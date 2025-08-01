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К 100-летию ТАССР

Сюжет 8 материалов
К 100-летию ТАССР
Фото: Максим Платонов

«Реальное время» проводит фотомарафон, посвященный предстоящему столетию Татарской Автономной Советской Социалистической Республики. Каждый день до середины 2020 года мы будем публиковать фотографии, небольшие рассказы и интересные факты об истории и быте Советской Татарии, о ее выдающихся людях. Вас ждут редкие кадры и короткие истории о том, как прошел век становления государственности Татарстана.

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