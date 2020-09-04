Шаймиев рассказал, как появилась идея создать в Татарстане сеть полилингвальных школ

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев рассказал, как ему пришла идея создать в республике сеть полилингвальных образовательных комплексов.

«Мы посмотрели на мировые успехи в сфере образования. В условиях, когда развиваются высокие технологии, можно получить знания, в том числе на расстоянии от носителей языка, получить образование на нескольких языках», — рассказал Шаймиев в интервью, организованном в рамках работы делового пространства «100% Татарстан».

В Татарстане есть возможность обучать детей на трех языках в течение 11 лет, а это немалое время, учитывая дошкольное образование. При этом Шаймиев заметил, система образования, которая существует в России, всегда оценивалась положительно мировой общественностью.

«Мы взялись за это дело. Но я считаю, что мы в некоторой степени запаздываем, могли бы и раньше начать. Мы изучили опыт ведущих мировых университетов, я и сам посещал разные университеты», — передает «Татар-информ» его слова.

Республике необходимо готовить конкурентоспособных детей, а для этого им нужно знать языки, рыночную экономику, мировые ценности.

Ранее Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев дал интервью проекту «ӘЛЕ...» ТГАТ им. Галиаскара Камала.

