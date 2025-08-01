К 100-летию ТАССР
Сюжет 8 материалов
«Реальное время» проводит фотомарафон, посвященный предстоящему столетию Татарской Автономной Советской Социалистической Республики. Каждый день до середины 2020 года мы будем публиковать фотографии, небольшие рассказы и интересные факты об истории и быте Советской Татарии, о ее выдающихся людях. Вас ждут редкие кадры и короткие истории о том, как прошел век становления государственности Татарстана.
- Фотомарафон «100-летие ТАССР»: Хади Такташ и Адель Кутуй, 1925 год Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 8-я
- Фотомарафон «100-летие ТАССР»: делегаты I съезда безбожников республики, 1927 год Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 6-я
- Фотомарафон «100-летие ТАССР»: площадь 1 Мая до 1918-го и после 1920 года Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 4-я
- Фотомарафон «100-летие ТАССР»: первый руководитель Татарской республики Сахибгарей Саид-Галиев Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 2-я