учеников и 178 учителей

— Сейчас мы готовим порядка 400 учителей для полилингвальных школ, мы кадрами занимаемся! — заметил на торжественном открытии школы Минтимер Шаймиев.

В новом полилингвальном комплексе на сегодня — 2 688 учеников, 107 классов и 444 сотрудника, из которых 178 — учителя. Из 107 сформированных классов 51 — начальные (с 1-го по 4-й), 9 — старшие (10-е и 11-е). Основные направления обучения — филологический и социально-гуманитарный профиль. В рамках образовательного процесса планируется изучение английского, испанского, турецкого языков и посещение учениками музыкальной, художественной и спортивных школ.

По словам директора школы, преподавание в начальных классах будет вестись на татарском языке, а в более старших отдельные предметы будут вестись на английском: начиная с третьего класса — музыка и технология, с седьмого класса — биология, география и математика.

В новом полилингвальном комплексе на сегодня — 2 688 учеников, 107 классов и 444 сотрудника, из которых 178 — учителя

Туган теле: знаешь — поступишь, не знаешь — научим

В полилингвальном комплексе на выбор родителей предлагаются три варианта образования: полилингвальная школа (углубленное изучение татарского, русского и английского языков с преподаванием на них отдельных предметов), билингвальная школа (обязательное изучение татарского как государственного языка РТ и углубленное изучение агнглийского с преподаванием предметов на трех языках) и монолингвальная (русский в качестве родного, татарский разговорный во внеурочной деятельности).

Первый вариант рассчитан на детей, имеющих компетенцуию в татарском языке на момент поступления в школу, второй — на не имеющих глубоких знаний в татарском. Но, отвечая на вопрос «Реального времени», директор полилингвальнолго комплекса Айдар Шамсутдинов сказал, что не знающим татарского детям дорога открыта даже в полилингвальную школу, поскольку при комплексе открываются подготовительные двухгодичные классы, где можно освоить язык в достаточном для поступления объеме.

Важность освоения, сохранения и развития татарского языка подчеркнул в своей речи и главный «идеолог» проекта «Адымнар — путь к знаниям» Минтимер Шаймиев:

— Самый большой подарок родителя ребенку — это передать ребенку родной язык, язык матери. Мы этот язык должны все знать!

А еще Минтимер Шаймиев пожелал всем «терпения и выдержки в работе с детьми».

1 / 61 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов



Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Инна Серова, фото Рината Назметдинова