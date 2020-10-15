ГБУК Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан

Общая информация

История об­ще­до­ступ­но­го му­зея с ху­до­же­ствен­ным от­де­лом начинается с 1895 года.

В 1920 году му­зей от­празд­но­вал своё два­дца­ти­пя­ти­ле­тие и по­лу­чил ста­тус Цен­траль­но­го му­зея Та­тар­ской рес­пуб­ли­ки.

В 1958 году кар­тин­ная га­ле­рея Го­су­дар­ствен­но­го му­зея ТАССР по при­ка­зу Ми­ни­стер­ства куль­ту­ры Рос­сии была пре­об­ра­зо­ва­на в са­мо­сто­я­тель­ный му­зей изоб­ра­зи­тель­ных ис­кусств.

В 1967 году му­зей пе­ре­ехал в особ­няк в цен­тре го­ро­да, в ко­то­ром до ре­во­лю­ции 1917 года раз­ме­ща­лась ре­зи­ден­ция ко­ман­ду­ю­ще­го Ка­зан­ским во­ен­ным окру­гом.

В на­сто­я­щее вре­мя со­бра­ние Го­су­дар­ствен­но­го му­зея изоб­ра­зи­тель­ных ис­кусств Рес­пуб­ли­ки Та­тар­стан на­счи­ты­ва­ет бо­лее два­дца­ти пяти ты­сяч экс­по­на­тов.

Руководитель — Нургалеева Розалия Миргалимовна.

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