Более миллиона жителей Татарстана приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию

Фото: realnoevremya.ru Дарья Пинегина

В Татарстане на сегодняшний день 1,1 млн граждан приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию, сообщает ЦИК РТ.

Правом выразить свое мнение относительно изменений в Конституцию страны обладают 2,9 млн татарстанцев.

На мобильных участках, расположенных в палатках и автобусах, проголосовали 92,4 тыс. татарстанцев. В республике в общей сложности работают 427 избирательных участков на придомовых территориях.

По данным на 12:00 28 июня, услугой голосования на дому воспользовались 144,8 тыс. жителей республики. Отмечается, что подать заявление о надомном голосовании можно в участковую комиссию до 17:00 1 июля.

А вечером 30 июня все площадки для голосования, организованные на открытом воздухе, прекратят свою работу. 1 июля, в День общероссийского голосования, проголосовать можно будет только на стационарных участках или на дому.

Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев сообщил, что голосование идет с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора по санитарной безопасности. Все участки для голосования обеспечены необходимым запасом индивидуальных средств защиты для всех участников голосования.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что явка на голосование по поправкам в Конституцию по всей России составила 28,46 процента.

