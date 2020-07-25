Минниханов призвал татарстанцев сознательно отнестись к мерам безопасности на Курбан-байрам

Фото: Официальный Татарстан

Президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал, чтобы празднование Курбан-байрама прошло строго с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора и текущей ситуации с коронавирусной инфекцией.

Причем, безопасность граждан должна быть достигнута не только с помощью надзорных органов, но и самих жителей.



«Вопросы безопасности наших граждан должны быть на первом месте! Особенно важно, чтобы это было достигнуто не с помощью контрольно-надзорных органов, а именно за счет сознательности самих людей. Чтобы сами граждане ответственно отнеслись к соблюдению всех требований и мер безопасности, а главное — к своему здоровью», - сказал Рустам Минниханов.

Также президент напомнил, что для лиц старше 65 лет в Татарстане продлена самоизоляция до 9 августа.

Ранее Минниханов просил пожилых людей не посещать праздничные мероприятия Курбан-байрама.

