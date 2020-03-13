Пресс-служба «Ак Барса»: «Матчи с «Салаватом» в Казани пройдут без зрителей»
Домашние матчи «Ак Барса» в Казани в полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции Кубка Гагарина с уфимским «Салаватом Юлаевым» пройдут без зрителей из-за коронавируса. Об этом «Реальному времени» подтвердили в пресс-службе казанского клуба.
Таким образом, ближайшие матчи «зеленого дерби», намеченные на 18 и 20 марта, пройдут при пустых трибунах. Трансляцию всех игр серии плей-офф по-прежнему можно будет смотреть на канале ТНВ.
Напомним, вчера «Ак Барс» приостанавливал продажу билетов на домашние матчи, но спустя некоторое время снова возобновил реализацию.
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