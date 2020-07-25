Минниханов: «Исторически сложилось так, что ответственность заединение татар лежит наТатарстане»

На Татарстан исторически возложено сохранение и развитие национальной идентичности татарского народа. Об этом говорится в статье президента Татарстана Рустама Минниханова для газеты «Республика Татарстан».

«Исторически сложилось так, что ответственность за единение татар лежит на современном Татарстане. И для каждого из нас, где бы мы ни жили, важно чувствовать его заботу. Поэтому и поддерживается деятельность Всемирного конгресса татар, создаются программы по сохранению языков, культуры, идентичности, учреждаются гранты — это гибкий подход для решения задач сегодняшнего дня», — считает Минниханов.

По его словам, особый путь татарского народа и Татарстана «отдельные горячие головы пытаются преподнести это как политику отделения».

«Для некоторых Татарстан становится картой, которую хотят разыграть, чтобы добавить себе политических баллов, создать несуществующий островок раздора в центре страны. Даже в России, где татары являются вторым по численности народом, люди не совсем ясно представляют нашу историю и культуру. Порой надо объяснять, что в сложные перестроечные годы Татарстан стремился к расширению прав и полномочий, соответствующих его социально-экономическому потенциалу и вкладу в развитие страны, и не более того. Наоборот, сохранив межнациональное и межконфессиональное согласие внутри себя, наша республика внесла значительный вклад в укрепление российской государственности», — сказал президент Татарстана.

Он отметил, что в татарском языке заложен смысловой код, который позволяет глубже понять особенности мировосприятия и моральных ценностей.