Объекты здравоохранения, дворы, метро: с какой программой Минниханов идет на выборы

Сегодня в Казани прошла очередная конференция Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия». Главным пунктом ее повестки стало выдвижение кандидата на предстоящих выборах президента республики, которые пройдут 13 сентября 2020 года.

Секретарь реготделения «Единой России», спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин представил делегатам (по спискам их было 186 человек) двух кандидатов, предложенных однопартийцами, — действующего президента Татарстана Рустама Минниханова и министра транспорта и дорожного хозяйства республики Ленара Сафина. Перед голосованием оба претендента выступили с речью.

Предвыборные тезисы Минниханова

Рустам Минниханов отчитался об итогах прошедшего десятилетия республики и поставил перед собой задачи на ближайшие годы, вспомнив, как ровно пять лет назад он так же стоял перед однопартийцами в преддверии выборов-2015.

— В основе всех наших успехов — большой созидательный труд. Серьезные инвестиции в производственный комплекс, реализация национальных проектов и стратегических инициатив президента России позволили нарастить экономический потенциал республики, — заявил он.

Президент отметил, что за 10 лет ВРП республики увеличился на 28,7%, объем промышленного производства — на 38,2%. Регион сохраняет лидирующие позиции по ключевым социально-экономическим показателям.

Драйвером экономики региона является нефтегазохимический комплекс. При этом Минниханов пообещал, что будет продолжаться развитие и поддержка малого и среднего бизнеса, самозанятых.

— Но экономические достижения — это не самоцель, это прежде всего инструмент для решения нашей главной задачи — повышения качества жизни, — подчеркнул глава региона. Показательным он назвал рост средней продолжительности жизни татарстанцев. За десять лет она увеличилась на 4 года и превысила 75 лет.

В основу своей предвыборной программы Минниханов внес положения Стратегии социально-экономического развития Татарстана до 2030 года. В частности, это забота о населении, формирование комфортной среды для жизни, создание возможностей и условий для самореализации, развитие экономики и предпринимательства. Каждый житель Татарстана, по словам главы региона, должен чувствовать себя защищенным и уверенным в завтрашнем дне.

Так, к 2022 году все нуждающиеся граждане республики будут охвачены системой постоянного ухода. За 5 лет будет капитально отремонтировано 104 объекта здравоохранения, появятся новые центры лечения детской онкологии, здания инфекционной больницы, фельдшерско-акушерских пункты.

Что касается сферы просвещения и науки, то республика должна обеспечить условия для получения доступного и качественного образования на всех уровнях. В течение двух лет будут построены 49 новых детских садов. Сейчас строятся 13 школ и идет капитальный ремонт 172 образовательных учреждений.

В рамках республиканской программы «Наш двор» за 5 лет будут благоустроены 6775 дворов. Кроме того, пристальное внимание уделяется молодежной политике, трудоустройству, переподготовке кадров, созданию социальных лифтов. По словам президента, жители Татарстана должны связывать свое будущее с республикой, поэтому для них нужно создавать все необходимые условия для комфортной жизни.

Также Минниханов назвал приоритетными проекты развития Казанского метрополитена, соединения сельских населенных пунктов автодорогами с твердым покрытием, устройства подъездов к фермерским хозяйствам, садовым обществам, организации в Казани кольцевого железнодорожного сообщения, строительства Большого Казанского кольца.

Фактор «татарина» Кутузова

Другой «кандидат в кандидаты», выдвинутый единороссами, заявил, что отдаст свой голос за Минниханова.

— Если меня спросят, за кого я буду голосовать на выборах, я проголосую за Минниханова Рустама Нургалиевича — за нашего президента и человека дела. Я — человек команды Минниханова, весь мой накопленный опыт и знания будут направлены на реализацию тех задач, которые поставили передо мной республика и наш президент, — резюмировал Ленар Сафин, чем вызвал бурные аплодисменты делегатов.

Тогда Фарид Мухаметшин, улыбаясь, попросил: «Спасибо, Ленар Ринатович. Ты только не снимай, пожалуйста, свою кандидатуру».

Также делегатам было зачитано приветствие секретаря генерального совета «Единой России» Андрея Турчака, который поддержал кандидатуру Минниханова.

Перед началом голосования модератор обратился к залу — не хочет ли выступить кто-то еще. Слово попросил делегат от Авиастроительного района Казани Виктор Никифоров. Воздав благодарности руководству Татарстана и партии, он обратил внимание на удручающее состояние улицы Кутузова в Казани. При этом русского фельдмаршала он назвал Кутдусовым, обратив внимание на то, что тот «имел татарские корни».

Путем тайного голосования единороссы большинством голосов поддержали кандидатуру действующего главы региона.

После оглашения результатов Рустам Минниханов поблагодарил однопартийцев за доверие.

— Алла бирса, будем работать во благо нашей республики, во благо нашей большой страны. Как будущий кандидат я получил задание отремонтировать улицу «Кутдусова». Ленар, вот это сегодняшнее маленькое поражение ты компенсируешь ремонтом этой дороги. Будем квиты — 1:1, — обратился он к своему внутрипартийному оппоненту. — Кутузов-Кутдусов заслуживает большого уважения, это легенда нашей страны. Наверное, и улица должна соответствовать заслугам этого человека. Вероятно, до выборов мы должны все сделать.

Мухаметшин в свою очередь поблагодарил президента «за смелость», поскольку тот выдвигается от «Единой России», в то время как многие другие губернаторы стараются идти на новый срок как самовыдвиженцы.

Напомним, Минниханов занимает должность президента Татарстана с 2010 года. 10 лет назад он был назначен на нее бывшим президентом России Дмитрием Медведевым. В 2015 году он победил на выборах, набрав 94,4% голосов.

В этом году Рустам Минниханов заявил, что планирует выдвигаться на третий президентский срок. Глава России Владимир Путин поддержал его кандидатуру.

Как сообщало «Реальное время», КПРФ отказалась выдвигать кандидата в главы РТ. А от ЛДПР на выборы пойдет координатор регионального отделения Владимир Сурчилов.

Тимур Рахматуллин