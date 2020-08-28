Гид по Дню республики: как и где Казань отметит сразу три праздника

Программа мероприятий в Казани 29 и 30 августа

Фото: Максим Платонов

Несмотря на то, что коронавирус изрядно изменил культурный и праздничный ландшафт юбилейного для Татарстана года, отменять День республики, 100-летие ТАССР и 1015-летие Казани никто не стал. В материале «Реального времени» — полный гид по праздничной Казани: сдающиеся знаковые объекты и детские праздники, фольклорные фестивали и мастера современной сцены, симфонический оперный фестиваль, мероприятия Казанского гарнизона. Словом, все, чтобы сориентировать жителей и гостей столицы по двум дням яркого праздника.

Празднование 100-летия ТАССР скорректировала пандемия

30 августа в 2020 году — дата знаковая: мы будем отмечать не только 1015-летие Казани и День республики, но и 100-летие образования ТАССР. Изначально юбилей республики хотели праздновать плавно, с самого начала года, и к нему собирались приурочить более полутора тысяч мероприятий федерального, муниципального и республиканского уровня.

Пандемия почти полностью похоронила под собой огромное количество запланированных очных торжественных мероприятий, в том числе и международного масштаба. Так, не прошел в юбилейный год Международный экономический саммит «Россия. Исламский мир», глобальный Сабантуй пришлось провести онлайн, первые игры стран СНГ в Казани перенесли на неопределенный срок.

Во время Дней культуры Татарстана в Москве в Третьяковке открылась выставка картин из ГМИИ РТ. Фото tatarstan.ru

Гастроли татарских театров по регионам страны, музыкальные конкурсы и выставки из культурно-просветительского блока тоже пришлось по большей части отменить — из крупных подобных событий можно отметить только выставку картин из ГМИИ РТ в Третьяковке, которую открыл там Рустам Минниханов 18 августа во время Дней культуры Татарстана в Москве.

Год назад Василь Шайхразиев, заместитель премьер-министра Татарстана, говорил:

— Есть особо значимые для нас даты: 27 мая 1920 года декретом ЦИК и Совнаркома РСФСР провозглашена, а 25 июня образована ТАССР, 30 августа мы отмечаем День Республики Татарстан. Основные праздничные мероприятия будут приурочены именно к этим датам.

Но ни 27 мая, ни 25 июня республика не смогла отпраздновать вековой юбилей татарской государственности, как было запланировано. Торжества переместились в онлайн-режим.

Торжества в честь 100-летия республики переместились в онлайн. Фото Максима Платонова

Открытие знаковых объектов в Казани и обновленная экспозиция в Нацмузее

Коль скоро пандемия коронавируса изменила культурный и торжественный ландшафт, главный акцент празднования юбилея республики сделали на подарках, которые все равно получает Татарстан ко дню рождения. Речь идет, конечно же, о знаковых объектах, которые строились и реконструировались к праздничному году. Например, в Казани буквально вчера после реконструкции открылся театр Алафузова (который стал арт-резиденцией фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык»). В июне торжественно открыли ДК им. Саид-Галиева — памятник архитектуры сталинской эпохи, который отреставрировали в нативной исторической стилистике.

Вчера после реконструкции открылся театр Алафузова, ставший арт-резиденцией фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык». Фото tatarstan.ru

29 и 30 августа наконец пройдет основной массив торжеств. Именно на грядущие выходные и запланирован самый мощный «букет открытий» знаковых объектов — в основном в Казани.

В субботу, 29 августа, в 14:30 торжественно откроют 2-ю очередь набережной озера Кабан: ее продлили на 2 километра (таким образом получился пятикилометровый пешеходный променад), берега озера соединили пешеходным мостом. Набережная стала самым дорогим общественным пространством, организованным в республике в 2020 году, — на нее тратится больше 964 миллионов рублей

В субботу же, в 15:30, дадут старт работе первой очереди Большого Казанского Кольца. Это самый крупный инфраструктурный проект республики, который сейчас реализовывается.

Ориентировочно в воскресенье, 30 августа, состоится открытие экстрим-парка «Урам» у подножия моста Миллениум. Он раскинулся на 4,7 гектара и предварительно может считаться самым большим экстрим-парком в России. Его строительство обошлось республике в 367 миллионов.

30 августа откроют обновленный комплекс бывшего НКЦ «Казань», который теперь перешел в распоряжение Национальной библиотеки РТ. А в поселке Юдино в тот же день распахнет двери обновленный ДК железнодорожников и откроется сквер при нем.

В Национальном музее РТ к празднику полностью обновили экспозицию. На 30 августа запланировано ее открытие.

