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Хуснуллин: Татарстан в лидерах по всем национальным и социальным проектам

13:39, 25.06.2020 Сюжет:  К 100-летию ТАССР 1
Хуснуллин: Татарстан в лидерах по всем национальным и социальным проектам

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что Татарстан входит в число лидеров по всем национальным и социальным проектам.

На заседании оргкомитета по празднованию 100-летия ТАССР чиновник также отметил, что мероприятия по подготовке юбилея республики способствуют развитию региона.

Он поблагодарил руководство республики за реализацию всех поставленных целей и проведение мероприятий, передает корреспондент «Реального времени».

Напомним, что президент Татарстана Рустам Минниханов в свою очередь поблагодарил Хуснуллина за поддержку проекта по строительству платной трассы Москва — Казань.

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