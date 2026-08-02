Планы на неделю: выездная сессия ПМЭФ, чемпионат РФ по гольфу, «Великий Болгар»

Планируем грядущую неделю вместе с «Реальным временем»
На предстоящей неделе Татарстан окажется в центре сразу нескольких масштабных событий. В Казани пройдет профильный форум, где местный бизнес сможет выстроить партнерство с Узбекистаном — в программе запланированы двусторонние B2B‑переговоры. Параллельно в Киргизии состоится выездная сессия ПМЭФ — еще одна площадка для развития деловых связей. Для любителей ярких событий подготовили три фестиваля: на «Итиле» предложат по‑новому взглянуть на наследие народов Поволжья, «Великий Болгар» погрузит в атмосферу Средневековья, а фестиваль «Рок‑берега» станет пространством для музыкальных впечатлений. Планируем грядущую неделю вместе с «Реальным временем».
Бизнес-форум «Татарстан — Узбекистан»
Где: Казань, отель «Миллениум Панорама» Когда: 2—3 августа
Заседание оргкомитета по проведению в 2022—2032 годах в Татарстане мероприятий, посвященных Международному десятилетию языков коренных народов
Где: Казань, здание Госсовета Татарстана Когда: 3 августа, 14:00
Online-конференция «Реального времени» с Ириной Купряхиной
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
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