Праздник — для всех возрастов

Пандемия, наконец, идет в Татарстане на спад, и Роспотребнадзор уже разрешает массовые мероприятия — но только те, которые проводятся органами муниципальной и государственной власти. А значит, 29 и 30 августа Казань ждет полноценная культурно-развлекательная программа.



Азат Абзалов, глава Управления культуры Казани, рассказал «Реальному времени», что программу старались разнообразить так, чтобы люди каждого возраста нашли для себя что-то интересное. Большой кластер мероприятий подготовлен под молодежь (например, брейк-данс-фестиваль в экстрим-парке «Урам», молодежный фестиваль «Таба», TatCultFest в Кремле). Будут и фольклорные праздники, и традиционный большой концерт классической музыки под руководством маэстро Александра Сладковского, и поп-сцена у Центра семьи «Казан».

Традиционно состоится большой концерт классической музыки под руководством маэстро Александра Сладковского. Фото Романа Хасаева

— Весь праздник в этом году проходит под знаком 100-летия ТАССР, — рассказал нам глава Управления культуры Казани. — Горожане видят символику праздника в оформлении города. Очень большой блок мероприятий связан с возрождением традиций народов Татарстана, они будут проводиться в оба дня — 29 и 30 августа. Скверы и парки по всему городу тоже обязательно задействованы в мероприятиях.

Многочисленные самодеятельные коллективы города примут активное участие в организации праздничных торжеств. Исключение одно: коллективы самодеятельности пожилых людей.

— Мы хотели ограничить их участие. Они, конечно, рвутся в бой, но мы их пока бережем — чтобы они минимально контактировали между собой и со зрителями, — объяснил Азат Абзалов.



Большой блок мероприятий связан с возрождением традиций народов Татарстана. Фото Максима Платонова

Оба дня празднования: татарский фестиваль на набережной Кабана

Огромный стилизованный праздник «Милли кием» («Национальный костюм») пройдет в два дня: и 29, и 30 августа. Он развернется на набережной озера Кабан и в Старо-Татарской слободе. Праздник призван напомнить о традициях татарского народа, о его истории, показать красоту и культурный код нации, подчеркнуть ее настоящее и напомнить о прошлом.

29 августа с 12:00 до 22:00 на набережной пройдет фестиваль современной татарской культуры «Печән базары». Здесь будет чем поживиться и любителям дизайнерского шопинга (для них откроется традиционная ярмарка), и лакомкам (фудкорт с национальными блюдами), и жаждущим новых знаний (обширный лекторий на татарском языке), и заядлым танцорам (мастер-классы по татарскому танцу), и любителям старины (экскурсии по Старо-Татарской слободе). Всего и не перечислить, но программа и расписание фестиваля раскрыты в «Инстаграм» и «ВКонтакте» мероприятия.

Пожалуй, одной из ярких фишек празднования станут элементы иммерсивного спектакля на набережной. Здесь в ткань настоящего изящно «вошьют» сцены из быта Татарской слободы начала XX века. Театрализованная постановка — дело рук режиссера ТГАТ им. Галиаскара Камала Айдара Заббарова. Если вы решите прогуляться по набережной Кабана днем 29 и 30 августа — будьте готовы пообщаться с торговцами на базаре, изучить с жителями слободы первую карту ТАССР, сфотографироваться с персонажами в старинных костюмах татарского народа.

А на водной глади Кабана развернут плавучую сцену, где два дня можно будет послушать самые разнообразные музыкальные коллективы из Татарстана и от соседей (из Башкирии и Удмуртии). 29 августа концерт начнется в 18:00, на сцене выступят казанские музыканты: группа «Тараф», Ислам Сатыров, Азат Гимадеев, Радиф Кашапов и группа Shanu из Чувашии.

29 августа на сцене выступят казанские музыканты: группа «Тараф», Ислам Сатыров, Азат Гимадеев, Радиф Кашапов и группа Shanu из Чувашии. Фото Максима Платонова

30 августа концертная часть начнется в 16:00, гостей набережной своим звучанием порадуют Shoner Paul, группы «Суоми», «Закария», Ruzilä+Tämlekästär, Baradj и Gauga.

29 августа: экопрограмма в Горкинско-Ометьевском лесу и фестиваль фудтраков у «Чаши»

В парке им. Тинчурина с 11:00 начнется детский интерактивный спектакль «Цветной детектив». Кроме спектакля, с малышами поиграют аниматоры (будут песни, танцы, крио-шоу, эстафеты).

