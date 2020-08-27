Глава IT-компании о господдержке отрасли: «Лучше бы не помогали»

Пакет мер помощи с возвращением НДС для IT-компаний обернулся для них «ужасающей математикой»

Российское правительство представило масштабный пакет мер поддержки IT-отрасли на фоне коронакризиса, однако не все участники рынка их положительно оценивают. Как пояснил «Реальному времени» генеральный директор IT-компании «СерчИнформ» Сергей Ожегов, серьезные нарекания у представителей индустрии информационных технологий вызывают предложения, затрагивающие вопросы налогообложения. Подробнее о причинах опасений айтишиков, а также о том, как IT-бизнес переживает коронакризис, в чем сложности перехода на «удаленку», почему МСП до сих пор предпочитают использовать Excel, вместо нормального ПО и как государство может помочь с автоматизацией малого и среднего бизнеса — в нашем материале.

«У нас добавленной стоимостью является весь наш оборот»

— Сергей, как, по вашей оценке, российский IT-бизнес пережил локдаун? Насколько сильно он пострадал из-за коронавируса?

— Я бы не назвал нас сильно пострадавшими. По сравнению с ресторанами, фитнес-центрами и другими отраслями, в которых массово закрывались предприятия, нам был нанесен несколько меньший урон.



— А как бы вы оценили меры поддержки IT-индустрии, на которые решилось пойти государство?



— Часть озвученных предложений касалась налогообложения, в том числе, снижения налога на прибыль. Поначалу это было воспринято позитивно, но потом откуда-то возникла идея вернуть НДС.



Я напомню, что НДС на сублицензионные договоры был отменен, когда Дмитрий Медведев заканчивал свой срок президентства. Поэтому сейчас IT-отрасль освобождена от уплаты НДС, но стоит пояснить, как это работает на деле.

Основные затраты у нас — это сотрудники, зарплаты персонала. Облагая IT-отрасль налогом на добавленную стоимость, вы облагаете НДС весь оборот IT-компании. То есть, если бы мы купили руду с учетом НДС, сделали из нее металл, а затем продали его с НДС, мы бы действительно заплатили этот налог только с добавленной стоимости. А у нас добавленной стоимостью, по сути, является весь наш оборот.



То есть мы жили — не тужили, а потом нам сказали: «Сейчас уменьшим прибыль с 20% до 3-2%, но зато теперь вы будете платить 20% со всего оборота». Мы посмотрели на все это и подумали: «Лучше бы не помогали».



Прибыль может составлять 15, 20 или 30 процентов от оборота. Теперь вы с этих 30% вместо 20% заплатите 3%. Но перед этим со 100% оборота вы заплатите 20%. Математика просто ужасающая.



Фото Максима Платонова

В конечном итоге мое мнение следующее: если НДС все-таки введут, то лучше бы IT-отрасли не помогали, оставив все, как было

Отмечу также, что сейчас обсуждается вопрос освобождения от НДС компаний, входящих в реестр отечественного ПО. Я общался с экспертами по этой теме, и все они говорят, что очередь из желающих попасть в Реестр выстроилась уже на 2 года вперед. Они просто не успеют оперативно рассмотреть все эти заявки, не допустив образования абсолютной профанации. В общем, у нас все как всегда — не без нюансов.



В конечном итоге мое мнение следующее: если НДС все-таки введут, то лучше бы IT-отрасли не помогали, оставив все, как было.

«Благодаря пандемии у бизнеса произошла глобальная переоценка ценностей»

— Если говорить конкретно про ваш профиль — информационная безопасность, контроль перемещения информации и продуктивности сотрудников — что изменилось с началом самоизоляции и массовой миграцией бизнеса в удаленный режим работы?



— Мы сами давно работаем в комбинированном формате, часть сотрудников работали удаленно и до изоляции, поэтому адаптировались относительно легко. Но у многих компаний на начальном этапе возникло много проблем. Представьте ситуацию: завтра вам нужно отправить работать из дома 500 человек. При этом у вас не готова инфраструктура, нет соответствующего ПО, чтобы сделать работу абсолютно безопасной. И даже если у компании было желание начать что-то со всем этим делать, то ей требовались новые серверы, а поставщики не работали, поскольку все остановилось. Это был шок.



Переход на «удаленку» в любом случае требует от компании дополнительных инвестиций. Если вы начинаете работать удаленно, то это совершенно другая инфраструктура и другой подход к защите — что-то нужно докупить, а от чего-то наоборот отказаться. Но мы и многие наши коллеги на IT-рынке выступили единым фронтом, заявив: «Ребята, мы все понимаем, держите пока все бесплатно, а там разберемся» (благо мы как IT-компания имеем резервные мощности).

Грубо говоря, мы сказали: «Ребята, используйте наши серверные мощности, работайте на наших серверах — мы готовы дать вам всего в нужном объеме, пока все это не закончится, берите бесплатно и пользуйтесь». За пару-тройку дней после этого анонса, мы суммарно выписали сумасшедшее количество лицензий, исчисляемое десятками тысяч. И мы увидели, что компании были абсолютно не готовы к переходу на «удаленку».

Фото Максима Платонова

Если вы сидели и думали, что ваш компьютер находится в суперзащищенной части сети, отключенной от интернета, и ей не нужен антивирус, то теперь стало понятно, что антивирус нужен абсолютно всегда

«Посеянное добро» в конечном счете привело к хорошим заработкам, когда компании постепенно начали оживать. Бесплатные лицензии начали превращаться в деньги. Судя по всему, люди даже не задумывались об использовании IT-продуктов в своем бизнесе до появления такого внешнего фактора, как пандемия. Попользовавшись предоставленным ПО 3-4 месяца бесплатно, они увидели от этого большую пользу и пришли к выводу, что так должно быть всегда.

