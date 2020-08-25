Реновация портовой зоны — выход Казани на Волгу или новый градостроительный тупик?

Получит ли Казань выход к Волге благодаря планируемой реновации промзоны речного порта? Автор проекта «Обходная железная дорога Казани» и концепции Генплана «Казань — полицентричный город на Волге», колумнист «Реального времени» Тахир Давлетшин в своей очередной колонке для нашего издания приходит к выводу, что нет — не получит. Исследователь подробно изучил представленную в начале августа новую концепцию развития территории Ново-Татарской слободы и отметил, что ничего другого «кроме новых фасадов «концепция» не предполагает», и даже, напротив, «закрывает выход города на Волгу». Давлетшин вспоминает предыдущие заявленные проекты реновации района речпорта и объясняет, почему даже самые перспективные из них потерпели неудачу.



Город на Казанке мечтает о Волге



Выход города на Волгу является мечтой не одного поколения градостроителей Казани. Проблема освоения береговой линии Волги стала актуальной вследствие образования Куйбышевского водохранилища в 1957 году, ранее волжский берег располагался далеко от городской застройки, Казань оставалась городом на Казанке.

Первые планы освоения этой территории были разработаны в Генплане-1969, территории от Речного порта до Победилово отводилась роль промышленной зоны.

Необходимо отметить, что многие под «выходом на Волгу» понимают возможность части горожан жить непосредственно у реки, а значительной части и искупаться в ней, в то время как это понятие значительно шире. Строительство десятка домов на набережной не означает выхода города на Волгу. Выход города на Волгу — это когда экономика и социальная сфера береговых территорий и остальной части города объединены, жизнь города и реки составляют единое целое, неразрывно связаны. Выход такого крупного города, как Казань, предполагает, что в городе активно функционирует речной порт — как пассажирский, так и грузовой, который интегрирован в транспортную систему города (что немыслимо без железной дороги), подразумевает транспортную доступность набережной, а также, жилье и административные здания, места отдыха в прибрежной зоне. При обсуждении проблемы «выхода на Волгу» необходимо определиться, какие проблемы первоочередные, и что делать, чтобы водохранилище служило городу, вносило свой вклад в экономическое, социальное развитие города, не стало угрозой экологической безопасности.

Новый Генплан Казани уделил слишком мало внимания развитию набережной Куйбышевского водохранилища. Что касается портовой зоны, Генплан не предусматривает радикального изменения ее функционального назначения, хотя, как горожане, так и градостроители с чиновниками думают над тем, как сделать красивую и благоустроенную набережную вдоль Волги. При этом надо понимать, что портовая зона лишь небольшая часть набережной Волги.

«Иске таш» от КГАСУ по заказу «Мелиты»



Впервые свое видение развития приволжской территории специалисты КГАСУ представили еще в 2002 году по просьбе меховой фабрики «Мелита», которую тогда возглавлял Алексей Пахомов (руководил с 1992 по 2002 годы), ныне гендиректор «Ассоциации предприятий и предпринимателей РТ», экс-сенатор от Татарстана. В КГАСУ были разработаны эскизы территории, получившей название «Общественно-деловой центр «Иске таш», по названию расположенной рядом мечети.

В связи с социально-экономическими преобразованиями в стране, постепенным переходом к постиндустриальному обществу, появилось социальное и рекреационное значение набережной Куйбышевского водохранилища, чему способствует также тот факт, что в связи с застройкой центральной части города набережная Казанки в черте города перестала выполнять эту роль.

В 2008 году состоялся международный семинар «Градостроительная реорганизация и развитие приволжских территорий Казани», в котором приняли участие более 40 архитекторов и градостроителей из России, Великобритании, Нидерландов, Финляндии, Венгрии. Семинар проводился в целях разработки концепции реорганизации и развития территории района «Центральная береговая зона», расположенной вниз по течению Волги от Речного порта.

Слобода от Дембича и финрайон малазийцев



В конце 2015 года во время традиционного обхода исторической части Казани президентом Татарстана завкафедрой градостроительства КГАСУ Александр Дембич представил Рустаму Минниханову проект развития Ново-Татарской слободы, подготовленный научно-проектным центром «Интерра» под его руководством. Президент назвал вопрос «давно назревшим» и дал указание руководству города встретиться с собственниками земельных участков, обсудить с ними развитие территории и совместно с КГАСУ проработать проект планировки слободы.

Необходимо обратить внимание также на проект строительства финансового центра в Ново-Татарской слободе и проект ее реновации, разработанный в 2015—2017 гг. группой архитекторов во главе с Норлиза Хашим (Малайзия).

Несмотря на то, что разрекламированные проекты заслуживают пристального внимания, они больше архитектурные, чем градостроительные, во всех этих проектах возобладает не градостроительный подход, а архитектурный — нарисуем и будем жить. Они слабо связаны с общегородской стратегией развития (которой, впрочем, пока нет), поэтому, несмотря на долгие годы обсуждения, они не реализуются и вряд ли имеют шансы реализации в будущем.

Отличается своей проработанностью в части градостроительного мышления проект строительства общественно-делового центра на устье реки Казанки «Казань-сити», предложенный Тагиром Нуреевым еще в 2004 году, хотя этот проект также локальный.

Выход города на Волгу — 2020

Проект реновации портовой зоны (де факто, жилой застройки), представленный в Казани в начале августа, не отличается особой новизной, разве что формой зданий и фасадов. От предыдущих аналогичных проектов он отличается категоричностью в отношении существующего в портовой зоне бизнеса — авторы проекта некорректно оценивают значение промзоны для экономики города. Если ранее путь к Волге оказался перекрыт промышленной зоной, при реализации проекта реновации он будет перекрыт несколькими десятками жилых и административных зданий, в этой зоне получаем градостроительный тупик, а экономике города будет нанесен огромный ущерб. Проект закрывает выход города на Волгу в широком понимании. На мой взгляд, этот проект продвигают девелоперы, заинтересованные в сверхприбылях на строительстве элитного жилья.

При этом они манипулируют сознанием обывателей, среди которых превалируют разрушительные настроения — снесем заводы, порты, склады, устроим город-сад из многоэтажек с паркингами и асфальтом. А кто и где будет производить все то, что сейчас производится, перевозится и т. п.?

Даже при поверхностном подходе видно, что этот проект нарисован без экономической проработки и градостроительной составляющей. Очевидно, если проект начнет реализоваться, завершится разрушением портового элеватора, грузового порта и строительством на их месте многоэтажек.



Реновация приволжской территории, переселение предприятий, новая застройка в пределах существующей границы водохранилища требуют огромных средств, которых нет и не предвидится. На этой территории возможно только эволюционное развитие.

Также очевидно, без комплексного планирования всей набережной Куйбышевского водохранилища в черте и окрестностях Казани, планирование и реновация портовой зоны невозможны.

Казань — полицентричный город на Волге

Ранее мной был предложен проект масштабной застройки мелководий акваторий Куйбышевского водохранилища от Речного порта до Победилово, в котором предполагалось строить новый город на вновь созданных территориях площадью до 2 тысяч гектаров, отвоеванных у водохранилища. Возможно, в настоящее время этот проект не реализуем в предложенном ранее варианте — постигший нас экономический кризис из-за падения цен на нефть не позволит реализовать столь масштабный проект.

В концепции Генплана «Казань — полицентричный город на Волге» одним из городских центров предполагается новый район, построенный между Речным портом и Победилово, на отвоеванных у мелководий Куйбышевского водохранилища территориях площадью примерно 2 тысяч гектаров (I, II, III — этапы завоевания суши).

Проект дает возможность создания промышленной зоны ниже по течению в районе иловых полей и устья протоки Подувалье, что позволит передислоцировать туда предприятия стройиндустрии и грузовой порт, даст импульс развитию современного города на Волге.



Однако, реализуемые в этой зоне два крупных проекта — строительство Большого казанского кольца (БКК) от ул. Тихорецкой в направлении центра и канализационной сети от КНС «Заречье» к биологическим очистным сооружениям (БИОС) могут дать новую жизнь проекту освоения мелководий Куйбышевского водохранилища и развитию города в западном направлении в усеченном виде.

Автором предлагается продолжить БКК по акватории Куйбышевского водохранилища, построить мостовый переход на входе в затон и выйти на ул. Портовую (синяя линия на схеме). Строительство по акватории может обойтись несколько дороже, однако оно более предпочтительно ввиду того, что открывает больше перспектив — при параллельном строительстве сети канализации вдоль магистрали по акватории (в настоящее время планируется реконструкция существующей сети по улице Магистральной) сэкономит значительные бюджетные средства. При этом вместо реконструкции канализационной сети получаем новое строительство канализационной сети, оставляя старую, тем самым увеличивая пропускную способность канализационных сетей при меньших затратах, что сэкономит миллиарды бюджетных денег. В этой зоне имеется еще один крупный проект — рекультивация иловых полей «Водоканала».

Реализация этих проектов дает возможность застроить несколько сотен гектаров территорий вдоль набережной как промышленными объектами, так и жилищными, снимет транспортную нагрузку на улицы Магистральную, Техническую, Меховщиков, даст импульс расширению города на запад. Там же можно расположить грузовой порт и объекты стройиндустрии.

Улицу Тихорецкую целесообразно продолжить по акватории до островка на водохранилище, пройдя его свернуть на север до места входа в затон, построив вантовый мост, аналогичный «Миллениуму», выйти на ул. Портовую. Или же, на первом этапе от ул. Тихорецкой проложить дорогу на ул. Поперечно-Кокушкинскую (на схеме линия коричневая), далее вести магистраль по этой улице до моста на входе в затон.

По этой же трассе возможно строительство сети канализации от КНС «Заречье» в Кировском районе, при этом строительство не окажет воздействия на транспортную ситуацию в городе



Как стимулировать собственников предприятий на реновацию

Очевидно, набережная водохранилища требует реновации. И необходимо сделать все возможное, чтобы собственники предприятий были в ней заинтересованы. Роль мэрии, государства должна быть направляющей и поддерживающей, способствующей и стимулирующей собственников экологически вредных производств перемещать их на более отдаленные от центра территории, а современные технологии интегрировать в новую среду и развивать.

Создание промышленной зоны ниже по течению от иловых полей до устья протоки Подувалье позволит передислоцировать туда предприятия стройиндустрии и грузовой порт.

При этом надо ускоренно решать проблему рекультивации иловых полей площадью более 100 гектаров, которые являются угрозой экологической безопасности для города и Волги.

По мнению ученых, для устранения фекальных запахов на очистных сооружениях требуется иной подход. Фото Дмитрия Резнова

Иловые поля

Развитие прибрежной зоны Куйбышевского водохранилища невозможно без решения проблемы иловых полей биологических очистных сооружений (БИОС) и в целом проблемы очистки сточных вод.

С целью устранения фекальных запахов на БИОС устанавливаются защитные купола.

Также «Водоканал» начал строительство цеха по сушке ила из отходов канализации за 1,5 млрд рублей, который планируют запустить в 2020 году. Но маловероятно, что 2,7 млн тонн отложений можно сжечь в топке без нанесения значительного вреда экологии.

Однако, по мнению ученых, для устранения фекальных запахов от очистных сооружений требуется иной подход. На заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-Холдинга», посвященного вопросам очистки сточных вод и рекультивации иловых полей, президент Союза производителей извести Олег Тарарыков поставил под сомнение купольные проекты казанского «Водоканала»: «Защитный купол, который вы ставите, — это для самоуспокоения», — утверждает он и предлагает технологию, которая показала хорошие результаты при очистке сточных вод с использованием порошка извести для гашения запаха. Негашеная известь (оксид кальция) — белое кристаллическое вещество (формула CaO), в промышленности оксид кальция получают термическим разложением распространенного в природе известняка (карбоната кальция — CaCO). Негашеная известь и продукт ее взаимодействия с водой — Ca(OH)2 (гашеная известь) находят обширное использование в строительном деле.

Технологию рекультивации иловых полей «Водоканала» Казани предлагает Институт проблем экологии и недропользования Академии наук РТ. Директор института Рифгат Шагидуллин отмечает, что на иловых полях установлено высокое содержание тяжелых металлов и водится кишечная палочка, а это потенциальная угроза для Куйбышевского водохранилища и грунтовых вод. Рекультивировать иловые поля можно путем обработки осадка сточных вод с использованием негашеной извести и активированного цеолита. Предложенная технология предполагает обезвоживание осадка, его обеззараживание негашеной известью (СаО) и добавление в ил минерального сорбент-структурообразователя (цеолитсодержащие породы). Цеолиты обладают сильными сорбирующими свойствами, выполняют функцию механического фильтра, а как ионообменник обладают большой емкостью и широким спектром действия в отношении тяжелых металлов и радиоактивных элементов, сорбируют бактерии и вирусы, снижая общее микробное число.

После обработки известью и смешения с цеолитами проводится биологическая рекультивация и благоустройство местности.

Рекультивация иловых полей повысила бы деловую активность в прибрежной зоне, внесла бы огромный вклад в улучшение экологической обстановки на приволжских территориях Казани. Фото Максима Платонова

Эта технология экологически безвредная, зиждется на использовании местных материалов: в Татарстане имеются месторождения извести, есть казанский силикатный завод, который производит негашеную известь (по оценкам ученых, для обеззараживания иловых полей требуется около 500 тысяч тонн извести). Татарско-Шатрашанское месторождение природных цеолитов является одним из крупнейших в Европейской части России. Доля балансовых запасов составляет 13,3% от всех запасов России, 88,3 млн тонн. Месторождение расположено в Дрожжановском районе Республики Татарстан.

Рекультивация иловых полей повысила бы деловую активность в прибрежной зоне, внесла бы огромный вклад в улучшение экологической обстановки в приволжских территориях Казани.

Нужна синергия проектов

Освоение набережной Куйбышевского водохранилища в черте города задача комплексная, требующая коллективной работы ученых, экономистов, экологов, градостроителей, специалистов в области транспортного планирования и логистики.

При этом искомые сотни миллиардов инвестиций способно привлечь только продуманное планирование, которое идет от акватории, а не от промышленной зоны. Как только начнется строительство автотрассы по акватории и застройка акватории вдоль автотрассы, лежащие ныне в руинах промзона и частный сектор превратятся в инвестиционно привлекательную зону и поднимут сами себя.

Что касается финансирования проекта, необходимо ориентироваться не только на бюджетные средства города и республики на развитие инфраструктуры, но и на федеральные деньги, предусмотренные на оздоровление Волги. Федеральный проект «Оздоровление Волги» предусматривает значительные средства на очистку Волги и благоустройство ее берегов — на этот проект до 2025 года выделяется 257 млрд рублей.

Необходимо активно включиться в этот проект, использовать его на благо Волги и Казани.

Также развитию территорий может способствовать строительство автомагистрали Москва — Казань и строительство моста через Волгу.





Тахир Давлетшин