В 12:00 в Горкинско-Ометьевском лесу начнется праздничный концерт. На главной сцене парка выступят трио «Беллур», домрист Регина Абязова, группы Lazy Dayz и Doratti. Ценители экотрендов порадуются в творческой мастерской у сцены: тут проведут мастер-классы по шелкографии, созданию коллажей из журналов, изготовлению сумок из старых баннеров и экомешочков.

Посетителей Горкинско-Ометьевского леса порадуют праздничным концертом и мастер-классами по шелкографии, созданию коллажей из журналов, изготовлению сумок из старых баннеров и экомешочков. Фото Максима Платонова

Позже в субботу в Горкинско-Ометьевском лесу проведут бесплатные экскурсии и откроют выставку социальных плакатов в защиту окружающей среды от выпускницы КХУ им. Фешина Дианы Ивановой.

Вам, гурманы: с 15:00 в парке у Центра семьи «Казан» развернется фестиваль фудтраков. Любителям вкусно поесть подгонят целых 15 фургонов с самым различным стрит-фудом. А чтоб не так скучно было объедаться, параллельно на сцене пройдет концерт.

У Центра семьи «Казан» развернется фестиваль фудтраков. Фото Максима Платонова

В 17:00 на бульваре «Ак чәчәкләр» проведут финал республиканского конкурса мелодекламации «Слова и музыка», посвященный 100-летию ТАССР и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 20 финалистов схлестнутся в музыкально-поэтическом баттле под треки DJ Nicky vibe. А чтобы снизить градус пафосности, тут выступят группы «Казан егетләре» и «ЖИВаGO», трио «НасТроение».

В 18:00 в Лядском саду творческая инклюзивная студия «Э-моция» покажет перформанс «Ускользающий город», подготовленный на основе воспоминаний известных людей о Казани.

В Лядском саду ждут любителей уличного театра. Фото Олега Тихонова

30 августа: скачки, фестивали, Сюткин против Салавата и Сладковского

С 10:00 на площади у театра им. Галиаскара Камала начнется фольклорная программа — стартует фестиваль «Играй, гармонь!». Потом праздник переметнется в Старо-Татарскую слободу, подхватят выступления лучших фольклорных коллективов на пешеходной улице Каюма Насыри в рамках проекта «Казань сөлгесе».

В 10:00 в парке им. Горького пройдет праздник для детей, победивших рак (он так и называется — «Дети — победители»). Шоу мыльных пузырей, обширная программа детской анимации и традиционная для таких мероприятий благотворительная ярмарка — вот то, что ждет гостей парка в этот ранний час.

В 11:00 на бульваре «Ак чәчәкләр» проведут еще одно детское мероприятие — праздничный концерт, научное шоу и спектакль «Идет коза рогатая» от кукольного театра «Экият».

На бульваре «Ак чәчәкләр» запланированы праздничный концерт, научное шоу и спектакль «Идет коза рогатая» от кукольного театра «Экият». Фото Даниила Шведова (inde.io)

В 11:00 в парке в парке по ул. Мира жители Дербышек смогут поучаствовать в конкурсах, танцевальных баттлах, побегать в эстафетах, подивиться на крио-шоу, поучаствовать в мастер-классах по слаймам и ветряным вертушкам.

В 11:00 детям будет интересно и в Азино: на бульваре по улице Фучика пройдут мастер-классы по рабочим профессиям и детские активности «Игры нашего двора».



В 13:00 в Старо-Татарской слободе начнется большой концерт лауреатов открытого Республиканского фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время — Безнең заман». Выступят лучшие самодеятельные коллективы предприятий Татарстана.

В 13:30 на Казанском ипподроме начнется конноспортивный праздник, который продлится до самого вечера. Тут пройдут 15 скачек и заездов (в том числе и на приз президента Татарстана) — можно будет полюбоваться в том числе и на красавцев-арабских скакунов. Не обойдется без концерта и розыгрыша подарков. Здесь же завершится праздничный мотопробег «От Красного Кремля — к Белому Кремлю» участников клуба Harley-Davidson. Две сотни суровых байкеров провезут флаги России, Татарстана, Казани и 100-летия ТАССР.

Участники праздничного мотопробега «От Красного Кремля — к Белому Кремлю» провезут флаги России, Татарстана, Казани и 100-летия ТАССР. Фото Рината Назметдинова

Вам, любители экзотики: в 14:00 в парке «Крылья Советов» пройдет мини-фестиваль современной японской культуры со сценическими конкурсами песни, танца и костюма Yokai Matsuri. Участников ждут мастер-классы, выставка атрибутики и конкурсная шоу-программа художественной самодеятельности по современной и традиционной японской культуре и анимации, конкурсы танца, песни, костюма и малых сценических форм.



С 14:00 в Казанском кремле начнется фестиваль городской современной культуры и искусств Tat Cult Fest. Здесь можно будет не только послушать музыку, но и полюбоваться арт-объектами. Гостями фестиваля станут резиденты лейбла Нины Кравиц — хедлайнеры электронной музыки дуэт PTU, московская группа, играющая татарский рок, «Карт Аяк», музыкальный проект KRAPIVA и многие другие интересные молодые исполнители.

На пирсе Кремлевской набережной в 16:00 начнется музыкальный фестиваль этномузыки «Таба».

Ориентировочно днем (точное время пока неизвестно) на открытии экстрим-парка «Урам» пройдет международный турнир по брейкингу и уличному искусству COMBONation X2.

С обеда у Центра семьи «Казань» будет задействован Казанский гарнизон: он проведет акцию «Военная служба по контракту — твой выбор!» с выставкой военной техники, полевой кухней и выступлением военного оркестра.

У Центра семьи «Казань» будет задействован Казанский гарнизон: он проведет акцию «Военная служба по контракту — твой выбор!» с выставкой военной техники, полевой кухней и выступлением военного оркестра. Фото Дмитрия Резнова

А в 15:30 здесь начнется большой концертный марафон. Выступят и татарские популярные исполнители (Ильсия Бадретдинова, Рифат Зарипов, группа «Дабро» и другие), и звезды всероссийского масштаба — Валерий Сюткин и Сергей Безруков с группой «Крестный папа». Этот концерт продлится до самого праздничного салюта, но по другую сторону Казанки Сюткину и Безрукову приготовили мощный противовес (об этом — ниже).

В 17:00 в парке им. Урицкого можно будет поболеть за финал юниор-лиги КВН РТ. Казанцев посмешат шесть детских команд, из которых и будет выбран победитель.

Гости из Альметьевска выступят в 19:00 в парке им. Горького: уличный театр «Легкие крылья» покажет спектакль «Этно», на весьма актуальную тематику. Авторы и актеры спектакля исследуют постпандемический мир: уличные граффити становятся пещерными росписями, а герои странствуют по мирам разных духов.



Фанатам татарской эстрады тоже будет чем поживиться: в 19:00 начнется open-air в парке аттракционов «Кырлай». Здесь радиостанция Tatar Radiosi обещает собрать цвет татарского музыкального бомонда: споют Иркэ, Хэмдунэ, Раяз, Айдар Ракипов, Ильназ Сафиуллин, Эльнар Сабирзянов, другие любимцы публики. «Вишенкой на торте» станет поп-идол национальной эстрады последних лет Элвин Грей, который закатит часовой концерт, как обещают в паблике «Кырлая» ВКонтакте.

На open-air в парке аттракционов «Кырлай» поп-идол национальной эстрады последних лет Элвин Грей закатит часовой концерт. Фото Дмитрия Резнова

А вот и противовес столичным артистам, которые будут развлекать гостей у «Чаши», и Элвину Грею, который будет перекрикивать их в «Кырлае»: с 20:00 у Дворца земледельцев начнется X классический оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень», организованный Государственным симфоническим оркестром РТ под управлением маэстро Александра Сладковского. Здесь и дирижер, и хедлайнеры весьма титулованные: ими станут ведущий солист Большого театра Игорь Головатенко и солистка Мариинского театра Альбина Шагимуратова.

А апофеозом этого фестиваля станет выступление Салавата Фатхутдинова: он, по плану, начнет петь ровно в 22:00, это будет его знаменитая песня «Мин яратам сине, Татарстан». И под эту музыку небо ночной именинницы-Казани расцветится грандиозным салютом из 300 залпов.



Завершающий салют будет состоять из 300 залпов. Фото Максима Платонова

Ложка дегтя: маски и дистанцирование

Ложку дегтя в бочку большого праздника вносит пандемия: несмотря на то, что сейчас большинство ограничений сняты, пандемия никуда не делась. Любовь Авдонина, заместитель главы Управления Роспотребнадзора по Татарстану, на этой неделе поясняла, что всем участвующим в торжествах рекомендуются маски и социальная дистанция, а расчет присутствующих производится примерно по одному человеку на 4 квадратных метрах.

— Мы будем напоминать об этом и в тексте ведущих, и на экранах, постоянно показывать напоминания о необходимости дистанции и ношения масок. А на входных группах на праздничные площадки будут установлены санитайзеры, — напомнил «Реальному времени» Азат Абзалов.