В целом, благодаря пандемии у бизнеса произошла глобальная переоценка ценностей. Раньше многие компании считали, что из 500 сотрудников можно контролировать только 300, но теперь они поняли, что контроль нужен за всеми. Это касается и других продуктов. К примеру, если вы сидели и думали, что ваш компьютер находится в суперзащищенной части сети, отключенной от интернета, и ей не нужен антивирус, то теперь стало понятно, что антивирус нужен абсолютно всегда.



— Вы сказали, что до карантина многие компании даже не задумывались об использовании IT-продуктов. Если мы отбросим «крупняков» и посмотрим на МСП, то как там обстоят дела с внедрением IT-решений? Действительно ли, многие до сих пор предпочитают Excel более продвинутым инструментам?



— В сегменте МСП, как правило, директор одновременно является собственником. То есть он активно погружен в бизнес и его развитие, соответственно, количество вопросов, возникающих ежедневно, довольно большое. В таких условиях расстановка приоритетов не всегда идет правильным образом.



В один период мы пытались активно продавать МСП, и когда сейлы звонили директорам, они были то в пути, то в налоговой, то еще где-то. У руководителей всегда куча дел, каждое из которых важно для бизнеса, и практически нет времени на то, чтобы выдохнуть, спокойно сесть и подумать над тем, как улучшить работу предприятия. В основном это приходит со временем, с совершенными ошибками.



Понятно, что на первом этапе вам не до жира и лишь бы выжить, но бизнес развивается и растет, со временем вы начинаете использовать различные IT-продукты и платить за них

Мы сами прошли путь от компании, в которой работали пять сотрудников, до предприятия со штатом более 300 человек. Понятно, что на первом этапе вам не до жира и лишь бы выжить, но бизнес развивается и растет, со временем вы начинаете использовать различные IT-продукты и платить за них.

Например, наше программное обеспечение или 1С имеет высокий спрос. Вопрос лишь в том, что востребованность того или иного IT-продукта наступает тогда, когда бизнес уже окреп. В этот момент руководство компании понимает, что нужно использовать CRM, а не сидеть в Excel.

Существует огромное количество прикладного ПО, которое несет явную пользу бизнесу, но бизнес готов об этом задумываться только тогда, когда наберет критическую массу стабильности.



«Компаниям субсидируют до 80% покупки отечественного ПО, но минимальная сумма составляет 20 млн»

— Можете рассказать о госпрограмме субсидирования МСП для закупки IT-решений. Чем это поможет бизнесу?



— Меня действительно попросили подготовить пару идей для форума АСИ (Агентство стратегических инициатив, — прим. ред.), в числе которых оказалась та, которую вы озвучили. Ее суть заключается в следующем: государство субсидирует закупку IT-продуктов, чтобы бизнес мог абсолютно спокойно на 2-3 месяца взять себе CRM, 1С, «Консультант», систему мониторинга за сотрудниками или же другое ПО.



Поняв на практике, что IT-решения действительно повышают эффективность работы, собственник непременно задумается: а стоит ли продолжать работать по-старинке или же пора начать использовать передовые инструменты. Безусловно, можно пилить лес двуручной пилой, но ведь есть бензопилы. Просто бензопила стоит дороже, но эффективность, очевидно, выше.

После пары месяцев использования ПО бизнес должен будет принять решение: закупиться у конкретного вендора или же оставить все как есть, поскольку использование IT-продуктов не настолько критично, чтобы за них платить.

Фото Марии Зверевой

Банально приятнее работать с россиянами, поскольку они предоставляют русскоязычную техподдержку. Покупая софт, вы приобретаете не только лицензию на использование, но и качество поддержки

Сейчас существует 550-е постановление Правительства РФ, которое субсидирует компаниям до 80% покупки отечественного ПО, связанного с автоматизацией бизнес-процессов. Документ существует с 2019 года, однако условия там таковы, что минимальный размер субсидий составляет 20 млн рублей. МСП не могут реализовывать такие проекты в рамках своих объемов.



— Как будет отбираться ПО? Речь идет только о российских решениях?



— У нас в стране есть реестр отечественного ПО — проверенного и совершенно однозначно являющегося российским. В этом списке много хорошего прикладного софта. И если начать с него, то это будет огромным плюсом.



— К реестру есть определенные претензии в части попадания туда компаний-пустышек или «условно-отечественных» продуктов. Если не отталкиваться от него и попытаться представить более-менее объективную картину, много ли в России IT-продуктов для МСП, составляющих достойную конкуренцию зарубежным решениям?



— Есть хорошие антивирусы и решения в области информационной безопасности (защита от утечек персональных данных и взломов). Бухгалтерские программы для МСП в принципе могут быть только российскими, поскольку они разработаны под наше законодательство. В части юридических информационных баз также есть отличные продукты. Есть несколько хороших движков по распознаванию речи, которые очень полезны кол-центрам, например.



Если посмотреть на то, что мы используем внутри своей компании, то это тоже российский софт. Банально приятнее работать с россиянами, поскольку они предоставляют русскоязычную техподдержку. Покупая софт, вы приобретаете не только лицензию на использование, но и качество поддержки. Если завтра у вас что-то сломается, вы не должны писать, как в «Гугл», заранее зная, что вам никто не ответит.



Большую часть нужд малого и среднего бизнеса можно легко закрыть с помощью российских продуктов. Насколько они лучше или хуже зарубежных аналогов — вопрос риторический.