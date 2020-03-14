В Уфе произошел пожар в историческом доме Бухартовских

Накануне в Уфе произошел пожар в заброшенном историческом памятнике — доме Бухартовских. Огонь охватил столетнее здание около 19.10, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

В ведомстве называют здание «расселенным бараком». Прибывшие на место пожарные обнаружили «задымление из-под кровли 2-этажного дома размерами 16х16 метров». Пожар был локализован на площади 256 кв. м. Погибших, пострадавших нет.

Как сообщает utv.ru, активисты градозащитного движения Уфы приводили дом в порядок — вынесли массу мусора, старой мебели и посуды из исторического дома, чтобы обезопасить его от пожара.

Напомним, в 2018 году в Уфе произошел крупный скандал из-за пожара в историческом здании — доме Веденеева. На это обратил внимание известный блогер-урбанист Илья Варламов, раскритиковавший власти Уфы и напрямую обвинив мэрию в содействии уничтожению объектов культурного наследия.