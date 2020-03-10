Соцсети отреагировали на падение рубля и цен на нефть

Соцсети и журналисты уже окрестили 9 марта «черным понедельником». Падение цен на нефть вызвало обвал фондовых рынков.

Не удержался и курс рубля, за прошедший день стоимость 1 евро достигала 85 рублей, а 1 доллара переваливала за 75 рублей.

Неудивительно, что в Сети появилось много шуток и мемов по этому поводу. Например, уфимский художник Камиль Бузыкаев нарисовал карикатуру, обыгрывающую эту ситуацию.

Отреагировал на происходящее и официальный Twitter ХК «Нефтехимик».

Нефть, мы конечно понимаем, что ты сильно расстроена нашему завершению сезона, но чтобы так низко падать... — ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) March 9, 2020

Появилось и множество других публикаций:

Ничто так не бодрит с утра, как чтение новостей... ТАК, СТОП!



> 1 Доллар США = 74,10 Российский рубль



Где там моя шляпа?! pic.twitter.com/cVNhPNpPtv — TAB (@mr_tab) March 9, 2020

Зря они курс рубля в Конституцию не включили — Александр Шуршев (@Shurshev) March 9, 2020

Тред Маргариты Симоньян тоже похож на шутку:

