Башкирская неделя: приключения законопроекта в Курултае, коронавирус против «зеленого дерби» и угроза паводка

Ключевые события уходящих 7 дней в Башкортостане

Законопроект о помощи многодетным семьям

Уфимский экономист Рустем Шайахметов написал для «Реального времени» колонку о «хитросплетениях власти» РБ на примере судьбы законопроекта о помощи многодетным семьям. Он отметил, что соответствующее предложение внес глава Башкирии Радий Хабиров, сам законопроект подготовил лидер республиканского отделения КПРФ Юнир Кутлугужин, однако представители «Единой России» его не поддержали, сославшись на отрицательное заключение правительства республики, которое подписал все тот же Хабиров.



При этом Курултай оперативно поддержал предложенные поправки в Конституцию. Против выступил только один из коммунистов Дмитрий Чувилин, его коллеги по фракции воздержались.

«Зеленое дерби» без зрителей

С распространением коронавируса многие российские спортивные лиги приняли решение проводить свои мероприятия без зрителей. В КХЛ же, где сейчас самый разгар плей-офф, соответствующие решения принимались на местах. Так, «Ак Барс» в итоге отказался от продажи билетов на матчи с «Салаватом Юлаевым».

Аудитория ответных матчей в Уфе поначалу не ограничивалась, и уфимский клуб за день продал около 90% билетов. Фото vk.com/hcsalavat

Аудитория ответных матчей в Уфе поначалу не ограничивалась, и уфимский клуб за день продал около 90% билетов. Однако вечером в пятницу глава РБ Радий Хабиров все же ввел меры профилактики коронавируса — в республике было ограничено проведение мероприятий, где могут собраться массы граждан.



Пожар в историческом «бараке»

Пожар произошел в здании со столетней историей в Уфе. Дом Бухартовских загорелся, несмотря на усилия градозащитников, вынесших оттуда мусор и мебель.

Площадь пожара составила 256 кв. м. Примечательно, что в республиканском главке МЧС исторический дом назвали «расселенным бараком».

В Уфе создадут академию Шаляпина

В Уфе появится Международная академия вокального искусства имени Федора Шаляпина. Она будет работать при Башкирском государственном театре оперы и балета.

Художественным руководителем академии станет народный артист Башкортостана, советник главы республики по культуре и искусству Аскар Абдразаков. Помимо вокала, детей и взрослых будут обучать в ней балету.



Элвин Грей vs Салават

Башкирский исполнитель Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, ответил на комментарий Салавата Фатхетдинова, попенявшего молодому коллеге за отсутствие уважения к старшим.

Элвин Грей утверждает, что мэтр татарской эстрады лукавит и недолюбливает его. «Сообщаю, что мозги у меня включены 24 на 7», — заявил певец.



В Уфе снова начнут производить комплектующие для «Белого лебедя»

Уфимское предприятие «Гидравлика» возобновит производство турбонасосных установок (ТНУК) для стратегического бомбардировщика Ту-160М. Эти комплектующие производились в советское время, позже их изготовление было прекращено.



Уфимское предприятие «Гидравлика» возобновит производство турбонасосных установок (ТНУК) для стратегического бомбардировщика Ту-160М. Фото Максима Платонова

Уфимский карикатурист попал в точку

Уфимский карикатурист Камиль Бузыкаев отреагировал на такие события федерального масштаба, как падение рубля и «русская» статья Конституции.

В первом случае он изобразил качели, которые высоко подбрасывают доллар и евро из-за упавших на другую сторону бочки нефти и держащегося за нее рубля.



Во втором Бузыкаев творчески переработал сцену из фильма Алексея Балабанова «Жмурки». На рисунке герои Сергея Маковецкого и Анатолия Журавлева сидят на лавке, а рядом с ними вместо героя Григория Сиятвинды сидит человек, похожий на башкира.

Паводок, неубранные дворы и новый руководитель «БашРТС»

В Башкирии прогнозируется паводок, последствия которого могут быть довольно серьезными. Зима в республике была достаточно снежной и при этом аномально теплой. Максимальный уровень воды на реках Белая и Уфа ожидается выше нормы на 10%.

Уфимская горадминистрация привлечет к ответственности глав районов за плохую уборку снега во дворах. Нагоняй руководителям муниципалитетов устроил первый замглавы администрации Уфы Салават Хусаинов.

«КонсалтингГрупКомпани» не смогла доказать в суде, что потеряла более 24 млн рублей инвестиций в ЖК «Уфимский кремль» из-за строительства торгового центра вместо парковки и парка. Суд отклонений от проекта не нашел.

Директор ресурсоснабжающей организации «БашРТС» Илья Гордеев покинул свой пост, его место занял Тимофей Дубровский. Это произошло на фоне скандала с дополнительными начислениями на 66 млн рублей. Госжилстройнадзор уже отменил часть из начисленной платы.