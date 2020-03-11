Уфимское предприятие возобновит выпуск агрегатов для модернизированного самолета Ту-160М

Уфимское предприятие «Гидравлика» (входящее в холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех») возобновит производство турбонасосных установок (ТНУК) для стратегического бомбардировщика Ту-160М, который модернизируется в Казани.

«Возобновить производство ТНУК решено в рамках госзадания, и на сегодняшний день задача реализовывается успешно. Уже завершен этап квалификационных испытаний, и совместно с ОКБ «Кристалл» идет подготовка к поставкам серийной партии установок», — рассказал гендиректор холдинга Игорь Насенков.

Новые изделия будут иметь плунжерные насосы высокого давления НП109-А, производство которых по программе импортозамещения началось в 2019 году.

Данные турбонасосные установки производились в 1985 году, позже их создание было прекращено, пишет ТАСС.

Напомним, 2 февраля первый глубоко модернизированный строевой стратегический ракетоносец Ту-160М впервые поднялся в воздух. Испытания прошли на аэродроме Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова — филиала ПАО «Туполев». По информации конструкторского бюро, он проходил на высоте 1 500 метров и длился 34 минуты. Самолет пилотировал экипаж под руководством летчика-испытателя Казанского авиационного завода Анри Наскидянца.

