Соцсети отреагировали на падение рубля и цен на нефть
Соцсети и журналисты уже окрестили 9 марта «черным понедельником». Падение цен на нефть вызвало обвал фондовых рынков.
Не удержался и курс рубля, за прошедший день стоимость 1 евро достигала 85 рублей, а 1 доллара переваливала за 75 рублей.
Неудивительно, что в Сети появилось много шуток и мемов по этому поводу. Например, уфимский художник Камиль Бузыкаев нарисовал карикатуру, обыгрывающую эту ситуацию.
Отреагировал на происходящее и официальный Twitter ХК «Нефтехимик».
Нефть, мы конечно понимаем, что ты сильно расстроена нашему завершению сезона, но чтобы так низко падать...— ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) March 9, 2020
Появилось и множество других публикаций:
Ничто так не бодрит с утра, как чтение новостей... ТАК, СТОП!— TAB (@mr_tab) March 9, 2020
> 1 Доллар США = 74,10 Российский рубль
Где там моя шляпа?! pic.twitter.com/cVNhPNpPtv
Зря они курс рубля в Конституцию не включили— Александр Шуршев (@Shurshev) March 9, 2020
Тред Маргариты Симоньян тоже похож на шутку:
ЭкономикаОбщество БашкортостанТатарстан
Утро моего телефона началось с того, что сразу три очень влиятельных и известных в стране управленца, один из которых финансист, прислали текст о том, как бороться с коронавирусом.— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) March 9, 2020
Из чего, как минимум, следует, что никто из них не находится в панике после ночных событий.
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