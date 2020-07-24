Минниханова официально зарегистрировали в качестве кандидата в президенты Татарстана

Центризбирком Татарстана на 110-м заседании официально зарегистрировал действующего президента республики Рустама Минниханова в качестве кандидата на выборы президента Татарстана.

Комиссия установила, что количество достоверных подписей в поддержку Минниханова — 406, в том числе 100 подписей — депутатов различного уровня. Это является достаточным условием для регистрации.

Как заявил глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев, после регистрации постановление будет опубликовано в газетах «Республика Татарстан» и «Ватаным Тарастан», а самому Минниханову выдадут удостоверение кандидата.

Минниханов, напомним, подал документы на регистрацию 20 июля.