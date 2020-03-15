Хабиров решил ограничить массовые мероприятия для борьбы с коронавирусом

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о решении республиканских властей ограничить массовые мероприятия в РБ. Это станет одной из мер профилактики коронавируса.

Также чиновникам введен запрет на выезд за рубеж. Поездки по другим регионам также ограничены, написал Хабиров на своих страницах в соцсетях.

Глава республики также заверил, что сеть лечения на случай появления больных COVID-19 уже готовится. Он пообещал предоставлять всю появляющуюся информацию.

Ранее стало известно, что матчи КХЛ между уфимским «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак Барсом» будут проходить по разным сценариям. В татарстанской столице уже было принято решение проводить игры без зрителей. А вот в башкирской столице от массового мероприятия не отказывались. Похоже, что теперь ситуация уравняется.