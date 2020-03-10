«Мозги у меня включены 24 на 7»: Элвин Грей ответил на скандальное высказывание Салавата

Фото: Дмитрий Резнов

Ответ на интервью Салавата «Реальному времени»

Певец из Башкирии Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, ответил на скандальное высказывание народного артиста Татарстана и Башкортостана Салавата Фатхетдинова, пожелавшего исполнителю «включить мозги» и научиться извиняться.

Скандальный ответ на выпады уфимского исполнителя Радика Юльякшина прозвучал в интервью Салавата «Реальному времени». По его словам, выходки певца — не более чем юношеский максимализм.

Также мэтр татарской сцены заявил о том, что за Элвином Греем «стоят некие политики, определенные бизнесмены. И будущее Радика их вообще не интересует».

«Он мне не соперник, не враг и не друг. Он идет своей дорогой, а я своей. Я просто ему желаю, чтобы он включил мозги, научился уважать и делать соответствующие оценки. Как можно, не уважая старших, бросать вызов? Это ведь просто детский лепет», — сказал он в разговоре с корреспондентом нашего издания.

«Салават не отвечает ни на сообщения, ни на звонки»

Элвин Грей ответил своему старшему коллеге в «Инстаграме». Он написал, что Салават не отвечает ни на сообщения, ни на звонки, а предпочитает общаться с помощью СМИ.

«Я всегда уважал и уважаю старших — тем более мэтров эстрады, к которым я отношу и Салавата-абый. Сообщаю, что мозги у меня включены 24 на 7. Даже когда сплю. Я долго думал над высказыванием своего коллеги: «Пусть извиняться научится!» Я полагаю так — извиняться нужно тогда, когда что-то сделал неправильное в адрес человека», — пишет исполнитель.

Юльякшин предположил, что неприязнь Салавата связана с тем, что он исполняет две песни, которые ранее пел сам Салават — «Уфтанма» и «Чай». Артист пишет, что на исполнение первой композиции он получил все разрешения от авторов, подписав договор.

«Не думаю, что мне нужно было спрашивать разрешения у предыдущих исполнителей этого произведения. Здесь нужно четко понимать: есть песня, есть авторы (хозяева песни), у которых я на законных основаниях приобрел права. Я исполняю ее с большим удовольствием как память об отце», — подчеркнул Юльякшин.

Молодой певец пишет, что если Салавату по каким-то причинам не нравится его исполнение песни «Чай», то он просит за это прощения. «Правда, не пойму за что», — подытожил Элвин Грей.

Юльякшин предположил, что неприязнь Салавата связана с тем, что он исполняет две песни, которые ранее пел сам Салават. Фото Олега Тихонова

Трехлетний конфликт звезд эстрады

Напомним, конфликт между Юльякшиным и Фатхетдиновым начался три года назад. Тогда, в 2017 году, Элвин Грей бросил вызов Салавату Фатхетдинову: предложил проверить, чей концерт соберет больше зрителей в Казани и Уфе. Таким образом исполнитель отреагировал на язвительные комментарии в прессе со стороны Салавата.

«Постоянный сарказм в мой адрес с Вашей стороны считаю недостойным для столь уважаемого человека. Моими учителями, к сожалению, были всего лишь местные «черниковские пацаны», — написал тогда молодой артист.

В декабре 2018 года «Реальное время» составляло свой традиционный рейтинг самых дорогих артистов татарской эстрады: аналитическая служба издания регулярно изучает «эстрадно-елочный» рынок корпоративов. Тогда впервые за четыре года исследования на первое место по величине гонорара вышел Элвин Грей, потеснив Салавата.

Татьяна Леухина