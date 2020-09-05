Глава Минпросвещения РФ оценил новую полилингвальную школу в Казани
Министр просвещения России Сергей Кравцов назвал новую казанскую полилингвальную школу уникальным образовательным учреждением.
«Мы сегодня посетили уникальную в стране, наверное, даже и в мире полилингвальную школу, которая открылась 1 сентября», — сказал он, добавив, что в ведомстве изучат этот опыт.
Министра впечатлил подход к созданию полилингвальных образовательных комплексов, проектировка школы и инфраструктура. « Современная хорошая школа, из которой мы даже не хотели уходить», — передает «Татар-информ» его слова.
Полилингвальный комплекс «Адымнар — путь к знаниям и согласию» открыли в Казани 1 сентября.
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