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Планы на неделю: выездная сессия ПМЭФ, чемпионат РФ по гольфу, «Великий Болгар»

00:00, 02.08.2026

Планируем грядущую неделю вместе с «Реальным временем»

Планы на неделю: выездная сессия ПМЭФ, чемпионат РФ по гольфу, «Великий Болгар»
Фото: Реальное время

На предстоящей неделе Татарстан окажется в центре сразу нескольких масштабных событий. В Казани пройдет профильный форум, где местный бизнес сможет выстроить партнерство с Узбекистаном — в программе запланированы двусторонние B2B‑переговоры. Параллельно в Киргизии состоится выездная сессия ПМЭФ — еще одна площадка для развития деловых связей. Для любителей ярких событий подготовили три фестиваля: на «Итиле» предложат по‑новому взглянуть на наследие народов Поволжья, «Великий Болгар» погрузит в атмосферу Средневековья, а фестиваль «Рок‑берега» станет пространством для музыкальных впечатлений. Планируем грядущую неделю вместе с «Реальным временем».

Бизнес-форум «Татарстан — Узбекистан»

В повестке — вопросы поставок продукции, локализации производств, производственной кооперации и расширения торгово-экономического сотрудничества. Участников также ждут двусторонние B2B-переговоры с представителями узбекских компаний. В составе делегации — представители более 70 организаций, работающих в разных отраслях экономики.

Где: Казань, отель «Миллениум Панорама»
Когда: 2—3 августа

Заседание оргкомитета по проведению в 2022—2032 годах в Татарстане мероприятий, посвященных Международному десятилетию языков коренных народов

Заседание проведет заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев — именно на него возложена реализация плана мероприятий. В него включено проведение различных олимпиад, конкурсов и народных праздников.

Где: Казань, здание Госсовета Татарстана
Когда: 3 августа, 14:00

Online-конференция «Реального времени» с Ириной Купряхиной

На вопросы редакции интернет-газеты «Реальное время» ответит председатель правления Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Татарстана, генеральный директор ООО «Швейная мастерская «Ирэн» Ирина Купряхина. В ходе беседы спикер расскажет о развитии производства и главных трендах в сегменте школьной формы, поделится нюансами формирования ассортимента и ответит на актуальные вопросы по теме.

Где: Казань, редакция интернет-газеты «Реальное время»
Когда: 4 августа, 11:00

Выездная сессия ПМЭФ в рамках VIII Киргизско-российского экономического форума

Ключевой темой станет деловой туризм как драйвер российско-киргизского сотрудничества. Участники обсудят развитие конгрессно-выставочной инфраструктуры, формирование единого пространства деловой мобильности, внедрение современных цифровых сервисов, а также создание комплексных продуктов, объединяющих деловую, культурную и туристическую программы.

Где: Киргизия, село Бостери
Когда: 5—7 августа

Online-конференция «Реального времени» с Альмиром Абашевым

О развитии здравоохранения в Татарстане в редакции издания расскажет глава Минздрава республики Альмир Абашев. В своем выступлении он осветит ключевые проекты ведомства, а также поделится планами по модернизации медучреждений и повышению доступности медицинской помощи в регионе.

Где: Казань, редакция интернет-газеты «Реальное время»
Когда: 5 августа, 11:00

Юбилейный чемпионат России по гольфу

Юбилейный, 35-й чемпионат России по гольфу откроется первым в истории соревнований pro-am-турниром. На старт выйдут 120 сильнейших гольфистов России из 12 регионов.

Где: Казань, гольф-клуб «Ак Барс»
Когда: 5—8 августа

«Цифровая эволюция — 2026»

Ключевая повестка форума посвящена развитию государственных услуг и сервисов. В этом году акцент сделан на внедренных в субъектах России региональных отраслевых цифровых платформах экосистемы госуслуг, а также на масштабировании платформенных и облачных технологий в работе органов власти.

Где: Калуга, федеральный технопарк «Профессионалитет»
Когда: 6—7 августа

Музыкальный фестиваль «Рок-берега»

На фестиваль приедут как постоянные участники, так и новые коллективы. В их числе — «Анимация», ВИА «Волга-Волга», INVERNO Orchestra, «Дом кукол», «Мамульки Бэнд», «Лос Чототамос».

Где: Чистополь, Центральная площадь
Когда: 8 августа

Фестиваль средневекового боя «Великий Болгар»

Гостей ждут поединки в историческом средневековом бою, интерактивные и образовательные площадки, посвященные разным историческим эпохам, квесты, экскурсии и фотозоны. Хедлайнером музыкальной сцены станет группа «Чичерина».

Где: Болгар
Когда: 8—9 августа

Фестиваль новой этнической культуры народов Поволжья «Итиль»

Тема фестиваля — «Мы — продолжение корней». Гостей ждут гастрономическая зона, ярмарка изделий ручной работы, семейная площадка с ремесленными мастер-классами, зона с активностями, а также музыкальная сцена. Хедлайнер события — «Элли на маковом поле».

Где: Казань, парк им. Горького
Когда: 9 августа

Галия Гарифуллина

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