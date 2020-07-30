Гала-концерт за 5 миллионов: как пройдет закрытие Дней культуры Татарстана в Москве

Самая затратная часть

С 12 по 18 августа в Москве пройдут традиционные Дни культуры Республики Татарстан. Завершать семидневное мероприятие будет гала-концерт мастеров искусств РТ, который обойдется бюджету республики в 5,1 млн рублей. На что именно будет потрачена эта сумма, а также какие еще события будут проходить в Дни РТ в столице России, выяснило «Реальное время».



Согласно тендеру, опубликованному на сайте госзакупок, республиканский Минкульт ищет подрядчика «для оказания услуг по обеспечению проведения концерта мастеров искусств Республики Татарстан в рамках Дней культуры РТ в Москве». Прием заявок заканчивается сегодня.



В сопроводительной документации уточняется, что для организации концертной программы необходимо привлечь не менее восьми администраторов и технического директора, не менее четырех техников сцены, а также двух ведущих, владеющих, очевидно, не только русским, но и татарским языком.

Также исполнитель контракта должен согласовать с Минкультом РТ коллективы, которые будут выступать на концерте. Например, в документах указано, что на сцене должен появиться камерный оркестр, к которому выдвигаются следующие требования:



«В составе не менее 20 человек, состоять из группы первых скрипок, группы вторых скрипок, группы альтов, группы виолончелей, группы контрабасов, группы фортепиано. Должен иметь в своем репертуаре не менее 1500 произведений западноевропейских, русских и татарских композиторов. Оркестр должен быть участником всероссийских конкурсов и фестивалей, давать успешные зарубежные гастроли».

С 12 по 18 августа в Москве пройдут традиционные Дни культуры Республики Татарстан. Фото tatar-congress.org

Компанию оркестру должен составить камерный хор, который должен соответствовать не меньшему числу жестких критериев:



«В составе не менее 25 человек. Должен иметь в своем репертуаре не менее 100 произведений западноевропейских, русских и татарских композиторов. Хор должен являться участником российских и международных фестивалей, должен состоять из группы сопрано, группы альтов, группы теноров, группы басов, группы концертмейстеров».



«Реальное время» обратилось в Минкульт РТ, чтобы уточнить, кто из республиканских коллективов подошел под перечисленные требования и сможет выйти на сцену в гала-концерте 18 августа, однако на момент публикации ответ получен не был.



Скромное питание и дорогое оборудование

Серьезных затрат требует оснащение площадки профессиональным оборудованием. Так, на свет и проекции планируется потратить 619,3 тыс. рублей. Дополнительное световое оборудование обойдется в 528,3 тыс. рублей. Обеспечение лазерными конструкциями — 424 тыс. рублей.



Участников мероприятия нужно будет еще и накормить. На эти нужды потратят скромные 252 тысячи рублей. Питание предусмотрено без излишеств — никакого шампанского и черной икры для творческих коллективов.



«На завтрак: каша молочная, сосиска, хлеб, сыр, чай. На обед: салат овощной, первое блюдо — мясное или рыбное, второе блюдо, рис, овощи, картофель, чай, на десерт круассан или пирожное. На ужин: салат мясной, второе блюдо, гарнир и опять же чай с десертом».

12 и 13 августа свои постановки покажет Татарский государственный академический театр им. Г. Камала. Фото Дмитрия Резнова

«Татар кызы — 2020» и постановки театра Камала

Как уже было сказано выше, гала-концерт, на который будет потрачено 5,1 млн рублей, — лишь вишенка на торте. Семидневная программа Дней культуры Республики Татарстан в Москве вместит в себя массу других событий.



Так, согласно информации, опубликованной на сайте Полномочного представительства РТ в РФ, 12 и 13 августа свои постановки покажет Татарский государственный академический театр им. Г. Камала. Это будут музыкальная комедия «Бию пәрие» («Очарованный танцем») и ток-шоу «Ак калфагым төшердем кулдан» («Мой белый калфак»).

14 августа на Донском кладбище состоится передача капсулы с землей с места захоронения Героя Советского Союза, генерал-полковника Василия Николаевича Гордова представителям Мензелинского района.



В этот же день состоится церемония возложения цветов делегацией из Татарстана к памятнику великому татарскому поэту Габдулле Тукаю в Москве. Затем в Татарском культурном центре Москвы пройдет торжественная нашивка герба Москвы на флаг 100-летия ТАССР и творческая встреча с народными поэтами Татарстана.



16 августа пройдет финал московского регионального тура Международного конкурса «Татар кызы — 2020».

16 августа пройдет финал московского регионального тура Международного конкурса «Татар кызы — 2020». Фото Рината Назметдинова

Выставка в Третьяковке и гала-концерт

В последний день мероприятия, 18 августа, на Химкинском кладбище откроют памятник советским разведчикам Исхаку Ахмерову и его супруге Хелен Лоури.

В Александровском саду пройдет церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата, а в Третьяковской галерее состоится открытие выставки «Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского». Отмечается, что ГМИИ РТ привезет в Москву 48 лучших произведений художников Серебряного века и русского авангарда.

Главным и завершающим событием станет гала-концерт мастеров искусств Татарстана в Московском международном Доме музыки.

Лина Саримова