«Без федеральной поддержки нам будет очень сложно»: о чем Минниханов доложил Путину

Минниханов доложил о борьбе с коронавирусом

Сегодня президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Встреча началась с обстоятельного доклада главы республики о ситуации в регионе, и начался этот доклад, разумеется, с борьбы с коронавирусом. При этом еще до начала доклада Путин заметил, что Татарстан «традиционно находится в лидерах по целому ряду ключевых показателей.

— Обстановка в целом стабильная. Татарстан перешел на третий этап снятия ограничений. После пятимесячного перерыва с 17 августа открыты кинотеатры, концертные залы, театры. При определенных ограничениях допускается проведение культурно-зрелищных, спортивных и просветительских мероприятий, — сообщил Минниханов.

Минниханов напомнил, что высокую оценку получили врачи, которые отправлялись на борьбу с пандемией в Казахстан. В настоящее время группа врачей в составе российской делегации работает в Узбекистане.

Врачи своевременно получают положенные им надбавки за работу в условиях пандемии, добавил Минниханов. На 20 августа в республике произвели выплаты на сумму в 2 млрд рублей.

Также Минниханов напомнил, что 10 августа в Казани открылся новый корпус РКИБ, который построили всего за 100 дней. Сейчас там проходят лечение 85 пациентов.

10 августа в Казани открыт новый корпус РКИБ, который построили всего за 100 дней. Сейчас там проходят лечение 85 пациентов. Фото Максима Платонова

Как восстанавливается экономика республики

«Основное наше внимание сегодня сосредоточено на выполнении главной задачи, которую вы поставили, — восстановлении экономики», — рассказал Минниханов. По озвученным президентом республики данным, валовой региональный продукт (ВРП) составил 1 трлн 328 млрд рублей, этот 98,5% от прошлого года.

Среди наиболее пострадавших отраслей:

нефтедобыча — падение более 10% за счет ограничений по соглашению ОПЕК;

нефтехимия — порядка 4,9% в связи с падением общемирового спроса;

машиностроение — 9,4% из-за закрытия границ и нарушения кооперационных цепочек;

энергетика — 12%, это было связано со снижением потребления.

При этом есть и отрасли, которые показали рост. В их числе по итогам семи месяцев — обрабатывающие производства (рост 5,2%), нефтепереработка (14%), пищевая промышленность (18%). Агропромышленный комплекс, на котором Минниханов сделал отдельный акцент, также показал рост на 3,1%.

Агропромышленный комплекс, на котором Минниханов сделал отдельный акцент, также показал рост на 3,1%. Фото Ильи Репина

Минниханов отметил, что благодаря решениям президента России удалось принять важные меры поддержки. В их числе:

более 7 миллиардов рублей льготных кредитов;

кредиты крупным предприятиям на сохранение занятости составили 3,5 миллиарда рублей;

выше 40 тысяч предпринимателей получили почти 18 миллиардов рублей субсидий на неотложные нужды, льготные кредиты на выплату заработной платы и сохранение занятости;

реструктуризировано 2 тысячи кредитов на 16,7 миллиарда рублей;

республиканскими мерами поддержки (льготные микрозаймы, поручительства по кредитам и субсидиям) воспользовались 1200 предпринимателей на 1 миллиард 800 миллионов рублей.

Также растет количество самозанятых. С начала года их число выросло с 58 до 75 тысяч человек, сообщил Минниханов.

Кроме того, Минниханов упомянул и ситуацию в строительной отрасли — к концу года планируется ввести в эксплуатацию 3 млн кв. м жилья. При поддержке ДОМ.РФ к 2021 году в республике планируют сдать все долгострои.

Минниханов упомянул и ситуацию в строительной отрасли — к концу года планируется ввести в эксплуатацию 3 млн кв. м жилья. Фото kremlin.ru

Минниханов попросил справедливого распределения федеральных денег

Вместе с тем президент Татарстана напомнил, что ухудшение экономической ситуации в текущем году отрицательно повлияло на поступление доходов в бюджет республики. На 1 июля бюджет республики имеет отставание от прошлого года на 31,6 миллиарда рублей. В июле — августе ситуация стабилизируется, в том числе благодаря первому, майскому траншу федеральных средств.

— Несмотря на самые значительные сокращения доходов бюджета республики в сравнении с другими субъектами, республике как региону-донору в выделении финансовой помощи по второму траншу было отказано. Мы со своей стороны провели все оптимизационные меры, но без федеральной поддержки нам будет очень сложно. Уважаемый Владимир Владимирович, обращаюсь к вам за поддержкой в объективном и справедливом распределении финансовой помощи, — заявил Минниханов

О школах, выборах и 100-летии ТАССР

Минниханов также доложил и о ситуации в социальной сфере в преддверии нового учебного года. Так, в этом году в эксплуатацию будут введены 10 новых школ и 39 школ после капитального ремонта, и 100% из них будут иметь доступ к скоростному интернету. Все учащиеся 1—4-х классов, в соответствии с поручениями Владимира Путина, будут обеспечены бесплатным горячим питанием.

Кроме того, Минниханов упомянул и о подготовке к Единому дню голосования, в рамках которого пройдут и выборы президента Татарстана.

— В условиях непростой санитарно-эпидемиологической ситуации республика достаточно организованно провела общероссийское голосование по поправкам к Конституции страны. Фактически с голосованием по Конституции мы плавно вошли в избирательную кампанию Единого дня голосования 13 сентября. Центральная избирательная комиссия республики готова к проведению выборов.

Минниханов добавил, что в Татарстане, как и в период голосования по Конституции, в сентябре решено застраховать всех членов избирательных комиссий на случай их заболевания в период работы. «Все в комиссии — наблюдатели, сотрудники МВД, избиратели — будут обеспечены средствами индивидуальной защиты», — сообщил президент Татарстана.

«Все в комиссии — наблюдатели, сотрудники МВД, избиратели — будут обеспечены средствами индивидуальной защиты», — сообщил президент Татарстана. Фото Рината Назметдинова

Наконец, Минниханов напомнил, что в Татарстане готовятся отметить День республики и отпраздновать 100-летие образования ТАССР. В честь этого будут открыты многие знаковые инфраструктурные объекты — например, Большое Казанское кольцо, здание Нацбиблиотеки РТ, обновленная арт-резиденция фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык» и другие.

Что ответил Путин

Комментируя доклад Минниханова, Путин вновь обратил внимание на лидерство Татарстана во многих отраслях. Отдельно президент России отметил, что в республике продолжается естественный прирост населения. «Это, конечно, такой показатель, который говорит о целом комплексе мер, принимаемых в Татарстане по поддержанию уровня жизни людей, социального обслуживания и так далее», — заявил Путин.

Минниханов напомнил, что в Татарстане готовятся отметить День республики и отпраздновать 100-летие образования ТАССР. Фото kremlin.ru

Отреагировал президент России и на просьбу Минниханова о справедливом распределении федеральных средств.

— По поводу распределения финансовой помощи. Татарстан не обижен этой поддержкой, мы с вами это хорошо знаем. Если вы считаете, что где-то нужно обратить внимание на какие-то конкретные вопросы, давайте мы с вами потом при встрече это еще пообсуждаем.

Путин также похвалил Минниханова за успехи в борьбе с пандемией.

— Татарстан, безусловно, здесь хорошо выглядит, находится по уровню заболеваемости на 82-м месте в стране. Это хороший показатель. И меры, которые вы принимаете для борьбы с коронавирусной инфекцией, адекватны ситуации, которая сложилась в республике.

Вместе с тем Путин указал Минниханову на ряд вопросов в сфере экологии республики, в частности, связанных с очистными сооружениями. «Как раз вот здесь, если нужна поддержка, а она наверняка потребуется, мы будем готовы оказать ее, в том числе в рамках соответствующего национального проекта», — добавил президент России.

Путин похвалил Минниханова за успехи в борьбе с пандемией. Фото kremlin.ru

Минниханов ответил, что работа в этом направлении уже ведется.

— А в целом, конечно, ситуация в республике является если не показательной, то выгодно отличается от многих других субъектов Федерации. Я хочу пожелать вам и всем татарстанцам дальнейших успехов, — резюмировал Путин и еще раз поздравил республику со 100-летием со дня образования ТАССР.

Александр Артемьев