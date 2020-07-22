В ВОЗ рекомендовали не ждать вакцину от COVID-19 раньше следующего года

Люди получат вакцину против коронавируса не ранее первой половины 2021 года, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«При реалистичном сценарии, люди начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года», — сказал он.

Райан отметил успехи ученых в разработке вакцины от коронавируса, но призвал быть реалистами относительно сроков получения препарата.

Представитель ВОЗ подчеркнул, что организация работает над обеспечением всеобщего доступа к вакцине.

«Вакцины от этой пандемии не для богатых, не для бедных — они для всех», — сказал он.

Сегодня число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 15 млн человек. От коронавирусной инфекции скончались более 617 тыс. человек.

Также сегодня глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что ведомство уже готовится к выпуску вакцины на особых условиях.