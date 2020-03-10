«Разобраться на трезвую голову в хитросплетениях власти Башкортостана сложно»

Указ главы Башкортостана о земле для многодетных не нашел поддержки в Госсобрании РБ

Осенью 2019 года глава Башкирии Радий Хабиров предложил предоставлять землю многодетным семьям под строительство жилья или взаимен участка давать им деньги. Соответствующий законопроект внес на рассмотрение Госсобрания — Курултая РБ депутат-коммунист. Однако после бурных дебатов парламентарии отклонили его. Уфимский экономист Рустем Шайахметов, возглавляющий Содружество многодетных семей Башкортостана, в колонке «Реального времени» разбирается в этой ситуации и в законотворческих перипетиях регионального заксобрания.

Как коммунист продвигал инициативу лидера ЕдРа

В Государственном собрании — Курултае Республики Башкортостан отклонили законопроект депутата Юнира Кутлугужина (руководитель фракции КПРФ), позволяющий получать землю всем многодетным семьям без ограничений. Пикантность ситуации была еще в том, что, по сведениям в СМИ, руководство республики пыталось инициировать снятие критериев нуждаемости для госчиновников при получении ими жилья, в то же время поддерживая систему ограничений для многодетных.

Представляя законопроект, Кутлугужин был очень убедителен, говорил о том, что глава РБ Радий Хабиров, определяя приоритетные задачи развития Башкортостана на ближайшие пять лет, в «сентябрьском» указе 2019 года постановил «предоставлять всем гражданам, проживающим на территории Республики Башкортостан и имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельные участки для индивидуального жилищного строительства или денежной компенсации взамен такого участка».



Предлагаемые Кутлугужиным изменения в законе полностью соответствуют поставленной главой республики задаче. Фото gsrb.ru

Предлагаемые Кутлугужиным изменения в законе полностью соответствуют поставленной главой республики задаче, так как снимают необоснованно введенные ограничения для многодетных.

Напомнил он и о падении рождаемости в Башкирии. За последние 5 лет рождаемость снизилась в 1,5 раза, численность населения республики падает. Сообщил, что если в очередной раз откажут многодетным в обещанной руководителем республики поддержке, то это станет подтверждением, что республиканская власть не собирается решать демографические проблемы, а будет «только болтать и имитировать бурную деятельность». Парламентарий сказал, что пришло время выполнения обещаний, которые дал руководитель республики — Радий Хабиров.

Такого цирка никто не ожидал

Обсуждение законопроекта было достаточно бурным. Дискуссия вызывала когнитивный диссонанс в головах простых граждан, коммунисты требовали поддержать лидера единороссов, а фракция «Единая Россия» в свою очередь доказывала, почему они против положений «сентябрьского» указа Радия Хабирова. Такого цирка никто не ожидал. Единороссы де-факто решили проигнорировать своего лидера.

Особую пикантность ситуации придавало то обстоятельство, что в Башкортостане «сентябрьский» указ главы республики сравнивают с «майскими» указами Путина. Но единороссы, оправдывая свои действия, ссылались на отрицательное заключение правительства республики, которое тоже подписал Хабиров. Такое ощущение, что левая рука не знает, что делает правая.



Единороссы, оправдывая свои действия, ссылались на отрицательное заключение правительства республики, которое тоже подписал Хабиров. Фото gsrb.ru

«Обращаем ваше внимание на то, что законопроект, о котором упоминается в запросе, был внесен в Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 26 апреля 2019 года, заключение по нему было дано 24 июня 2019 года. Указ Главы Республики Башкортостан «О стратегических направлениях социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2024 года» был подписан 23 сентября 2019», — говорится в ответе пресс-службы главы Башкортостана, который был дан интернет-газете «Реальное время».

Однако это сообщение не вносит ясности в ситуацию. То ли законопроект не поддерживается из-за того, что был внесен до 23 сентября 2019 года, то ли отрицательное заключение правительства по законопроекту отзывается. В общем, разобраться на трезвую голову в хитросплетениях власти Башкортостана сложно.

Когда власть теряет доверие

В результате закон, которого так давно ждали жители Башкирии, не был принят. Но если учесть традиции единогласного голосования в башкирском парламенте, трудно назвать 77 голосов за отклонение закона, полученных властями, убедительной победой. По-моему, это первый случай в этом созыве Госсобрания, когда 20 депутатов отказались следовать за руководством республиканского парламента и проголосовали против него.

Если учесть традиции единогласного голосования в башкирском парламенте, трудно назвать 77 голосов за отклонение закона, полученных властями, убедительной победой

А в это время Башкортостанстат обнародовал информацию о демографической ситуации в республике. Население Республики Башкортостан в 2019 году сократилось на 13,2 тыс. человек и на 1 января 2020 г. составило 4 млн 37 тыс. человек. Рождаемость в прошлом году в очередной раз снизилась на 10,6%, естественная убыль в Башкирии в 2019 году составила 7164, что в более чем в 2 раза больше чем в 2018 году. Особо тревожна обстановка с младенческой смертностью — в прошлом году она увеличилась на 15,4% и составила 6. Уровень младенческой смертности в Башкортостане выше, чем в Приволжском федеральном округе на 30%!

Если не предпринять срочных мер по изменению ситуации, то через три года в Башкортостане будет жить меньше 4 млн человек, но, видимо, изменений ожидать не приходится. Зато скоро услышим много красивых оправданий от наших чиновников.

Мы часто говорим о важности доверии к власти. Но когда власть то дает обещания, то тут же их забирает, а самое главное, неэффективна и не стремится улучшить жизнь простых граждан, то она теряет и доверие, и уважение.

Рустем Шайахметов