В Казани на площади перед ДК Железнодорожников в Юдино начали высаживать деревья

В Казани идет благоустройство площади перед ДК Железнодорожников в Юдино. Рабочие высаживают деревья и устанавливают освещение.

ДК планируется официально открыть на 30 августа — День города и День Республики. Предполагается, что на открытие учреждения приедет лично президент РТ Рустам Минниханов.

Эскизы реконструкции площади перед юдинским ДК демонстрировала творческая группа архитекторов при мэрии Казани еще в феврале этого года. Сегодня группа поделилась снимками идущих там работ.