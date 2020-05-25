Руководство «Нижнекамскнефтехима» оценило ход строительства футбольного стадиона

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Руководство «Нижнекамскнефтехима» во главе с генеральным директором предприятия Айратом Сафиным побывало на стадионе футбольного клуба «Нефтехимик», где усилиями компании идет масштабная реконструкция. Ремонтные работы в соответствии со стандартом РФС начались прошлым летом по инициативе предприятия и при поддержке ТАИФа. За это время рабочие обновили табло, трибуны, построили новое здание, раздевалки для игроков и тренеров. В комментаторской поменяли инженерию, чуть позже здесь установят оборудование и видеокамеру.

В результате реконструкции стадион получит второй уровень сертификации Российского футбольного союза. Это даст возможность проводить футбольные матчи до уровня Футбольной национальной лиги Российской Федерации.



Новые трибуны, оборудованные специальным навесом, расположились с трех сторон футбольного поля, что позволит вместить большее число болельщиков. Насладиться зрелищной игрой смогут 3100 зрителей.



Футбольное поле строят по голландской технологии. Оно будет с подогревом, полностью соответствовать стандартам УЕФА. Особо пристальное внимание во время этапа проектирования стадиона было уделено комфорту болельщиков. Для маломобильных групп создали площадки с инвалидными подъемниками.

По оценке генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрата Сафина, ремонтные работы на стадионе завершены на 95%. Остались последние штрихи, и можно будет получить разрешение на ввод в эксплуатацию.

— Футбол является таким видом спорта, который сплачивает всех. Поэтому «Нижнекамскнефтехим», как градообразующее предприятие, обращает на это очень пристальное внимание. Мы хотим, чтобы наши люди, наши работники и наши горожане, всегда могли получать это удовольствие. Футбол — это всегда праздник. Можно после работы прийти отдохнуть, отдохнуть с семьей, привести сюда детей, родственников или друзей. Думаю, в самое ближайшее время все работы будут завершены, — прокомментировал ход строительства Айрат Сафин.

