Исхаков Камиль Шамильевич

Фото: Олег Тихонов

Общая информация

Родился в Казани.

Образование:

1973 г. — Казанский государственный университет.

Трудовая деятельность:

1965 — 1969 гг. — электромонтер связи на телефонной станции Казанского химзавода им. В.Куйбышева.

1973 — 1980 гг. — первый секретарь Советского райкома ВЛКСМ г. Казани.

1980 — 1988 гг. — заместитель директора, директор Казанского научно-учебного центра НПО «Алгоритм», генеральный директор Казанского НПО вычислительной техники и информатики.

1988 — 1989 гг. — первый секретарь Советского райкома КПСС.

1989 — 1991 гг. — председатель исполкома Казанского горсовета.

1991 — 2005 гг. — глава администрации г. Казани.

2000 — 2004 гг. — депутат Государственного совета РТ второго созыва.

2005 — 2007 гг. — полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, член Совета Безопасности РФ.

2007 г. — заместитель министра регионального развития Российской Федерации.

2008 — 2011 гг. — постоянный представитель Российской Федерации при организации Исламская конференция в г. Джидда, Королевство Саудовская Аравия.

2012 — 2013 гг. — вице-президент ФК «Рубин».

С ноября 2016 г. — помощник президента Республики Татарстан.

С декабря 2016 г. — председатель совета учредителей Болгарской исламской академии.

Член-корреспондент международной академии информатизации, международной академии национальной безопасности объединенной Европы, член-наблюдатель организации городов Всемирного наследия, председатель палаты исторических городов и регионов России, вице-президент европейской ассоциации городов и регионов, президент регионального отделения Центра содействия программ ЮНЕСКО.

Почётный работник жилищно-коммунального хозяйства России (1998 г.). Почётный гражданин Казани (2006 г.).

Награжден орденами почета (1996 г.), почетной грамотой РТ (1998 г.), «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени (1999 г.), медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени (2004 г.), «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), орденом преподобного Сергия Радонежского второй степени (2005 г.).

Действительный государственный советник Российской Федерации первого класса (2006 г.).

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