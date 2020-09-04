Шаймиев рассказал, как появилась идея создать в Татарстане сеть полилингвальных школ
Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев рассказал, как ему пришла идея создать в республике сеть полилингвальных образовательных комплексов.
«Мы посмотрели на мировые успехи в сфере образования. В условиях, когда развиваются высокие технологии, можно получить знания, в том числе на расстоянии от носителей языка, получить образование на нескольких языках», — рассказал Шаймиев в интервью, организованном в рамках работы делового пространства «100% Татарстан».
В Татарстане есть возможность обучать детей на трех языках в течение 11 лет, а это немалое время, учитывая дошкольное образование. При этом Шаймиев заметил, система образования, которая существует в России, всегда оценивалась положительно мировой общественностью.
«Мы взялись за это дело. Но я считаю, что мы в некоторой степени запаздываем, могли бы и раньше начать. Мы изучили опыт ведущих мировых университетов, я и сам посещал разные университеты», — передает «Татар-информ» его слова.
Республике необходимо готовить конкурентоспособных детей, а для этого им нужно знать языки, рыночную экономику, мировые ценности.
Ранее Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев дал интервью проекту «ӘЛЕ...» ТГАТ им. Галиаскара Камала.
комментарии
Но детям трудно.
Родителям тоже.
Руководителям тоже.