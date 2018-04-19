МО Заинский муниципальный район РТ
Гос. ведомства, Администрации районов республики
Общая информация
Центром муниципального образования «Заинский район» является город Заинск. В Заинском районе 23 сельских поселений.
Структура органов местного самоуправления района: Совет района, Глава района, Совет города, Исполнительный комитет района, Исполнительный комитет города.
Руководитель -Каримов Разиф Галиевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Заинск
- Адрес: 423520, г. Заинск, ул. Крупской, д. 6
- Телефон: (85558) 3-58-08
- Email: zai@tatar.ru
- Сайт: www.zainsk.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 19.04.2018