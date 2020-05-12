Москва выдаст на парки и скверы Татарстана еще 3,7 миллиарда

Фото: Илья Репин

Подарок от федерального бюджета

Правительство Татарстана сегодня опубликовало постановление об увеличении финансирования государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан», которая реализуется в 2018—2024 годах.

Изначально предполагалось направить на парки, скверы и набережные республики 17,1 млрд рублей. Это 2,6 млрд в 2018 году (2 млрд из республиканского бюджета и 665,1 млн — из федерального), 4,4 млрд в 2019-м (по 2,2 млрд из бюджетов РТ и РФ) и по 2 млрд каждый год с 2020 по 2024 год.

В новом постановлении говорится о том, что общее финансирование увеличивается почти до 21 миллиарда рублей: в 2020—2022 годах на реализацию программы поступят примерно по 1,2 млрд из федерального бюджета ежегодно.

Согласно тексту документа, объемы финансирования мероприятий каждый год уточняются, когда формируется бюджет на соответствующий год. Также на изменение бюджета программы повлияли результаты распределения субсидий между субъектами РТ и итоги Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Напомним, в сентябре 2019 года правительство Татарстана продлило государственную программу «Формирование современной городской среды на территории РТ» до 2024 года. Изначально она была рассчитана на 5 лет — с 2018 по 2022 год.

Самые дорогие и самые дешевые проекты-2020

Самым дорогим объектом, который реализуется в 2020 году, стала набережная озера Нижний Кабан, которая пройдет по улицам Шигабутдина Марджани, Хади Такташа и Марселя Салимжанова. На нее в совокупности направят больше 964 миллионов рублей. Меньше всего денег — 9 миллионов — пойдет на вторую очередь парка «Тарсус» в Азнакаево.

А еще среди казанских общественных пространств в этом году деньги на реставрацию получат сквер по улице Авангардной (70 миллионов) и парк «Черное озеро» (94 миллиона).

Районы уже шевелятся

Ранее ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» уже объявило тендеры «на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды на территории РТ в 2020 году». Суммарно работы обойдутся в 1,14 миллиарда. Деньги пойдут на 38 объектов в 36 районах Татарстана.

«Реальное время» спрашивало у помощника президента Татарстана Наталии Фишман-Бекмамбетовой о муниципальных районах, которые лидируют в реализации программы развития общественных пространств республики. Тогда она выделила Муслюмово. «Когда говорим о Муслюмово, у нас абсолютно невероятные эмоции, они выдающиеся молодцы», — говорила она. По ее словам, там уже закончили работы по благоустройству набережной реки Ик и центральной улицы.



Дарья Пинегина