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Пресс-служба «Ак Барса»: «Матчи с «Салаватом» в Казани пройдут без зрителей»

13:21, 13.03.2020
Пресс-служба «Ак Барса»: «Матчи с «Салаватом» в Казани пройдут без зрителей»
Фото: Ильнар Тухбатов (ak-bars.ru)

Домашние матчи «Ак Барса» в Казани в полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции Кубка Гагарина с уфимским «Салаватом Юлаевым» пройдут без зрителей из-за коронавируса. Об этом «Реальному времени» подтвердили в пресс-службе казанского клуба.

Таким образом, ближайшие матчи «зеленого дерби», намеченные на 18 и 20 марта, пройдут при пустых трибунах. Трансляцию всех игр серии плей-офф по-прежнему можно будет смотреть на канале ТНВ.

Напомним, вчера «Ак Барс» приостанавливал продажу билетов на домашние матчи, но спустя некоторое время снова возобновил реализацию.

Сегодня Рустам Минниханов ввел в Татарстане особый режим из-за коронавируса.

СпортХоккей БашкортостанТатарстан
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