ГБУК Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан
Общая информация
История общедоступного музея с художественным отделом начинается с 1895 года.
В 1920 году музей отпраздновал своё двадцатипятилетие и получил статус Центрального музея Татарской республики.
В 1958 году картинная галерея Государственного музея ТАССР по приказу Министерства культуры России была преобразована в самостоятельный музей изобразительных искусств.
В 1967 году музей переехал в особняк в центре города, в котором до революции 1917 года размещалась резиденция командующего Казанским военным округом.
В настоящее время собрание Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан насчитывает более двадцати пяти тысяч экспонатов.
Руководитель — Нургалеева Розалия Миргалимовна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, ул Карла Маркса, 64
- Телефон: (843) 236-69-31
- Email: kazfineartmus@mail.ru
- Сайт: https://izo-museum.ru/
Дата последнего обновления: 15.10.2020