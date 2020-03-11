В Уфе появится академия вокального искусства имени Федора Шаляпина

Фото: Максим Платонов

В Уфе появится Международная академия вокального искусства имени Федора Шаляпина — 3 марта была получена лицензия на ее деятельность.

Она будет работать при Башкирском государственном театре оперы и балета. Художественным руководителем академии станет народный артист Башкортостана, советник главы республики по культуре и искусству Аскар Абдразаков. Помимо вокала детей и взрослых будут обучать балету, пишет «Башинформ».

Федор Шаляпин родился в 1873 году в Казани, был солистом Большого и Мариинского театров, а также художественным руководителем последнего. Шаляпин умер в 1938 году от лейкемии и был похоронен в Париже на кладбище Батиньоль, но в 1984 году его перезахоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.