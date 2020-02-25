Производители сахара не ждут серьезных последствий от приостановки заводов в Татарстане и Башкирии

Производители сахара считают, что приостановка работы предприятий в Татарстане, Башкирии и Тульской области не окажет значительного влияния на отрасль. Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков рассказал, что на долю этих предприятий приходилось около 2% от общего производства.

«С учетом высоких переходящих запасов и прогнозов по производству приостановка их работы значительного влияния на отрасль не окажет», — приводит его слова RNS.

При этом Востриков считает реальной угрозу закрытия и других предприятий отрасли. По его мнению, сегодняшний кризис в сахарной промышленности обусловлен перепроизводством, увеличением запасов и снижением мировых цен.

«Цены на сахар сегодня находятся на исторически низком уровне», — напомнил он.

Напомним, сегодня «Ведомости» написали о приостановке работы сахарных заводов в Нурлате (Татарстан), Мелеузе (Башкирия) и Товарке (Тульская область) на ближайший сельхозсезон 2020—2021 гг. О поиске инвесторов для предприятий уже заявили власти Татарстана и Башкирии.