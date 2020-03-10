Новости экономики

04:32 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Соцсети отреагировали на падение рубля и цен на нефть

03:33, 10.03.2020
Соцсети отреагировали на падение рубля и цен на нефть
Фото: instagram.com/artbeton / скриншот

Соцсети и журналисты уже окрестили 9 марта «черным понедельником». Падение цен на нефть вызвало обвал фондовых рынков.

Не удержался и курс рубля, за прошедший день стоимость 1 евро достигала 85 рублей, а 1 доллара переваливала за 75 рублей.

Неудивительно, что в Сети появилось много шуток и мемов по этому поводу. Например, уфимский художник Камиль Бузыкаев нарисовал карикатуру, обыгрывающую эту ситуацию.

Отреагировал на происходящее и официальный Twitter ХК «Нефтехимик».

Появилось и множество других публикаций:

Тред Маргариты Симоньян тоже похож на шутку:

ЭкономикаОбщество БашкортостанТатарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров